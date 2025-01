Previsão de HUR vs SIX Dream11 hoje partida 18 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 18 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25) a ser disputada entre HUR vs SIX em Hobart.

A Big Bash League (BBL) 2024-25 será um grande prazer para os fãs de críquete, pois há dois jogos emocionantes agendados para o primeiro dia do ano de 2025. A 18ª partida da temporada será disputada entre duas equipes que estiveram em uma maneira contrastante.

O Sydney Sixers enfrentará o Hobart Hurricanes na primeira partida do dia no Bellerive Oval, em Hobart.

Os Sixers estão em uma seqüência invicta, já que venceram quatro dos quatro jogos. Eles estão no topo da árvore e tentarão somar mais dois pontos. Os Hobart Hurricanes têm tido um desempenho misto, onde somam quatro pontos em três jogos, mas seu NRR de -1.415 é uma preocupação para eles.

HUR vs SIX: detalhes da partida

Fósforo: Hobart Hurricanes (HUR) vs Sydney Sixers (SIX), partida 18, Australian T20 League Party (BBL 2024-25)

Data da partida: 1º de janeiro de 2025 (quarta-feira)

Tempo: 10h30 IST / 05h00 GMT / 16h00 LOCAL

Evento: Bellerive Oval, Hobart

HUR vs SEIS: Frente a frente: HUR (9) – SEIS (9)

A competição entre as duas equipes tem sido equilibrada na BBL. Até o momento, eles disputaram 19 partidas entre si, e ambos venceram nove partidas cada, sendo que uma partida terminou sem resultado.

HUR vs SIX: boletim meteorológico

A previsão prevê chuvas passageiras na tarde de quarta-feira em Hobart, com 25 por cento de chance de chuva. A temperatura máxima provavelmente ficará em torno de 17°C, com umidade esperada de 60% e velocidade média do vento de 18 km/h.

HUR vs SIX: Relatório de lançamento

A superfície de Hobart tem um salto variável. À medida que a bola amolece, ela não quica muito, tornando um pouco difícil acertar os figurões. Um lado do terreno é mais curto, o que afetará o planejamento. O lançamento será crucial, pois jogar boliche primeiro pode ser ideal se estiver chovendo ou nublado.

HUR vs SEIS: XI previsto:

Furacões de Hobart: Mitchell Owen, Caleb Jewell, Ben McDermott (sem), Shai Hope, Nikhil Chaudhary, Tim David, Chris Jordan, Riley Meredith, Nathan Ellis (c), Billy Stanlake, Waqar Salamkheil

Sydney Sixers: James Vince, Josh Philippe (sem), Moises Henriques (c), Jordan Silk, Jack Edwards, Lachlan Shaw, Hayden Kerr, Akeal Hosein, Ben Dwarshuis, Todd Murphy, Jackson Bird

Sugestão do Dream11 Fantasy Team No. 1 HUR vs SIX Dream11:

HUR vs SIX BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Ben McDermott, Josh Philippe, Shai Hope

rebatedores: James Vince, Moisés Henriques

todo terreno: Mitchell Owen, Chris Jordan, Jack Edwards, Hayden Kerr,

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, Nathan Ellis

Capitão de primeira escolha: Ben Dwarshuis || Capitão de segunda escolha: Moisés Henriques

Vice-capitão de primeira escolha: Nathan Ellis || Vice-capitão Segunda opção: Ben McDermott

Dream11 Fantasy Team No. 2 HUR vs SIX Dream11 sugerido:

HUR vs SIX BBL 2024-25 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Ben McDermott, Josh Philippe, Shai Hope

rebatedores: James Vince, Moisés Henriques

todo terreno: Mitchell Owen, Chris Jordan, Hayden Kerr,

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Riley Meredith

Capitão de primeira escolha: Mitchell Owen || Capitão de segunda escolha: espero que shai

Vice-capitão de primeira escolha: James Vicente || Vice-capitão Segunda opção: José Filipe

HUR vs SIX: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Sydney Sixers tem sido clínico e dominante neste torneio. São quatro vitórias consecutivas e todas vieram atrás. O desafio será se eles baterem primeiro. Mas com o ímpeto do lado deles, estamos torcendo para que os Sixers vençam aqui.

