Previsão de HUR vs THU Dream11 hoje partida 29 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a 29ª partida do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre HUR x THU em Hobart.

A corrida para terminar entre os quatro primeiros na Big Bash League (BBL) 2024-25 se intensificou, pois restam muito poucas partidas para disputar na fase de grupos.

O próximo jogo da temporada será disputado entre duas equipes que estão muito próximas de avançar para a próxima fase. Os furacões de Hobart enfrentarão o Sydney Thunder no Bellerive Oval de Hobart.

O Sydney Thunder está atualmente na liderança, enquanto o Hobart Hurricanes está em terceiro na tabela. As duas equipes têm nove pontos cada, e a equipe que vencer este jogo estará muito perto de chegar aos playoffs.

HUR x THU: detalhes da partida

Fósforo: Hobart Hurricanes (HUR) vs Sydney Thunder (THU), partida número 29 da Australian T20 League (BBL 2024-25)

Data da partida: 10 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Tempo: 13h45 IST / 08h15 GMT / 19h15 LOCAL

Evento: Bellerive Oval, Hobart

HUR vs QUI: Frente a frente: HUR (12) – QUI (8)

Essas duas equipes disputaram 21 partidas no total na Big Bash League. Os Hobart Hurricanes levam vantagem, pois venceram 12 partidas, enquanto as oito partidas restantes terminaram a favor do Sydney Thunder. O último jogo foi eliminado.

HUR vs THUR: Boletim meteorológico

A previsão para a tarde de sexta-feira em Hobart prevê 20 por cento de chance de chuva com uma temperatura em torno de 24° C. A umidade esperada deve ficar em torno de 59 por cento e a velocidade média do vento provavelmente ficará em torno de 13-14 km/h.

HUR vs THU: Relatório de lançamento

Bellerive Oval é um bom local para os jogadores de boliche, pois oferece movimentação antecipada com a nova bola. Mas à medida que o jogo avança, é provável que haja um salto variável, como visto nos jogos desta temporada. Será mais difícil rebater no segundo turno, o que pode influenciar a decisão do sorteio.

HUR vs THU: XI previsto

Furacões de Hobart: Mitchell Owen, Shai Hope, Matthew Wade (sem), Ben McDermott, Tim David, Nikhil Chaudhary, Chris Jordan, Nathan Ellis (c), Riley Meredith, Billy Stanlake, Waqar Salamkheil

Sydney Trovão: David Warner (c), Oliver Davies, Matthew Gilkes, Sam Billings (sem), Daniel Christian, Sherfane Rutherford, Hugh Weibgen, Chris Green, Tom Andrews, Lockie Ferguson, Wes Agar

Sugestão nº 1 Dream11 Fantasy Team HUR vs THU Dream11:

HUR vs THU BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Ben McDermott, S. Billings

rebatedores: David Warner, Mitchell Owen, T David

todo terreno: Chris Jordan, Chris Green, Nikhil Chaudhary, D Christian

jogadores de boliche: Nathan Ellis, Riley Meredith

Capitão de primeira escolha: Chris Verde || Capitão de segunda escolha: Natália Ellis

Vice-capitão de primeira escolha: Mitchell Owen || Vice-capitão Segunda opção: Jordânia

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido HUR vs THU Dream11:

HUR vs THU BBL 2024-25 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Ben McDermott, Sam Billings

rebatedores: David Warner, Mitchell Owen

todo terreno: Chris Jordan, Chris Green, Nikhil Chaudhary, D Christian

jogadores de boliche: Wes Agar, Nathan Ellis, Riley Meredith

Capitão de primeira escolha: David Warner || Capitão de segunda escolha: Sam Billings

Vice-capitão de primeira escolha: Nikhil Chaudhary || Vice-capitão Segunda opção: Riley Meredith

HUR vs THU: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

As duas equipes estavam marcadas para se enfrentar na quarta-feira, mas o jogo foi suspenso devido à chuva. Ambas as equipes tiveram desempenho semelhante até agora, mas o Thunder perdeu seu penúltimo jogo por uma grande margem antes. Além disso, os Hobart Hurricanes registam quatro vitórias consecutivas e também jogam em casa. Portanto, apoiamos os donos da casa para vencerem o jogo.

