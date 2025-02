Previsão de Inter Milan vs Fiorentina, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

O Nerazzurri enfrentará o Gigliati no dia 24 na série A.

Inter Milan perdeu para o roxo por 3 a 0 fora de casa em uma derrota muito chocante, já que perderam uma boa oportunidade de ir no nível com Napoli. A julgar por seus últimos três jogos, podemos esperar um pouco de tudo, da Inter no próximo acessório. Eles venceram contra o Mônaco por 3-0, aproximaram-se do Archrival AC Milan por 1-1 e perderam para a Fiorentina. Mesmo assim, eles têm uma oportunidade muito boa de pressionar Napoli, já que estão apenas três pontos atrás deles na série A. em 23 jogos, venceram 15, empataram seis e perderam apenas dois jogos.

A Fiorentina está em boa forma, já que eles acabaram de vencer três jogos consecutivos. Eles sofreram uma derrota contra Monza e jogaram um empate contra Torino, mas depois disso, eles se recuperaram. Sua vitória chegou contra Lazio, Gênova e Inter Milan.

Após essa grande vitória sobre o Inter, eles estarão cheios de confiança e procurarão fazer um dobro sobre eles com segurança. Embora enfrentar o Inter fora de casa não seja uma tarefa fácil, eles certamente têm jogadores que podem obter um bom resultado. Este será um delicioso choque com segurança.

Começo:

Localização: Milão, Itália

Estádio: San Siro

Data: terça -feira, 11 de fevereiro de 2025

Horário de início: 1:15 em Is

Árbitro: Federico La Penna

VAR: em uso

Forma

Inter Milan (em todas as competições): LDWWW

Fiorentina (em todas as competições): wwwdl

Jogadores para olhar

Nicolo Barella (Inter Milan)

Barella opera como um meio-campista de caixa a caixa na formação de 3-5-2 da Inzaghi. Ele é conhecido por sua força e resistência, mas também é um bom treinador com a bola. Apesar de sua fina construção, o meio -campista da Inter de Milão é conhecido por pressionar com energia e agressão.

Com sua capacidade de aprovação, você pode quebrar a defesa de qualquer equipe e, com seu engano, pode superar os defensores. Barella é uma jogadora que corre muito e dá o seu melhor em campo. Certamente, às vezes devido à sua inconsistência, a equipe precisa pagar o preço, mas em geral Inzaghi confia nela e pode fazer a diferença no campo. Em 21 jogos, você pode marcar três gols e oferecer cinco assistências.

Edoardo bove (fiorentina)

Bove é um especialista em inserção de ataque e um meio -campista taticamente disciplinado com um olho agudo para o objetivo. Bove sabe como ganhar jogos, eu também poderia desempenhar em papéis profundos ou avançados. Em termos de capacidade bruta, não está nem perto de se tornar o melhor jogador de sua geração, mas sua determinação de ter sucesso é única.

Sua taxa de trabalho nunca se questiona, já que ele sempre dá o seu melhor e trabalha igualmente duro em ataques, bem como na defesa. Fisicamente, está em boa forma após aquele incidente horrível que ocorreu no ano passado. Ele será um jogador importante no próximo jogo.

Coincidência

O vencedor da última reunião foi a Fiorentina

Quando a Inter Milan lidera 1-0 em casa, eles ganham 84% de suas partidas

O número médio de objetivos nas reuniões entre entre milão e fiorentina é 3,2

Inter Milan vs Fiorentina: Conselhos de apostas e probabilidades

Conselho 1 – Inter Milan para ganhar este acessório – 4/9 por Bet365

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3 – Objetivo observado por mais de 1,5

Lesões e notícias do equipamento

Joaquin Correa ainda é duvidoso para o jogo e Di Gennaro saiu devido a uma lesão nos dedos. O resto dos jogadores está em forma para jogar.

Enquanto isso, Daniel Cataldi e Andrea Colpani são marginalizados devido a lesões na equipe visitante. Pablo Mari é duvidoso para o jogo.

Cabeçalho

Festas: 62

Inter Milan: 33

Fiorentina: 14

Desenhos: 15

Alinhamentos previstos

Inter Milan prevendo (3-5-2):

Verão (GK); BISSECK, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mill, Mill, Dear; Thuram, Martines

Fiorentina preveja o alinhamento (4-2-3-1):

De GEA (GK); Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Hungani, Beltrán, Bove; Kean

Previsão de coincidências

Embora a Inter de Milão acerte a última vez contra a Fiorentina, eles serão os favoritos para vencer este jogo em casa com segurança. Ninguém esperava que a Fiorentina trabalhasse no acessório reverso e fez coisas muito difíceis para os oponentes. Desta vez, as coisas provavelmente serão diferentes e intervarão esse acessório.

Previsão: Inter Milan 3-2 Fiorentina

Teledifusão

Índia: GXR World

Reino Unido: TNT Sports 2

Um: Fubo TV, Paramount +

Nigéria: SuperSport, DSTV

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.