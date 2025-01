Previsão de jogo Texas x Ohio State, escolhas, probabilidades de 2025 Cotton Bowl, transmissão, onde assistir, canal de TV

Dois dos programas mais vencedores do futebol universitário se encontram no 2025 Cotton Bowl, quando o Texas, quinto colocado, enfrenta o estado de Ohio, oitavo colocado, com uma viagem para o Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário em jogo.

O Ohio State perdeu dois jogos na temporada regular, mas parecia quase imbatível em dois jogos do CFP. Os Buckeyes esmagaram o Tennessee por 25 pontos na primeira rodada e destruíram o invicto primeiro colocado Oregon por 41-21, talvez no desempenho mais impressionante dos playoffs. Enquanto isso, os Longhorns derrotaram Clemson, com 12 cabeças-de-chave, na primeira rodada, antes de vencer o Arizona State, com 4 cabeças-de-chave, na prorrogação dupla para chegar às semifinais.

Texas e Ohio State jogaram apenas três vezes na história, e todos os três times em destaque alcançaram jogos do campeonato nacional no mesmo ano. Na batalha mais recente, o Texas venceu o Ohio State por 24-21 no Fiesta Bowl de 2009, graças a 171 jardas e dois touchdowns do recebedor Quan Cosby.

Texas x estado de Ohio: o que você precisa saber

Receptor amplo de fuga: O calouro do estado de Ohio, Jeremiah Smith, foi o primeiro recruta receptor geral número 1 desde 2012 e já superou suas grandes expectativas. Em dois jogos dos playoffs, Smith registrou absurdas 13 recepções para 290 jardas e quatro touchdowns contra secundários altamente classificados. O Texas tem talvez o melhor grupo secundário do país, liderado pelo vencedor do prêmio Thorpe, Jahdae Barron, mas ainda não enfrentou um recebedor do calibre de Smith.

Defesas incríveis: Steve Sarkisian e Ryan Day são treinadores ofensivos. Penn State e Notre Dame são conhecidos por sua defesa. Não se engane: o Cotton Bowl é uma batalha entre as duas melhores defesas do futebol universitário. O estado de Ohio e o Texas estão entre os três primeiros nacionais em defesa total, jardas por defesa de jogo e defesa de passe, enquanto apenas estão entre os quatro primeiros em defesa de pontuação. Notre Dame e Penn State também não têm classificação tão alta. Mesmo que ambas as equipas encontrem algumas oportunidades de golo, será uma batalha tremenda.

Problemas urgentes: Apesar de toda a conversa sobre o quarterback Quinn Ewers, o ataque do Texas está focado em seu jogo de corrida. Em 13 vitórias, o Texas tem uma média de 4,8 jardas por corrida. Em duas derrotas, caíram para 1,1 jardas por carregamento. Mesmo contra o Arizona State, uma defesa mediana, os Longhorns conseguiram apenas 30 corridas para 53 jardas. O estado de Ohio realizou um ataque talentoso no Oregon para -23 jardas. O confronto pode se transformar em um pesadelo.

Como assistir ao Cotton Bowl ao vivo

Data: sexta-feira, 10 de janeiro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Estádio AT&T – Arlington, Texas

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Previsão e escolhas do Cotton Bowl

O Texas teve uma temporada sólida e é certamente um dos melhores times do país. Mas se a transformação do estado de Ohio nas últimas duas semanas for permanente, os Buckeyes são o melhor time do país. Os Longhorns poderão causar problemas no jogo de passes do estado de Ohio, mas seu ataque simplesmente não será capaz de somar pontos em uma batalha entre duas defesas de elite. Os Buckeyes sobreviverão aos ‘Horns e avançarão para o Campeonato Nacional CFP. Escolha: Estado de Ohio -5,5

