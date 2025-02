Previsão de Liverpool vs lobos, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Reds olham três pontos contra os lobos.

O Liverpool estará em casa e estará pronto para enfrentar Wolverhampton Wanderers no 25º dia da edição da Premier League 2024-25. Os Reds estão no topo, mas perderam alguns pontos no último elemento do EPL. Os lobos estão no 17º lugar logo acima da zona de descida. Eles não têm o melhor das estações.

Liverpool foi realizado em um empate por 2-2 em sua partida da Premier League contra o Everton. Era um derby de alta tensão. Ambas as partes só poderiam garantir um único ponto.

Os Reds agora procurarão obter três pontos contra os lobos. Se eles continuarem lançando pontos, sua carreira pelo título para esta temporada poderá enfrentar alguns problemas.

Os lobos estão desesperados por uma vitória, pois estão próximos da zona de descida. Eles vêm depois de garantir uma vitória sobre o Aston Villa. Os lobos certamente irão para Anfield. No entanto, eles terão que abandonar um desempenho de primeiro nível para dar uma luta difícil aos Reds.

Começo:

Localização: Liverpool, Inglaterra

Estádio: Anfield

Data do estádio: domingo 16 de fevereiro

Horário de início: 19:30

Árbitro: Simon Hooper

VAR: em uso

Forma:

Liverpool: Lwwld

Lobos: lllww

Jogadores para olhar

Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah esteve em plena forma. Atualmente, ele é o maior goleador da temporada 2024-25 da Premier League. O fim egípcio está chegando depois de marcar um gol no jogo anterior.

Com este formulário, continuará sendo uma ameaça aos oponentes. Arne Slot garantirá que ele comece para os Reds.

Matheus Cunha (Lobos)

O atacante brasileiro é o maior artilheiro do Wolverhampton Wanderers na Premier League nesta temporada. Ele marcou 11 gols em 23 jogos da liga. Matheus Cunha também apresentou quatro assistências para seus companheiros de equipe.

Coincidência

O Liverpool foi vitorioso em 15 de seus últimos 16 jogos de EPL com Lobos.

Eles marcaram pelo menos duas vezes em cada um dos últimos nove jogos na Liga House.

Os lobos perderam nove de seus 10 jogos da Premier League fora dos Reds.

Liverpool vs Wolves: Dicas de apostas e probabilidades

Liverpool para ganhar @1/5 Bet365

Objetivos maiores que 3,5 @19/20 William Hill

Mohamed Salah para marcar @17/20 BET MGM

Lesões e notícias do equipamento

O Liverpool ficará sem os serviços de Joe Gómez e Tyler Morton devido a seus ferimentos. Curtis Jones também estará perdido quando recebeu um vermelho no jogo anterior da liga.

Yerson Mosquera, Enso González e outros quatro jogadores estarão fora de ação para os lobos devido a lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 99

Liverpool venceu: 54

Wolves venceu: 30

Desenhos: 15

Alinhamentos previstos

O alinhamento do Liverpool prevendo (4-2-3-1)

Alisson (GK); Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Incorreto, Szoboszlai, Gakpo; JOT

Lobos previu o alinhamento (3-4-2-1)

José A (GK); Doherty, Agbird, Gomes; Revisado, Andre, Bellergare, Ait-Nouri; Digamos, Cunha; Suposições

Previsão de coincidências

É provável que o Liverpool tenha uma vitória sobre os lobos em seu próximo jogo da liga. Os visitantes podem ter uma pequena chance, mas ao olhar para a forma atual dos Reds, não será uma tarefa fácil.

Previsão: Liverpool 3-1 lobos

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.