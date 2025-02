Previsão de Maiorca vs Otasuna, Alinhamentos, Conselhos de Aposta e Probabilidades

Ambas as equipes estão em pontos iguais na tabela da liga.

A jornada 23 da Laliga verá o anfitrião de Mallorca a Osasuna em um choque interessante. Atualmente, a equipe local é o nono na tabela da liga com 30 pontos. Eles têm nove vitórias, três empates e 10 derrotas em seu nome. Os anfitriões estão entrando neste jogo após três derrotas consecutivas na liga e procurarão se recuperar com uma vitória.

Osasuna, por outro lado, são encontrados no oitavo lugar da tabela da liga. Eles estão nivelados em pontos com Mallorca, mas os estão guiando sobre a mesa devido ao seu melhor GD (diferença de objetivos). Osasuna registrou uma vitória contra a sociedade real em seu último jogo da liga, mas ontem ele não foi eliminado da Copa del Rey. Ambas as equipes serão motivadas a reivindicar os três pontos, já que este jogo será imperdível para fãs e neutros igualmente.

Começo:

Localização: Ilhas Baleares, Espanha

Estádio: Mallorca Stadium Son Moix

Data: terça -feira, 11 de fevereiro

Horário de início: 1:30 da manhã é

Árbitro: Adrián Cordero Vega

VAR: em uso

Forma:

Mallorch (em competições): lllll-ll-lll-llosoason (em competição): lwddw

Jogadores a levar em consideração:

Dani Rodriguez (Maiorca)

O centro do campo espanhol ainda mostra seu melhor nível, apesar de ter 36 anos. O veterano marcou três gols e até agora deu quatro assistências na liga. Ele controla o ritmo do jogo facilmente e é uma parte importante do jogo de acumulação.

Antes de Budimir (Osasuna)

O atacante croata é o melhor artilheiro de Otasana na temporada de 2024/25 da liga até agora. Ele se posiciona muito bem na caixa de oposição e está no final de muitas oportunidades. Seu movimento para perder seus marcadores também é excelente e é uma razão vital por trás de seu sucesso na frente do gol nesta temporada.

Fatos de coincidência:

O último jogo entre essas duas equipes terminou em uma vitória por 1 x 0 para osasuna.

Mallorca perdeu por 2 a 0 contra o Atlético de Madri em seu último jogo.

Otasasuna perdeu por 2 a 0 contra a sociedade real em seu último jogo.

Mallorca vs Otasasuna: Dicas de apostas e probabilidades:

Dica 1: Maiorca para ganhar – 2,04 por estaca

Dica 2: Ambas as equipes para escrever – não – 1.60 por Dafabet

Dica 3: Objetivos esperados: mais de 1,5 – 1,78 por 1xbet

Lesões e notícias do equipamento:

A equipe local terá seu equipamento completo disponível para a equipe nacional.

Osasuna, por outro lado, farão apenas Bryan Zaragoza não disponível devido a uma lesão.

Vá para a cabeça:

Total de correspondências: 37

Maiorca venceu: 10

Osasuna é: 13

Desenhos: 14

Alinhamento previsto:

Mallorca (5-3-2)

Greif (GK); Morey, Valjent, Railillo, Copete, Mojica; Rodríguez, Costa, Darder; Larin, Muriqi

Saúde (4-3-3)

Herrera (GK); Cruz, Catena, Boyomo, Areo; Oroz, Torró, Moncayola; Barja, Garcia, Budimir

Previsão de coincidências:

Ambas as equipes têm uma grande oportunidade de conseguir os três pontos. No entanto, o lado local pode ser considerado um favorito devido à vantagem de sua casa. Nossa previsão de coincidências para isso é,

Previsão: Mallorca 2-0 Health

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.