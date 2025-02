Previsão de Persépolis vs Al Nassr, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

O Exército Vermelho enfrentará o Cavaleiro do Dia do NAJD na elite da Liga dos Campeões da AFC.

Persepolis será o apresentador de Al Nassr na noite de segunda -feira, enquanto as duas equipes procuram terminar sua campanha na fase de grupos com uma nota alta. Este será um acessório -chave para a equipe iraniana, já que eles estão no nono lugar, com seis pontos a bordo da elite da Liga dos Campeões da AFC. Se você ganhar este acessório, eles certamente entrarão na próxima rodada do torneio.

Persepolis tem um histórico de desempenho bem nesta competição, mas eles se sentirão decepcionados com performances inconsistentes no campo nesta temporada. Em sete jogos, eles venceram um, desenharam três e perderam três jogos. Eles sofreram uma forte derrota contra Al Hilal e procurarão se recuperar para obter um bom resultado em casa.

A Nassr já reservou seus lugares para o estágio de eliminação. Eles venceram cinco jogos de sete, perderam um e desenharam um. Com 16 pontos na mesa, eles estão em terceiro lugar e procurarão levar três pontos de casa.

Jogando na casa de Persépolis será uma tarefa desanimadora para a roupa saudita, já que, devido a um ambiente hostil, as coisas ficam muito difíceis para o lado visual. Mas com a qualidade dos jogadores que têm o Cavaleiro de Najd, eles confiarão para obter uma vitória contra a roupa iraniana.

Começo:

Localização: Teerã, Irã

Estádio: Azadi Sports Complex

Data: segunda -feira, 17 de fevereiro

Horário de início: 19:30 é

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma

Persepolis (em todas as competições): LWLDW

Al Nassr (em todas as competições): wwwww

Jogadores para olhar

Ali Patred (Persépolis)

Este é o segundo período de Alipour para Persépolis em sua carreira. O Internacional do Irã é conhecido por sua conclusão clínica e como um jogador de equipe que trabalha muito no campo. Embora estatisticamente seu perfil possa não parecer muito atraente, o impacto de Alipour no campo é sempre visível.

Ele faz muito bem seus deveres ofensivos e defensivos. Ali é conhecido por seu estilo corajoso de jogo e certamente será uma ótima dor de cabeça para a defesa da equipe visitante. Em 18 jogos da Iran Pro League, ele marcou sete gols e em sete jogos da Liga dos Campeões da AFC, marcou um gol.

Jhon Duran (Al Nassr)

Seu estilo de jogo é muito parecido com seu companheiro de equipe Cristiano Ronaldo. Após sua transferência da Premier League para a liga de professores sauditas, ela enfrentou muitas críticas, mas a partir de agora está trabalhando bem. Jhon se adaptou muito bem ao seu novo time, mas agora a consistência será um grande desafio para ele.

Olhando para sua qualidade, ele é alguém que é um lutador e certamente com as expectativas que ele tem, ele entregará o campo. Duran é um número típico nove que é um caçador de caça furtiva no campo e não perde muitas oportunidades de marcar. Com ritmo, fisicalidade e acabamento clínico, ele tentará ser o fabricante da diferença no campo. Em dois jogos da Sauri Pro League, ele marcou quatro gols até agora.

Coincidência

Seu último encontro foi um empate

O número médio de objetivos nas reuniões entre Persépolis e Nassr é 1,6

Quando a Persepolis lidera por 1 a 0 em casa, eles ganham 83% de suas partidas.

Persepolis vs Al Nassr: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Este acessório para terminar em um ponto morto

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3 – Cristiano Ronaldo para marcar a qualquer momento

Lesões e notícias do equipamento

Oston Urunov, Milad Sarlak e Saeed Sadeghi não estarão disponíveis para o lado local, pois são marginalizados devido a lesões. O resto da equipe é adequado para jogar.

Para a equipe visitante, Sami al-Najai e Otavio não estarão disponíveis para o próximo acessório devido a lesões. O resto dos jogadores está em forma para jogar.

Cabeçalho

Festas: 5

Persépolis: 1

Para Nassr: 2

Desenhos: 2

Alinhamentos previstos

Persépolis prevê o alinhamento (4-4-2):

Guendouz (GK); Faraji, Kanaanizadegan, Pourriganji, Mohammadi; Khodabandelou, Rafiei, Rigi, Salmani; Dursun, Alipour

Al Nassr Alinhamento previsto (4-4-2):

Bento (GK); Ghanam, Simakhan, LaPorte, Najdi; Yahya, Brozovic, Khaibari, Mane; Duran, Ronaldo

Previsão de coincidências

A roupa saudita está em excelente forma e procurará obter um bom resultado fora de casa. A equipe do Irã é conhecida por seu jogo de ataque implacável. Jogar contra a Persepolis em Teerã será uma tarefa difícil para Al Nassr, pois é um dos lugares mais difíceis de jogar na Ásia.

Obter um bom resultado será uma vantagem para o lado visual. Provavelmente, esse acessório terminará em um ponto morto.

Previsão: Persépolis 2-2 Al Nassr

Teledifusão

Índia: Fancode

Reino Unido: TBD

EUA: Paramount+

Nigéria: Bein Sports Connect

Nigéria: Bein Sports Connect