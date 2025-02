Previsão de Santos vs Botafogo SP, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Pescar para enfrentar Botafogo SP no campeonato de Paulista.

Santos está pronto para ser apresentado de Botafogo SP sem vitórias em sua próxima reunião brasileira em Paulista 2025. Santos está no topo da classificação do Grupo B no campeonato de Paulista. Eles foram capazes de vencer alguns jogos até agora. Botafogo está no fundo do grupo A, pois eles ainda estão procurando a primeira vitória.

O Santos FC vem depois de garantir uma vitória sobre São Paulo em sua última reunião. Eles pareciam bons e mantiveram sua forma bem. Embora tenham uma quantidade mínima de posse da bola, o Santos FC manteve uma boa taxa de ataque. Guilherme marcou um hat-trick e levou sua equipe a uma vitória fácil.

O BOTAFAGO SP terá pouca confiança, pois foram derrotados por português em seu último jogo do campeonato Paulista. Eles ainda estão procurando uma vitória e o Santos FC será difícil de dirigir. O Botafago tem três pontos no quadro somente depois de garantir três empates em seis jogos. O Partido Paulista A1 contra o Santos FC será um confronto de alta tensão.

Começo:

Quinta -feira, 6 de fevereiro, 06:05 ISTH; 12:35 GMT

Local: Caldeira Urban Stadium, Santos, Brasil

Forma:

Santos: Dlllw

BOTAFAGO SP: DDLDL

Jogadores para olhar

Guilherme Augusto (Santos)

Depois de marcar sete gols em seis jogos pelo Santos em seis campeonatos de Paulista, o atacante brasileiro Guilherme August terá que começar em seu próximo jogo. Uma vitória é essencial aqui para manter o primeiro lugar no grupo B. Santos tem pontos semelhantes a Guarani em segundo lugar. Guilherme marcou um hat-trick para os visitantes em seu último jogo.

Leandro Maciel (Botafago sp)

Embora ele tenha conseguido marcar apenas um gol para sua equipe em seis jogos do campeonato Paulista. Leandro Maciel é muito benéfico no centro do campo para o seu lado Botafago sp. O meio -campista argentino certamente procura ter um impacto no campo do seu lado. O BOTAFAGO SP terá que começar com Leandro Maciel e procurar sua primeira vitória agora.

Coincidência

Esta será a 21ª reunião entre o Botafago SP e o Santos FC em todas as competições.

Santos vs Botafago SP: Dicas de apostas e probabilidades

Santos para vencer

Metas superiores a 2,5

Guilherme Augusto para marcar

Lesões e notícias do equipamento

Santos FC assinou Neymar Jr., mas sua aptidão do partido ainda não foi confirmada. Aderlan e João Paulo estão feridos.

O Botafago SP tem todos os seus jogadores e pronto para enfrentar o Santos FC em seu próximo confronto.

Cabeçalho

Total de correspondências: 20

Santos venceu: 14

BOTAFAGO SP venceu: 3

Desenhos: 3

Prever a linha

PREITAÇÃO DE PREITAÇÃO DE SANTOS FC (4-2-3-1)

Brazao (GK); Godoy, Ivisiono, Petroni, Kevyson; Pituca, Rincón; Seguidores, Soteldo, Guilherme; Tichoso

Pérmica de alinhamento de Botafago sp (4-3-3)

Carlos (GK); Jesson, Allyson, Cassian, patrono RISSO; Dambisino, bispo, Maciel; Cafu, Thomaz, Baggio

Previsão de coincidências

É provável que o Santos FC continue seu domínio sobre o BOTAFAGO SP. Santos poderia vencer o jogo e garantir três pontos.

Previsão: Santos 3-1 Botafago sp

Detalhes da transmissão

TBD

