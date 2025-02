Previsão de Santos vs. Santa Agua, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Pedro Box Eye uma grande vitória sobre o traje baseado em São Paulo.

As partidas de Paulista A1 nos levam ao Estádio Urbano de Caldeira, onde o Santos FC está pronto para organizar Santa Agua.

O Santos FC lutou por consistência nas últimas semanas, gerenciando apenas uma vitória em seus últimos cinco passeios. Sua única vitória foi contra São Paulo, mas foi seguida por uma derrota decepcionante por 3-1 contra São Bernardo e uma derrota por 2 a 0 contra os Coríntios, apesar de registrar 17 chutes. Sua ineficiência na frente do objetivo tem sido uma grande preocupação, e eles devem abordá -lo antes do próximo desafio.

Enquanto se preparava para receber Água Papai Noel, Santos estará determinado a mudar as coisas e dar aos fãs locais um motivo para se animar. A equipe está interessada em retificar erros passados ​​e oferecer um desempenho dominante, sabendo que três pontos são cruciais para recuperar o impulso. Com a intenção de ataque e seu desejo de entreter, eles apontarão uma forte resposta aos seus seguidores.

A Água Santa FC tem lutado para encontrar uma fórmula vencedora em suas saídas recentes, sem garantir uma vitória nos últimos cinco jogos. Enquanto eles conseguiram manter equipes fortes como Palmeiras, Portuguessa e Botafogo para atrair, derrotas contra Ponte Preta e Guarani aboliram seu impulso. Apesar desses contratempos, eles ainda são competitivos no Paulista Série A3, atualmente em sexto lugar, mostrando resiliência no meio de sua forma inconsistente.

Enquanto se prepara para enfrentar o Santos FC, Água Papai Noel estará ansioso para quebrar sua série sem vitórias e reivindicar sua confiança. A próxima reunião apresenta a oportunidade de mudar as coisas e fazer uma declaração contra um oponente formidável. Com as duas equipes famintas por pontos, o partido promete ser uma batalha intensa, já que Água Papai Noel procura se elevar acima de suas lutas e recuperar seu ritmo.

Começo:

Localização: Santos, Brasil

Estádio: Caldeira Urban Stadium

Data: segunda -feira, 17 de fevereiro

Horário de início: 5:00 ISTH/ DOMINGO, 16 de fevereiro: 23:30 GMT/ 15:30 PT

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Santos (em todas as competições): LDDWL

Água sagrada (em todas as competições): ddlld

Jogadores a levar em consideração:

Thacian (Santos)

Thaciano, o meio -campista brasileiro de Campina Grande, 29 anos, mostrou sua versatilidade e capacidade de gols durante seus períodos com Grêmio e Bahia antes de se juntar a Santos. Ele desempenhou um papel crucial no sucesso de Grêmio, fazendo parte da equipe que venceu o meio -campo de Gaúcha Recop.

Enquanto Santos pretende recuperar sua forma vencedora, a presença de Thacian será essencial para fortalecer seu jogo de ataque e controle do centro do campo. Sua experiência e capacidade de marcar objetivos cruciais serão vitais em seus próximos jogos, já que o clube procura mudar as coisas e fazer o upload da classificação. Com suas habilidades técnicas e instintos de pontuação objetiva, espera -se que seja uma figura -chave no impulso dos santos para o sucesso.

Os ingressos populares esgotaram o próximo desafio em casa! 🏟️#SanxagsA venda aos proprietários de cadeiras e cabines ainda está disponível. O jogo contra Água Santa ocorre neste domingo (16), às 20:30, em Vila Belmiro. Isso garantiu seu lugar em #separado… pic.twitter.com/wlrsslim3j – Santos FC (@Santospit) 13 de fevereiro de 2025

Ademilson (Santa Agua)

Além disso, o atacante brasileiro de 31 anos de Cubatão teve uma corrida impressionante que cobre várias ligas. Ele começou com São Paulo antes de se mudar para o Japão, onde jogou por Yokohama F. Marinos e Gamba Osaka, marcando 25 gols em 92 jogos pelo último. Sua viagem o levou para a China, onde ele fazia parte da equipe de Wuhan Three Towns que garantiu o título da Liga Chinesa em 2021. Além disso, ele representou o Brasil no nível SU-20, desempenhando um papel crucial em seu triunfo do torneio de Toulon durante a temporada 2013-14.

Enquanto Água Papai Noel se prepara para seu confronto crucial contra o Santos FC, a experiência de Ademilson e a habilidade de ataque serão fundamentais. Sua capacidade de encontrar a rede e criar oportunidades para seus colegas de equipe será vital, pois a equipe busca terminar sua sequência sem vitórias. Dada sua história em correspondências de alta pressão, espera -se que seja uma figura decisiva em sua busca por três pontos.

Fatos de coincidência:

Agua Papai Noel nunca venceu uma partida contra seus próximos adversários

Eles estão sem vitórias nos últimos cinco jogos.

Santos venceu um jogo solitário em seus últimos cinco jogos.

Santos vs. Santa Agua: Dicas de apostas e probabilidades:

Os anfitriões para vencer o jogo.

Santos 3-1 Santa Agua

Neymar Jr. marcará primeiro.

Lesões e notícias da equipe:

Para os anfitriões, Aderlan e Alvaro Barreal perderão o próximo jogo.

Para o Papai Noel, não há problemas de lesão.

Estatísticas de frente para frente:

Total de correspondências – 04

Santos venceu – 03

Papai Noel ganhou Agua – 00

Jogos desenhados – 01

Alinhamento previsto:

Santos prevê o alinhamento (3-4-1-2):

Brazao (GK); Basso, IVALDO, PETRONI; Godoy, Pituca, Guilherme; Neymar; Thaciano, Tiquinho

Problema da água benta (4-2-3-1):

Ribeiro (GK); Alves, Robles, Vaz, Santos de; Netinho, Vieira; Mike, dias, Gomes; Ademilson

Previsão de coincidências:

Ambas as partes estão navegando por uma série de corridas sem vitórias. Olhando para a vantagem na Santos House, esperamos que eles obtenham uma vitória dominante em Santa Agua no próximo jogo.

Previsão: Santos 3-1 Santa Agua

Detalhes da transmissão:

Internacional – Fanatiz International

EUA

Brasil – Zapping

