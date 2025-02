Previsão de Valência vs Barcelona, ​​alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Che.

Valencia está pronto para bloquear as buzinas contra o Barcelona para a quarta final da Copa del Rey 2024-25 em casa. Na interessante batalha, Valência dará tudo contra o lado carregado de Barcelona para chegar à semifinal. Não será uma tarefa fácil para os hosts, pois eles não estão da sua melhor maneira.

Valencia derrotou Ourense em seu acessório anterior da Copa Espanhola para chegar à etapa de quartos -finais da competição da Copa. A partida anterior contra o Barcelona terminou em um pesadelo depois que os homens de Hansi Flick os derrotaram por 1-7.

Barcelona está encontrando sua maneira de retornar. Em sua última partida da Copa, eles fizeram o Betis Real por 5-1 e selaram seu lugar nas quartas de final da Copa Espanhola. Os homens de Hansi Flick estarão prontos para enfrentar Valência mais uma vez. Na última saída, as coisas terminaram em favor do Barça quando dominaram o CHE.

Começo:

Quinta -feira, 6 de fevereiro, 20:30 GMT

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 02:00

Localização: Mestalla, Valência, Espanha

Forma:

Valencia: Dwwlw

Barcelona: Dwwdw

Jogadores para olhar

Sergi Cano (Valência)

Sergi Cano é muito benéfico para Valência. O meio -campista espanhol ajudou seus companheiros de equipe quatro vezes em quatro jogos da Copa del Rey nesta temporada. Ele também marcou um gol para Valência. O ano de 28 anos deve começar com Valência e ajudar sua equipe a dar uma luta adequada ao Barça. Em sua última partida contra Blaugrana, Sergi Cano não fazia parte da equipe, mas é o momento de levar o meio -campista espanhol no campo.

Raphinha (FC Barcelona)

O atacante brasileiro chamou a atenção de muitas pessoas devido às suas recentes performances para o Barcelona e a equipe nacional de futebol do Brasil. Ele alcançou 12 gols em 22 jogos da liga pela FCB. Raphinha desempenhará um papel importante no ataque de Blaugrana. O ano de 28 anos sabe como encontrar espaços e dízimos a defesa do oponente. Hansi Flick fará de Raphinha sua primeira opção na equipe para o confronto das quartas de final da Copa del Rey contra Valência.

Coincidência

Esta será a 54ª reunião entre Valencia CF e FCB em todas as competições.

O FCB derrotou Valencia por 7-1 em sua última reunião que foi em Laliga.

O Valencia só conseguiu derrotar o FCB oito vezes em todas as competições.

Valencia vs Barcelona: Dicas de apostas e probabilidades

Barcelona para ganhar @4/9 Unibet

Objetivos maiores que 3,5 a 13/10 Betfair

Robert Lewandowski marcará @20/21 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Valencia ficarão sem os serviços de Thierry Correia para o próximo trimestre -confronto da Copa Espanhola.

Dani Olmo, Marc-Andre Ter Stegen, Andreas Christensen, Ander Astralaga e Mar Bernal não farão parte do esquadrão da FCB para o próximo acessório.

Cabeçalho

Total de correspondências: 53

Valencia venceu: 8

Barcelona venceu: 28

Desenhos: 17

Prever a linha

Valencia previu o alinhamento (3-4-3)

Dimitrievski (GK); Folique, mosquera, gasiourowski; Valor, Pepelu, William, Vázquez; Construção, Umar, Canos

Barcelona Alinhamento previsto (4-2-3-1)

Szczesny (GK); Então eles, Ararus, Gale, Balla, Balde. Dedrid, Pridri; Yalmal, Gavi, Raphinha; Professor

Previsão de coincidências

É mais provável que o FCB seja um lugar nas semifinais da Copa del Rey. Os visitantes podem derrotar os anfitriões.

Previsão: Valencia 1-4 Barcelona

Detalhes da transmissão

Índia: Fancode

Reino Unido: TNT Sports

Espanha – RTVE Play Application

