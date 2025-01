Previsão de Venezia vs Hella Verona, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os visitantes procuram sair da zona de descida.

Venezia está pronta para enfrentar Hella Verona em sua próxima série de séries em 27 de janeiro. Ambas as equipes residem na zona de descida, que não é um bom lugar para nenhum dos clubes. Verona conquistou seis vitórias, mas perdeu 14 jogos na série nesta temporada. A Venezia, que só conseguiu garantir três vitórias, está preparada para receber Hellas Verona.

A Venezia com uma vitória pode tornar suas possibilidades mais fáceis de deixar o lugar da descida. Por outro lado, uma vitória para Verona pode tirá -los da zona de descida. Este é um jogo importante para os dois lados. Este é o momento certo para se defender, pois mais da metade da temporada foi concluída. Com 19 pontos, Hella Verona tem 18 anos na classificação da série em 2024-25.

A Venezia reside na 19ª posição na Tabela A com 15 pontos. Eles estavam sujeitos a um empate em 1 x 1 por Parma em seu último jogo da Série A. Venezia correu bem, mas ainda baixaram alguns pontos. Verona caiu em Lazio em sua última reunião da Serie A e entrará como um lado menos seguro.

Começo:

Segunda -feira, 27 de janeiro, 23:00 ISTH

Localização: Pier Luigi Penzo Stadium, Veneza, Itália

Forma:

Venezia: WLDLD

HELLA VERONA: LWDLL

Jogadores para olhar

Joel Pohjanpalo (Venezia)

O Internacional da Finlândia, que marcou seis gols pela Venezia, será uma das estrelas cruciais do time local em seu próximo confronto da série para ser contra Hellas Verona. Joel Pohjanpalo pode ser muito benéfico para o seu lado enquanto atacava. Você deve encontrar espaços abertos na defesa dos oponentes para facilitar as coisas do seu lado.

Daniel Mosquera (Hellas Verona)

Mosquera apresenta um conjunto de habilidades únicas. O atacante colombiano só conseguiu marcar quatro gols, mas ele pode potencialmente marcar mais. Ele procurará gravar seu nome na folha de pontuação e liderar sua equipe a vencer. Com essa vitória, Verona pode escapar da zona de descida.

Coincidência

Hellas Verona está invicto em seus últimos sete jogos contra a Venezia na série A.

A Venezia só conseguiu vencer um de seus últimos 15 jogos contra a série A da Hellas Verona e a série B combinada.

Verona não conseguiu marcar em seus últimos três jogos da série em 2024-25.

Venezia vs Hella Verona: Conselhos de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate @5/2 Bet365

Objetivos maiores que 2,5 @23/20 Betfair

Joel Pohjanpalo para marcar @11/2 Sky Bet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões venezuelanos ficarão sem os serviços de Michael Svoboda, Joel Schinio Algra e Martin Sjibdo e Martin Sjibdo.

Hella Verona virá sem Abdou Harroui, 27 anos, em seu próximo confronto contra a Venezia.

Cabeçalho

Total de correspondências: 14

Venezia venceu: 3

Hella Verona ganhou: 7

Desenhos: 4

Alinhamento planejado

Venezia (3-5-2)

Stankovic (GK); Sagrado, Idzes, Sverko; Zampano, Doumbia, Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo

Hella Verona (3-4-1-2)

Montipo (GK); Dawidowicz, Coppola, Ghilaardi; Tchchoua, Serdar, Doubt, bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr

Previsão de coincidências

O acessório Venezia vs Verona vai acabar com um empate. Ambas as equipes não têm o melhor das estações até agora.

Previsão: Venezia 2-2 Hellas Verona

Teledifusão

Índia – Galáxia Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

EUA.

Nigéria – SuperSport, DSTV

