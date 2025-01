Previsão de William & Mary x UNC Wilmington, probabilidades: escolhas de basquete universitário de 2025, 20 de janeiro Apostas por top model

A tribo William & Mary tentará permanecer invicta na ação da Coastal Athletic Association quando enfrentar o UNC Wilmington Seahawks no MLK Day, na tarde de segunda-feira. William & Mary vem de uma vitória por 67-64 em Hampton na quinta-feira, enquanto UNC Wilmington venceu o Nordeste por 80-72 naquela mesma noite. A Tribo (11-7, 5-0 CAA), que venceu seis consecutivas, está apenas 3-6 fora de casa em 2024-25. Os Seahawks (13-5, 3-2 CAA), sexto na conferência, estão 10-2 em sua quadra.

O início do Trask Coliseum em Wilmington, Carolina do Norte, está agendado para 13h ET na CBS Sports Network. UNC Wilmington lidera a série de todos os tempos por 49-33, incluindo uma vantagem de 24-15 no Trask Coliseum. UNC Wilmington é o favorito de 5,5 pontos nas últimas probabilidades de UNC Wilmington x Washington. Consenso SportsLine da William & Mary, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 152,5. Antes de fazer qualquer escolha entre William & Mary e UNC Wilmington, confira as previsões do basquete universitário no modelo de projeção SportsLine.

A modelo está de olho William e Mary vs.. Aqui estão várias linhas e tendências de apostas em basquete universitário para UNC Wilmington vs. Guilherme e Maria:

Diferença entre William e Mary e UNC Wilmington: UNC Wilmington -5,5

William e Maria vs. UNC Wilmington acima/abaixo: 152,5 pontos

Linha de dinheiro William e Mary vs. UNC Wilmington: William e Mary +176, UNC Wilmington -212

W&M: A Tribo cobriu o diferencial em 11 dos últimos 19 jogos fora de casa (+1,60 unidades)

UNCW: Os Seahawks ultrapassaram o total da equipe em 17 dos últimos 30 jogos (+2,70 unidades)

Por que você deveria apoiar a UNC Wilmington

Os Seahawks são liderados pelo guarda sênior Donovan Newby, que está em seu terceiro ano no programa depois de passar suas duas primeiras temporadas universitárias em Milwaukee. Em 18 partidas nesta temporada, Newby tem média de 16,1 pontos, 3,5 assistências, 2,7 rebotes e 1,1 roubadas de bola em 32,4 minutos. Na derrota por 66-63 para o Hofstra em 11 de janeiro, ele marcou 30 pontos, além de cinco assistências, cinco rebotes e duas roubadas de bola. Ele está acertando 40,9% de seus arremessos de campo, incluindo 36,7% da linha de 3 pontos e 85,4% da linha de lance livre.

O atacante júnior Khamari McGriff é o outro jogador do UNC Wilmington com média de pontuação de dois dígitos. Em 17 jogos, incluindo 12 como titular, ele teve médias de 10,6 pontos, 4,3 rebotes e 1,2 bloqueios em 19,2 minutos. Ele marcou 15 pontos e pegou sete rebotes na vitória por 77-69 sobre Campbell em 4 de janeiro. Ele fez 34 pontos e cinco rebotes na derrota por 88-83 para Howard em 14 de dezembro.

Por que você deve apoiar William e Mary

O atacante sênior Noah Collier é um dos três jogadores do Tribe com média de pontuação de dois dígitos. Em 18 jogos, todos titulares, ele teve médias de 12,3 pontos, 5,3 rebotes e 1,1 assistências em 19,5 minutos. Ele está em seu terceiro ano no programa depois de passar as duas primeiras temporadas em Pittsburgh. Na vitória por 81 a 78 sobre o North Carolina A&T, ele marcou 22 pontos, pegou seis rebotes e deu duas assistências.

O guarda sênior Gabe Dorsey também foi titular em todos os 18 jogos e registrou pontuação de dois dígitos em três dos últimos quatro. Na vitória sobre o North Carolina A&T, ele fez 18 pontos e sete rebotes. Ele fez 13 pontos na vitória por 83-76 em Stony Brook em 4 de janeiro. Ele tem média de 11,7 pontos e 2,8 rebotes em 25,6 minutos por jogo.

Como fazer UNC Wilmington vs. Guilherme e Maria

O modelo da SportsLine está despencando no geral, projetando 150 pontos combinados.

Então, quem ganha William e Mary vs. UNC Wilmington e qual lado do spread ganha em mais de 50% das simulações? Visite SportsLine agora para ver de que lado da propagação escolher, tudo a partir do modelo avançado que arrecadou mais de US$ 2.800 em suas escolhas de basquete universitário desde 2023. e descubra.