Previsão, dicas de apostas e probabilidades de Alex de Minaur x Alex Michelsen, confronto direto, prévia: Australian Open 2025

De Minaur continua sendo o único candidato australiano no sorteio de simples.

O número oito do mundo, Alex De Minaur, sobreviveu a um susto contra o cabeça de chave número 31, Francisco Cerúndolo, voltando de uma derrota para vencer a disputa e avançar para as quartas-de-final. 2024 foi um ano magnífico para o australiano, que avançou para as quartas de final de todos os Grand Slams.

De Minaur triunfou recentemente na competição S-Hertogenbosch, na Holanda, e entrou entre os dez primeiros do ranking ATP. Como único australiano vivo no Aberto da Austrália de 2025, de Minaur carrega o peso e as expectativas do público, que certamente comparecerá em grande número para apoiar o favorito local.

O jogador de 25 anos agora pretende garantir presenças consecutivas nas quartas de final em Melbourne, mas primeiro deve superar Alex Michelsen nas oitavas de final. A dupla competiu entre si duas vezes, com os dois jogadores vencendo uma partida cada. A quarta rodada do Aberto da Austrália dá a ambos os jogadores a oportunidade de ganhar vantagem no confronto direto.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Cenário: Quarta rodada

Quarta rodada Data: 20 de janeiro

20 de janeiro Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne

Estádio Rod Laver, Melbourne Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

Alex de Minaur iniciou sua campanha com vitórias sobre Botic van de Zandschulp e Tristan Boyer nas duas primeiras rodadas. O australiano teve que trabalhar muito na rodada seguinte contra Francisco Cerúndolo, mas finalmente venceu. Agora ele enfrentará Alex Michelsen pela classificação às quartas de final.

O americano conseguiu uma grande reviravolta na primeira rodada contra o 11º cabeça-de-chave Stefanos Tsitsipas, dominando o ex-finalista do Aberto da Austrália em quatro sets. Michelsen continuou a impressionar com vitórias em dois sets sobre James Mccabe e a cabeça-de-chave número 19, Karen Khachanov.

Este duelo de quarta rodada promete ser emocionante, com o favorito local De Minaur, apoiado pela torcida da casa, e Michelsen, que desafiou as probabilidades ao eliminar jogadores de melhor classificação naquele que já é o melhor desempenho do jovem em Grand Slam em 20 anos. . .

Forma

Alex de Minaur: WWLL

Alex Michelsen: WWWLW

Registro frente a frente

Partidas: 2

Alex de Minaur: 1

Alex Michelsen: 1

De Minaur e Michelsen já se enfrentaram duas vezes e o americano venceu a disputa de quadra dura do Los Cabos Open em dois sets por 6-4, 6-1. No entanto, o australiano vingou a derrota em Roland Garros com uma vitória dominante em dois sets, por 6-1, 6-0, 6-2.

Estatísticas

Alex de Minaur

De Minaur chegou à quarta rodada do Aberto da Austrália na temporada passada.

De Minaur está atualmente em oitavo lugar.

De Minaur tem um recorde de vitórias e derrotas de 17-7 no Aberto da Austrália.

Alex Michelsen

Michelsen chegou à terceira rodada do Aberto da Austrália na temporada passada.

Michelsen está atualmente em 42º lugar.

Michelsen tem um recorde de vitórias e derrotas por 5-1 no Aberto da Austrália.

Alex de Minaur vs Alex Michelsen Dicas e Probabilidades de Apostas

Linha de dinheiro: Michelsen +175, de Minaur -240

Spread: Michelsen +5,5 (1,80), de Minaur -5,5 (1,91)

Total de conjuntos: Acima de 2,00 (+38,5), Abaixo de 1,83 (-38,5)

Previsão de partida

Alex Michelsen já eliminou dois jogadores entre os vinte primeiros e agora enfrentará o oitavo cabeça-de-chave, De Minaur. No entanto, o australiano tem estado em boa forma, com excelente cobertura em quadra e uma alta taxa de sucesso no primeiro serviço, crítica para seu domínio na quadra.

Além disso, o campo apoiará o jogador local, já que ele é o único australiano que disputa o título tanto no sorteio individual masculino quanto no feminino. O americano deverá desafiar o oitavo cabeça-de-chave por uma vaga nas quartas-de-final, mas com sua experiência no grande palco, De Minaur é o favorito para triunfar sobre Michelsen em uma batalha muito acirrada.

Previsão: Álex de Minaur vencerá em quatro sets.

Onde e como assistir Alex de Minaur x Alex Michelsen ao vivo e transmitido na TV, partida da quarta rodada do Aberto da Austrália 2025?

Os telespectadores indianos podem assistir ao Aberto da Austrália de 2025 para a quarta rodada entre Alex de Minaur e Alex Michelsen na Sony Network e seu serviço de streaming, SonyLiv. Os telespectadores do Reino Unido podem assistir ao torneio principal ao vivo no Eurosport e no parceiro de streaming Discovery Plus.

ESPN e Tennis Channel transmitirão o torneio nos EUA junto com os parceiros de streaming ESPN+ e Fubo.

