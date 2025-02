Previsão do Arkansas vs. Texas A&M, chances, tempo: 2025 Celeções de basquete universitário, apostas de modelo comprovado

O oitavo Aggies of Texas A&M busca estender sua série de vitórias para cinco jogos quando eles lutam contra o raciocínio do Arkansas em um confronto importante do SC no sábado. O Texas A&M vem de uma vitória por 69 a 53 sobre a Geórgia na terça-feira, enquanto o Arkansas derrotou o LSU por 70-58 na quarta-feira. Os Razorbs (15-9, 4-7 segundos), que são 11 na conferência, estão 3-3 na estrada nesta temporada. Os Aggies (19-5, 8-3 segundos), que estão empatados em terceiro na liga, têm 11-1 em casa. Boogie Fland (Thumb) permanece para o Arkansas.

O aviso de Reed Arena em College Station, Texas, está programado para o meio -dia ET. O Arkansas venceu as duas reuniões na última temporada. O Texas A&M é o favorito de 8,5 pontos nas últimas chances de Arkansas vs. Texas A&M do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo do anúncio é de 141,5. Antes de fazer o Texas A&M vs. equipes. Arkansas, Confira as previsões de basquete universitário do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 15 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 211-154 (+2024) em todos os melhores qualificados Seleções de basquete universitário Ele remonta a 2023. Qualquer pessoa que siga em Sportsboochs e em aplicativos de apostas poderia ter visto grandes retornos.

O modelo fez sua visão em Arkansas vs. Texas A&M. Pode Vá para a Sportsline para ver suas seleções. Aqui estão várias linhas e tendências de apostas de basquete universitário para Texas A&M vs. Arkansas:

Arkansas vs. Texas A&M Spread: Texas A&M -8,5

Arkansas vs. Texas A&M acima/Under: 141,5 pontos

Arkansas vs. Texas A&M Money Line: Texas A&M -382, Arkansas +298

Arca: Razorbs atingiu a linha de dinheiro em 20 de seus últimos 34 jogos (+9,55 unidades)

TAM: Aggies cobriu o spread em 10 de seus últimos 16 jogos em casa (+4,50 unidades)

Arkansas vs. Texas A&M Picks: Veja Picks in Sportsline

Arkansas vs. Texas A&M Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que você deve apoiar o Texas A&M

O guarda sênior Wade Taylor IV atingiu o placar de dois dígitos em cada um dos últimos cinco jogos. Em uma vitória de 76-72 na Carolina do Sul em 1º de fevereiro, ele investiu 25 pontos, enquanto acrescentou dois rebotes e duas assistências. Ele teve 15 pontos em uma vitória de 67 a 64 no Missouri em 8 de fevereiro. Em 20 jogos, todos os começos, em média de 15 pontos, 4,3 assistências, três rebotes e 1,4 assaltos em 29,6 minutos.

Também promove os Aggies, o guarda – -sênior Zhuric Phelps. Ele está em sua primeira temporada com o programa depois de três anos na SMU. Em 23 jogos, incluindo 22 aberturas, tem uma média de 14,5 pontos, 4,9 rebotes, 2,5 assistências e 1,9 assaltos em 28 minutos. Ele tem um dobro na temporada e teve uma performance de 34 pontos em uma vitória de 80 a 78 em Oklahoma em 8 de janeiro. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que você deveria apoiar o Arkansas

O atacante Junior Adou Thiero é um dos quatro motores com uma pontuação média de dois dígitos. Ele está em sua primeira temporada com o Arkansas depois de passar os últimos dois anos em Kentucky. Em 23 jogos, todos começam, com média de 16 pontos, 6,3 rebotes, 1,9 assistências e 1,7 assaltos em 28,2 minutos. Ele marcou 22 pontos, enquanto acrescentou seis rebotes, duas assistências e dois assaltos em uma derrota de 85-81 contra o número 3 do Alabama em 8 de fevereiro.

Outra transferência do Kentucky que tem um impacto é o aluno do segundo ano do DJ Wagner. Em 24 jogos, todo mundo começa, com média de 10,5 pontos, 3,5 assistências, três rebotes e um assalto em 34,4 minutos. Ele vem de um desempenho de 10 pontos, sete assistentes e três cheiros na vitória sobre a LSU na quarta -feira. Ele marcou 17 pontos e acrescentou oito assistências e três rebotes em uma vitória de 89 a 79 em Kentucky em 1º de fevereiro. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Como fazer Arkansas vs. Texas A&M Picks

O modelo Sportsline está passando pelo total, projetando 141 pontos combinados. Ele também diz que um lado da propagação atinge quase 70% das simulações. Você só pode obter a seleção na Sportsline.

Então, quem ganha o Texas A&M vs. Arkansas e que lado da propagação atinge quase 70% das simulações? Visite a Sportsline agora para ver de que lado da propagação será estendido, todo o modelo avançado que sobe mais de US $ 2.000 em seus times de basquete universitário que datam de 2023, e descubra.