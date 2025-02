Previsão do Arsenal contra Manchester City, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os Gunners estão preparados para um confronto intenso contra os Cityzens

O Arsenal está pronto para receber o Manchester City no primeiro dia 24 da temporada 2024-25 da Premier League em 2 de fevereiro. Os Gunners estão cobrando o título, pois estão em segundo lugar na tabela da liga. Há uma diferença de seis pontos entre o Arsenal e o Liverpool Toppers. O Manchester City está ficando no topo, mesmo depois de não ter o melhor das estações.

O Arsenal conquistou uma vitória nas proximidades em sua última Premier League e na saída da Liga dos Campeões. Ao chegar com desempenho constante em casa, o Arsenal será engraçado para garantir três pontos vitais para que eles possam continuar com sua posição facilmente. O choque do Arsenal contra Man City será intenso, já que os Giants de estreia estão procurando pontos aqui.

Os homens de Pep Guardiola encontraram a forma, mas ainda estão longe de conquistar o título da Premier League no momento. A temporada do Manchester City não começou como o esperado, mas em seus últimos jogos, eles reuniram sua forma.

Começo:

Domingo, 2 de fevereiro, 22:00 IST

Localização: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Forma:

Arsenal: wdwww

Manchester City: Dwlww

Jogadores para olhar

William Saliba (Arsenal)

O Arsenal não tem alguns jogadores importantes na frente do ataque. William Saliba cuidará da defesa do Arsenal contra o ataque cruel de Man City. O time nacional de futebol francês é muito crucial para o Arsenal, pois pode ajudar sua equipe a manter uma lâmina limpa contra o Cityzens. Saliba pode fazer uma grande diferença no jogo para hosts.

Erling Haaland (cidade do homem)

O atacante da equipe nacional de futebol norueguês se concentrará, já que os homens de Pep Guardiola estão se preparando para um choque contra o Arsenal longe de casa. Erling Haaland marcou 18 gols em 23 jogos da liga pelo Cityzens. Ainda é o principal jogador do livro do visitante. O atacante norueguês pode levar sua equipe a uma vitória com sua capacidade de marcar gols.

Coincidência

O Manchester City está invicto em seis jogos da Premier League.

O Arsenal está invicto em 13 jogos da Premier League.

Durante a última temporada, o Arsenal garantiu uma vitória por 1 a 0 neste acessório exato.

Arsenal vs Manchester City: Dicas de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um empate @13/5 Betfred

Objetivos abaixo de 2,5 @27/25 BET MGM

Erling Haaland para marcar @11/2 Paddy Power

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do Arsenal ficarão sem Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Ben White e Takehiro Tamoiyasu para sua próxima saída da liga.

Rodri, Ruben Dias, Jeremy Doku, Nathan Ake e Oscar Bobb não estarão em ação para o Manchester City devido a suas feridas.

Cabeçalho

Total de correspondências: 62

Arsenal venceu: 26

Manchester City venceu: 25

Desenhos: 11

Prever a linha

Alinhamento previsto do Arsenal (4-3-3)

Raya (GK); Festa, Kiwior, Gabriel, Calaflori; Odegaard, Jorginnho, Merino; Martinelli, Hvertz, Sterling

Alinhamento planejado do Manchester City (4-3-3)

Ederson (GK); Freiras, Stones, Akanji, Gardol; Covary, Bruyne, Gundagan; Comida, Haaland, Marblesh

Previsão de coincidências

Como as duas equipes têm muito a perder no próximo jogo, o confronto pode terminar em empatar.

Previsão: Arsenal 1-1 Manchester City

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, NTA, TV esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.