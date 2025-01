Previsão do Campeonato Eagles vs. Comandantes NFC, escolhas de jogos, probabilidades, spread: Jayden Daniels fará isso de novo?

Uma semana depois de sediar um confronto divisional nevado, Filadélfia apresentará talvez uma batalha de playoffs ainda mais convincente neste domingo, com os escaldantes Washington Commanders visitando a Cidade do Amor Fraterno para uma revanche de vida ou morte com os rivais Eagles. O perdedor vai para casa e o vencedor vai para Nova Orleans, para ter uma chance de superbowl LIX GLÓRIA.

Este campeonato da NFC marca o primeiro final de conferência a apresentar dois adversários da NFC East desde que Washington enfrentou o New York Giants em 1986. E promete muitos fogos de artifício: os Commanders têm o favorito ofensivo do ano, Jayden Daniels, cujo dinâmico quarterback ajudou Washington desmantelou o número 1 do Detroit Lions em uma especial perturbadora; enquanto os Eagles possuem, sem dúvida, o elenco mais talentoso entre os quatro superbowl Pensamentos restantes.

Como você pode sintonizar? E quem está preparado para sair com a vitória? Aqui está o que você precisa saber:

Onde assistir Eagles vs. Comandantes

Data: Domingo, 26 de janeiro | Tempo: 3. PM

Localização: Lincoln Financial Field (Filadélfia)

TV: Raposa | Fluxo: fubo (tente gratuitamente)

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Chance: Águias -6, O/At 47,5 (Consenso da Linha Esportiva)

Previsão

Não há nada de tão especial nisso NFL Como um quarterback de elite, e os comandantes parecem ter um em Daniels, ele é “jovem… pela certidão de nascimento, não pela fita”, como disse o coordenador defensivo dos Eagles, Vic Fangio, esta semana. Se ele não está avançando profundamente em Terry McLaurin, ele está fazendo você pagar com as pernas, seja estendendo jogadas para abrir pistas de passe ou deslizando para suas próprias primeiras descidas. Depois de derrotar Jared Goff nos limites do Ford Field e marcar cinco gols contra os Eagles no início deste ano, não é irracional pensar que Daniels poderia acalmar a torcida da Filadélfia com outra dose de teatro de grandes jogos.

Embora Washington seja movido quase sozinho pela magia de Daniels, os Eagles se registram como a maior parte do pacote total. Curiosamente, seu próprio quarterback de dupla ameaça, Jalen Hurts, ficou relativamente em segundo plano em relação ao seu sucesso e provavelmente nem estará a toda velocidade no domingo, graças a uma lesão no joelho sofrida no último domingo. Mas ele também não precisou jogar contra o Superman porque Saquon Barkley usa sua própria capa como rebatedor de home run em seu campo de defesa. E esta semana, Barkley consegue uma defesa do Washington Run que está entre as piores do NFLmesmo com alguns rebatedores durões no segundo nível.

Os Commanders são uma equipe assustadora no sentido de que não têm “nada a perder” como uma reconstrução que se tornou um candidato? Claro. Eles poderiam fazer história na Filadélfia, enviando um novato para o grande jogo e estragando outro candidato ao longo do caminho? Claro. Porém, os Eagles quase os venceram sem problemas em dezembro, o que também fará com que os comandantes não iniciem a guarda Sam Cosmi. Acrescente a isso a borda do campo inicial, onde a defesa física de Fangio deve se alimentar da torcida, e contanto que os Eagles não entrem em uma rotação incomum ou pensem demais nos bastidores, os pássaros devem voar.

Escolher: Águias 27, comandantes 22

Probabilidades de especialistas

De acordo com Probabilidades de consenso da SportslineOs Eagles (-6) são os favoritos para touchdown contra os Commanders. Filadélfia também foi favorita em cada uma de suas duas primeiras vitórias nos playoffs nesta temporada, enquanto Washington está 2 a 0 como azarão nesta pós-temporada. Apenas três equipes em NFL A história fez com que superbowl Depois de ser azarão de três pontos em cada um dos três primeiros jogos dos playoffs.