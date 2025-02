Previsão do estado de Oregon vs. Michigan, probabilidades: 2025 Escolhas de basquete universitário, 8 de fevereiro As melhores apostas do modelo comprovado

As equipes que procuram retornar ao confronto da coluna Victories quando os Oregon Ducks lutam contra os espartanos do estado de Michigan em um confronto importante do Big Ten no sábado. O Oregon vem de uma perda de 80-76 em Michigan na quarta-feira, enquanto o estado de Michigan retirou uma decisão de 63-61 na UCLA na terça-feira. Os Ducks (16-7, 5-7 Big Ten), que estão empatados no décimo lugar da liga, estão 4-3 na estrada e 3-3 contra os oponentes classificados este ano. Os espartanos (18-4, 9-2 Big Ten), que estão empatados com Michigan pelo segundo na conferência, têm 11-0 em casa.

A ponta do Breslin Center, em East Lansing, Michigan, está pronta para o meio -dia et. Oregon, que perdeu quatro seguidos, até buscará a série de todos os tempos em 1-1. O Michigan State é o favorito de 8 pontos nas últimas probabilidades do Oregon vs. Michigan State of the Sportsline Consensus, enquanto os superiores/menores pontuaram é 147. Antes de fazer qualquer seleção do estado de Michigan vs. Oregon, Confira as previsões de basquete universitário do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 14 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 208-149 (+2275) em todos os times de basquete universitários mais qualificados que datam de 2023. Qualquer pessoa que siga casas de apostas e em aplicações de apostas poderia ter visto grandes retornos .

O modelo fez sua visão em Oregon vs. Estado de Michigan. Pode Vá para a Sportsline para ver suas seleções. Aqui estão várias linhas e tendências de apostas de basquete universitário para o estado de Michigan vs. Oregon:

Oregon vs. Michigan State SP PREAD: Estado de Michigan -7,5

Oregon vs. Michigan State sobre/Under: 147 pontos

Oregon vs. Linha de dinheiro do estado de Michigan: Michigan State -369, Oregon +290

Ore: os patos atingiram a linha de dinheiro em 25 de seus últimos 37 jogos (+13,10 unidades)

MSU: Os espartanos cobriram a propagação em 22 de seus últimos 34 jogos (+8,80 unidades)

Oregon vs. Escolhas do estado de Michigan: Veja Picks in Sportsline

Oregon vs. Streaming do estado de Michigan: FUBOTV (Tente de graça)

Por que você deve apoiar o estado de Michigan

O guarda sênior Jaden Akins tem estado em uma sequência ultimamente. Ele atingiu a pontuação de dois dígitos em cada um dos últimos quatro jogos, incluindo um esforço de 15 pontos, quatro rebotes e dois assistentes na derrota na UCLA. Em 22 jogos, todo mundo começa, com média de 13,5 pontos, 3,9 rebotes e 1,6 assistências em 26 minutos. Está se conectando com 42,7% de suas metas de campo e 87% de seus lances livres. 20 pontos chegaram e conquistaram três rebotes em uma vitória de 88 a 54 sobre Washington em 9 de janeiro.

O Junior Tre Holloman Guard é um dos cinco espartanos que tiveram uma média de oito ou mais pontos. Em 22 jogos, incluindo 15 aberturas, média de oito pontos, 3,6 assistências e 1,9 rebotes em 22,4 minutos. Está se conectando com 37,3% de suas metas de campo e 93,8% de seus lances livres. Em uma vitória de 80 a 78 sobre Illinois em 19 de janeiro, ele marcou 17 pontos, enquanto acrescentou dois rebotes e duas assistências. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que você deveria apoiar o Oregon

Os Ducks têm três jogadores com uma média de anotações médias de dois dígitos, liderada pelo Nate Bittle High Level Center. O pé de 7 pés vem de um esforço de 16 pontos, sete rebotes, três bloqueios e dois assistentes na derrota em Michigan. Ele teve 13 pontos, cinco rebotes e duas assistências em uma derrota por 78-52 na UCLA em 30 de janeiro. Em 23 jogos, todo o início, Bittle em média 12,7 pontos, 7,2 rebotes, 1,9 bloqueios e 1,8 assistências em 26,6 minutos de ação.

O guarda do segundo ano Jackson Shelstad também ajuda a alimentar ofensivo de Oregon. Ele marcou 10 ou mais pontos em oito dos últimos nove jogos. Ele teve 18 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e dois assaltos na derrota em Michigan. Ele registrou uma dupla no ano, um desempenho de 13 pontos, 10 rebotes e cinco participantes em uma vitória de 80 a 70 em tempo extra sobre Portland em 12 de novembro. Em 23 jogos, todo o início tem uma média de 12,5 pontos, 3,1 rebotes, 2,7 assistências e um assalto em 32,2 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Como fazer seleções do estado de Michigan vs. Oregon

O modelo Sportsline está sob o total. Ele também diz que um lado da propagação atinge mais de 50% das simulações. Você só pode obter a seleção na Sportsline.

Então, quem ganha o estado de Oregon vs. Michigan e que lado da propagação atinge mais de 50% das simulações? Visite Sportsline agora para ver de que lado da extensão pular, todo o modelo avançado que aumentou mais de US $ 2.200 em seus times de basquete universitários que datam de 2023, e descubra.