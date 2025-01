Previsão do jogo Notre Dame x Penn State, escolha, probabilidades do Orange Bowl, transmissão, onde assistir, canal de TV

O primeiro de dois confrontos semifinais do College Football Playoff apresenta Notre Dame, sétimo colocado, e Penn State, sexto colocado, se enfrentando no Orange Bowl na noite de quinta-feira. Uma vaga no Campeonato Nacional do Playoff de Futebol Universitário está em jogo, já que ambos os programas buscam seu primeiro título nacional em quase 40 anos.

Este será apenas o 20º encontro de todos os tempos entre as duas equipes e o primeiro desde 2007. Penn State e Notre Dame jogaram todos os anos de 1981 a 1992, enfrentando principalmente os lendários treinadores Joe Paterno (Penn State) e Lou Holtz (Notre Dame) . ) um contra o outro. O recorde actual é de 9-9-1, pelo que o resultado do jogo de quinta-feira irá inclinar as coisas a favor de uma equipa.

Penn State tem sido um dos maiores beneficiários do novo formato de 12 times do College Football Playoff nesta temporada. Os Leões de Nittany receberam uma equipe SMU superada na primeira rodada e depois enfrentaram Boise State nas quartas de final, onde puderam contar com uma vantagem significativa de talentos para garantir uma vitória por 31-14. Isso não significa menosprezar o que a Penn State conquistou nesta temporada; Os Nittany Lions venceram 11 jogos em uma difícil conferência Big Ten e levaram Oregon à beira do Big Ten Championship Game.

Enquanto isso, Notre Dame colocou no espelho retrovisor uma derrota inexplicável no início da temporada para o Northern Illinois, dominando quase todos os times que entraram em campo contra ela desde então. Isso inclui duas vitórias impressionantes nos playoffs contra Indiana e a campeã da SEC, Georgia.

Notre Dame x Penn State: o que você precisa saber

Lesões graves a serem observadas: Ambas as equipes envolvidas apresentam lesões significativas que valem a pena ficar de olho à medida que o pontapé inicial se aproxima. O running back do Notre Dame, Jeremiyah Love, agravou uma lesão no joelho na vitória do Notre Dame contra a Geórgia e foi visto usando uma cinta volumosa no banco de seu time. Ele é o melhor rusher irlandês com 148 corridas para 1.112 jardas e 16 touchdowns.

O running back da Penn State, Abdul Carter, o Ten Grande Jogador Defensivo do Ano, ficou afastado dos gramados por três quartos contra o Boise State enquanto lidava com uma aparente lesão no braço/ombro. PARA CBS Sports All-AmericanoCarter tem sido um dos melhores jogadores defensivos do futebol universitário nesta temporada. Em 15 jogos, Carter totalizou 11 sacks, 21,5 tackles para derrota, dois fumbles forçados e três desvios de passe.

Vale a pena assistir Tyler Warren: O tight end da Penn State, Tyler Warren, é um dos jogadores mais emocionantes do país, mas o vencedor do Prêmio Mackey de 2024 é muito mais do que um tight end. A equipe ofensiva da Penn State, liderada pelo coordenador Andy Kotelnicki, é criativa com ele. Warren alinhou como tight end, wide receiver, slot receiver, quarterback, running back, fullback e até linha ofensiva nesta temporada, e se destacou em todas as posições. Ele é atualmente o principal recebedor da Penn State, com 98 recepções para 1.158 jardas e oito touchdowns. Ele também tem 197 jardas corridas e quatro touchdowns.

A secundária de Notre Dame sobe à prova: O secundário de Notre Dame pode estar muito ocupado tentando cobrir um tight end como Warren, mas os irlandeses certamente têm o talento à altura. Começa pelo safety Xavier Watts, que corre bem no espaço e tem capacidade de percorrer todos os níveis do campo. Ele se sente confortável jogando perto da área, onde impactou o jogo corrido várias vezes no College Football Playoff. Seu companheiro de chapa, Adon Shuler, foi o safety com melhor classificação nas quartas de final do College Football Playoff, de acordo com o Pro Football Focus. Esses dois serão fundamentais para parar Warren e apagar o jogo de passes da Penn State atrás do braço forte do quarterback Drew Allar.

Como assistir Notre Dame x Penn State ao vivo

Data: Quinta-feira, 9 de janeiro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Previsões e escolhas de Notre Dame x Penn State

Parece que em algum momento todas as lesões afetarão Notre Dame. Os irlandeses estão numa posição especialmente precária se Love não puder jogar, dado o que ele representa no ataque. No entanto, Notre Dame está mais do que contente com a sorte, já que os irlandeses continuaram a trilhar um caminho de domínio ao longo da pós-temporada contra times considerados pelo comitê de seleção como dignos de disputar um campeonato nacional. Notre Dame jogou dominante na linha de scrimmage e tem um vencedor comprovado como quarterback, Riley Leonard, que literalmente colocou seu corpo em risco para manter vivas as esperanças de seu time. Não vou atacar os irlandeses agora; não mostraram sinais de desaceleração. Escolha: Notre Dame -2,5 (-105)

