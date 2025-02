Previsão do Manchester United vs Palácio de Cristal, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Red Devils enfrentam os Eagles em sua próxima liga de saída.

O Manchester United será o apresentador do Crystal Palace em Old Trafford no dia 2424-25 da Premier League 2024-25 em 2 de fevereiro. Os homens de Ruben Amorim estão em 12º lugar na tabela EPL. O Crystal Palace é um lugar sob o Man United e também estará interessado em garantir três pontos.

Os Red Devils estão em uma sequência de três jogos de vitória quando todas as competições são consideradas. O Manchester United estará em casa e espera enfrentar os Eagles. Ruben Amorim vem dando oportunidades aos novos rostos e está se adaptando à equipe depois de deixar algumas estrelas principais no banco e até fora da equipe do dia. O Man United está fazendo um retorno lento na segunda fase da temporada.

O Crystal Palace terá uma confiança um pouco baixa aqui, pois eles entrarão depois de enfrentar uma derrota contra Brentford em sua última partida da liga. Esta é uma fase importante para eles também. Os Eagles sofreram uma derrota depois de estar em uma sequência de dois jogos na Premier League.

Começo:

Domingo, 2 de fevereiro às 19:30 IST

Localização: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Forma:

Manchester United: Wlwww

Crystal Palace: Dwwwl

Jogadores para olhar

Bruno Fernandes (Homem Unido)

O meio -campista português continua a desempenhar um papel importante para os Red Devils. Desde o controle das áreas do centro do campo até ajudar ao seu lado no terceiro atacante, Bruno Fernandes pode fazer tudo. Ruben Amorim estará interessado em manter Bruno no XI inicial. Ele se juntou ao Man United há cinco anos e, desde então, mostrou o quão chocante é.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

O francês com sua forma decente pode ser uma verdadeira ameaça à defesa do Manchester United durante seu confronto. Ele marcou um total de oito gols em 23 jogos da Premier League por seu time. O atacante de 27 anos procurará assumir sua equipe para que ele possa levá -los a uma vitória contra o Red Devils no The Dreams Theatre.

Coincidência

O Manchester United venceu dois dos seus últimos três jogos da Premier League.

Crystal Palace venceu quatro de seus últimos cinco jogos EPL.

Os Red Devils não conseguiram marcar em nenhum dos três últimos confrontos da Premier League contra o Crystal Palace.

Manchester United vs Crystal Palace: Conselhos de apostas e probabilidades

Homem unido para ganhar @6/5 Betfred

Objetivos baixos 3.5 @2/5 Bet365

Rasmus Hojlund para escrever @6/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Luke Shaw está de volta ao treinamento em equipe, mas sua aptidão ainda é duvidosa. Mason Mount e Jonny Evans estão fora de ação para Red Devils devido a lesões. A participação de Manuel Ugarte no próximo jogo não está confirmada devido a alguns problemas de condição física. Também resta ver se Marcus Rashford será incluído na equipe do dia ou não.

O Crystal Palace ficará sem os serviços de Matheus Franca, Adam Wharton, Cheick Doucoure, Chadi Riad e Joel Ward. Esses jogadores estão sem lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 32

Manchester United venceu: 20

Crystal Palace ganhou: 6

Desenhos: 6

Prever a linha

Alinhamento previsto do Manchester United (3-4-2-1)

Onena (GK); De Ligt, Magic, Martines; Dalot, Urgate, Fernandes, Mazraoui; Amad, Maino; Hojlund

Crystal Palace previu o alinhamento (3-4-2-1)

Henderson (GK); Richards, Lacroix, Guehi; Monte, Hughes, sono, Missel; Triste, eze; Mateta

Previsão de coincidências

O Man United é o favorito que vai a este jogo e provavelmente receberá os três pontos para continuar sua sequência decente.

Previsão: Manchester United 2-1 Crystal Palace

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, NTA, TV esportiva

