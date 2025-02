Previsão do Super Bowl 2025: Chiefs vs. Eagles Escolha, probabilidades, onde ver a revanche do campeonato da NFL

Se você se sente como uma quantidade recorde de tempo que aconteceu antes de um Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Super Bowl Revancha, bem, você estaria certo.

Após a estreita vitória dos chefes 38-35 sobre os Eagles que concluíram o 2022 NFL Temporada, ambas as equipes estão de volta ao grande jogo com outro troféu de Vince Lombardi na linha. Esse confronto do Lix do Super Bowl em Nova Orleans marca apenas a segunda partida do Super Bowl que ocorre duas vezes em um período de três ou menos temporadas, juntando -se ao Dallas Cowboys vs. Os Buffalo Bills, um confronto que ocorreu em campanhas consecutivas em 1992 e 1993.

Cowboys vs. Contas 0 1992, 1993 2-0 DAL Chefes vs. Eagles 1 2022, 2024 1-0 kc Steelers vs. Cowboys 2 1975, 1978 2-0 PIT Chefes vs. 49ers 3 2019, 2023 2-0 kc Giants vs. Patriotas 3 2007, 2011 2-0 NYG 49ers vs. Bengals 6 1981, 1988 2-0 sf

O Primeiro Chefes-Eagles Super Bowl foi um clássico, já que o resultado final foi reduzido a um único punhado de peças e chamadas. Kansas City entra como o campeão consecutivo que sabe exatamente o que é seu pão e manteiga ofensiva. A Filadélfia alternou de um lugar para outro entre seu ataque aéreo liderado pelos receptores abertos AJ Brown e Devonta Smith pegando passes do marechal de campo Jalen Hurts e estabelecendo o campeão de 2024 Saquon Barkley diretamente desde o início.

Quem será vitorioso no domingo? Quebramos o confronto e determinamos um vencedor.

Onde ver o lixo do Super Bowl

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: Fubo (Tente de graça), Oleoduto (livre)

Parte -Time Performer: Kendrick Lamar

Continuar: CBS Sports Application

Por que os Eagles podem destronar os chefes

Nesse ponto, é justo dizer que os chefes e o marechal de campo Patrick Mahomes têm um sentimento de inevitabilidade. Eles venceram nove jogos consecutivos de playoffs, incluindo os dois últimos Super Bowls, que estão empatados com a segunda faixa mais longa de todos os tempos atrás do início da década de 2000 Tom Brady-Bill Belichick New England Patriots (10 vitórias consecutivas) . Quando um jogo se torna apertado, o Kansas City vence: é 12-0 em uma pontuação na temporada de 2024, que é o maior número dessas vitórias em uma única temporada, incluindo a pós-temporada. A sequência de 17 jogos do Chiefs nos jogos determinados por uma pontuação também é a sequência mais longa de qualquer equipe da história da NFL, incluindo os playoffs, de acordo com a CBS Sports Research.

No entanto, os chefes certamente receberam no Super Bowl. Mahomes lançou sete touchdowns em cinco interceptações em quatro aparições no Super Bowl enquanto passava por 36 touchdowns e apenas três seleções uma na rodada dos playoffs combinados. A Kansas City, de fato, continuou por 10 ou mais pontos em seus quatro Super Bowls na era de Mohamses e venceu três deles. Isso é insondável, considerando que todos os outros trimestres são 4-48 quando são deixados para trás em pelo menos 10 pontos no grande jogo.

Se essa tendência continuar no LIX do Super Bowl, os Chiefs perderão para os Eagles. A Filadélfia liderou a NFL em um tempo médio de posse (32:22) e uma margem média de posse (4:45) nesta temporada, graças a ficar feliz em deixar Barkley e sua linha ofensiva dominar. Hurts teve cinco jogos nesta temporada em que lançou 20 ou menos passes, quatro jogos completos e um sendo a semana 16 contra os comandantes de Washington quando os últimos três trimestres foram perdidos com um choque cerebral. Os quatro jogos completos disputados com 20 ou menos passes vinculados entre os marechais de campo nesta temporada, juntamente com Anthony Richardson, do Indianapolis Colts, e Lamar Jackson, do Baltimore Ravens.

Atingir a frente do Chiefs com mais e mais Saquon deve ser o plano de jogo para a Filadélfia, porque provavelmente gerará excelentes resultados. Barkley tem uma média de 147,3 jardas por terra para jogar em três jogos disputados nesta pós -temporada e correu mais de 100 jardas em 14 dos 19 jogos do Eagles nesta temporada, incluindo cada um dos últimos cinco. Nos dois últimos jogos, Barkley tem 323 jardas em terra, com média de 7,9 jardas por transporte. Ele é o único jogador da fusão da AFL/NFL de 1970 a alcançar as duas marcas no período de dois jogos na pós -temporada. Pelo contrário, a defesa da carreira de Kansas City entrou em colapso nos playoffs. Eles permitiram apenas 101,8 jardas por terra para jogar na temporada regular, o oitavo número da NFL em 2024, mas os Chiefs estão permitindo 148,0 jardas por jogo nos playoffs.

Se o Kansas City até comete um faturamento, o contexto mencionado acima sobre o jogo de corrida dos Eagles contra a defesa da corrida do Chiefs poderia selar esse jogo em favor da Filadélfia. Os Eagles têm um diferencial de rotação de 8-0 nesta pós-temporada, que é o segundo melhor para entrar em um Super Bowl, apenas atrás do campeão do Super Bowl de 1998, Denver Broncos, que forçou nove derrotas de bola sem cometer antes de sua vitória no Super Bowl . A Filadélfia também tem Vic Fangio, o pioneiro da concha de segurança da NFL de dois níveis, como seu coordenador defensivo, o que significa que os Eagles têm um esquema projetado para eliminar os grandes movimentos de Mohamses. Também ajuda que a Frente Defensiva da Filadélfia tenha o líder da pós -temporada da NFL em captura (o corredor Nolan Smith Edge com 4.0) e pressões de marechal de campo (atacante Jalen Carter com 20). Essa dupla ajudou o Eagles a ter o número 2 da NFL (17,8 pontos por jogo permitido) e a defesa total nº 1 (278,4) em 2024 e sobrecarregar sua oposição na pós -temporada.

Previsão

A última vez que os Eagles enfrentaram os Chiefs no Super Bowl, sua liderança em Miles Sanders prejudicou sua causa, correndo por 16 jardas em sete caminhos enquanto também procurava. Barkley demonstra mais uma vez que é a peça que faltava na Filadélfia, promovendo os Eagles a um triunfo do lix do Super Bowl enquanto sua campainha retorna.

Escolher: Eagles 31, Chiefs 24

MVP: Phi RB Saquon Barkley: 24 Hauls, 110 jardas, 2 TD