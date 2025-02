Previsão do Super Bowl 59, Probabilidades, Propagação, Linha do tempo, linha: Eagles vs. Chefes Escolhas, apostas especializadas em 37-12 corridas

Os chefes de Kansas City tentarão ganhar seu terceiro título consecutivo quando enfrentarem o Eagles Philadelphia no Super Bowl 59 no domingo, 9 de fevereiro. Kansas City aparece em seu quinto Super Bowl em seis anos, enquanto a Filadélfia competirá em seu segundo em três por três. Estações Os Eagles (14-3), que perderam o Super Bowl LVII, por 38-35, antes de Kansas City, estão assistindo seu segundo título no Super Bowl no ano passado, eles estão olhando para o seu quinto troféu de Lombardi no Super Bowl 2025. Os Eagles Designado para a ala defensiva Brandon Graham (Tríceps) para voltar de ir na quinta -feira passada. O recebedor do Eagles, Devonta Smith, não praticou na quarta, quinta ou sexta -feira com uma lesão nos tendões.

O início do Super Bowl 2025 do Caesars Superdome em Nova Orleans está programado para as 18h30 ET. Kansas City é o favorito de 1,5 pontos nas últimas chances de Eagles vs. Os chefes, enquanto o total de pontos pontuados por total/menor é de 48,5. Os chefes são os favoritos da linha de pagamento -123 (risco de US $ 123 para ganhar US $ 100) após a abertura para -130, enquanto os Eagles estão com +104 impotentes (risco de US $ 100 para ganhar US $ 104).

O Severance é um escritor bem conectado e uma incapacidade de alto volume que trabalha no setor desde 2005. Além disso, ele está em um impressionante rolo de 37 a 12 em suas últimas 49 seleções de linha nos Jogos da NFL (+1938).

Agora, a compensação permaneceu em Chefes vs. Eagles E acabou de revelar suas cobiçadas seleções e previsões da NFL. Existem vários aqui Probabilidades da NFL e NFL apostas para Eagles vs. Chefes:

Eagles vs. Spreads Chiefs: Kansas City -1.5

Eagles vs. Chefes acima/Under: 48,5 pontos

Eagles vs. Linha de dinheiro Chiefs: Kansas City -123, Filadélfia +104

KC: Under IS 6-4 nos últimos 10 jogos de chefe

Phi: Over é 5-5 nos últimos 10 jogos do Eagles

Por que os chefes podem cobrir

O veterano marechal de campo Patrick Mahomes terminou a temporada regular ao completar 67,5% de seus passes, lançando 3.928 jardas e 26 touchdowns com 11 interceptações e uma classificação de 93,5. Foi igualmente dominante nos playoffs da NFL 2025, completando 34 de 51 passes (66,7%) por 422 jardas e dois touchdowns com seleções zero e uma classificação de 105,2. Na vitória do jogo do campeonato da AFC sobre o Buffalo Bills, ele completou 18 de 26 passes para 245 jardas e um touchdown. Ele também levou 113 vezes e alguns touchdowns.

O veterano corredor Kareem Hunt alimenta o ataque terrestre de Kansas City. Em 13 jogos sazonais regulares, foram necessários 200 vezes para 728 jardas (3,6 média) e sete touchdowns. Em duas aparições na pós -temporada, possui 25 caminhos para 108 jardas (4,3 média) e dois touchdowns. Ele teve dois jogos apressados ​​de mais de 100 jardas nesta temporada, incluindo uma apresentação de 27 camaradas, 106 jardas e um toque em uma vitória de 30 a 24 em tempo extra sobre os Bucaneers de Tampa Bay em 4 de novembro. Incluindo a pós -temporada, também pegou 25 passes para 184 jardas (média de 7,4). Veja quem voltar na linha de esportes.

Por que as águias podem cobrir

O veterano corredor Saquon Barkley dominou a oposição em seu primeiro ano na Filadélfia. Em três jogos da pós -temporada, foi necessária 66 vezes para 442 jardas (6,7 média) e cinco touchdowns. Em 16 jogos sazonais regulares, foram necessários 345 vezes para 2.005 jardas (5,8 média) e 13 touchdowns. Incluindo os playoffs da NFL 2025, ele também possui 40 recepções para 313 jardas (7,8 média) e dois touchdowns.

O veterano receptor aberto AJ Brown é uma arma no jogo aéreo. Em 13 jogos da temporada regular, ele liderou a Filadélfia com 67 recepções para 1.079 jardas (16,1 média) e sete touchdowns, incluindo 17 peças explosivas de 20 jardas ou mais, incluindo um 67. Conversões abaixo. Esta pós -temporada tem nove recepções para 120 jardas (13,3 média) e um touchdown. Veja quem voltar na linha de esportes.

