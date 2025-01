Previsão dos playoffs do futebol universitário: por que Notre Dame, número 7, está pronta para reivindicar o trono

Não há dúvidas sobre a autenticidade de Notre Dame. Graças a uma derrota inexplicável no início da temporada para o Northern Illinois, e ao fato de que seu status independente os impede de competir pelo título da conferência, os Fighting Irish passaram despercebidos durante todo o ano, apesar de compilarem um recorde de 11-1 e desmontarem em grande parte todas as equipes. que entraram em campo contra eles.

Essa onda de domínio continuou ao longo do futebol universitário Playoff onde Notre Dame entrou como número 7. Os irlandeses lideraram por 27-3 no final do quarto período do jogo da primeira rodada contra o Indiana, que venceram por 11, antes dos Hoosiers fazerem uma corrida tardia, embora fraca, para. tornar o défice final num 27-17 mais respeitável.

Então, nas quartas de final contra a Geórgia no Sugar Bowl, Notre Dame desistiu de um field goal inicial e nunca mais perdeu enquanto enfrentava os campeões da SEC a caminho da vitória por 23-10. A forma como os irlandeses chegaram aqui é ainda mais impressionante.

Poucas equipes entraram no College Football Playoff com lesões mais significativas. Notre Dame lutou durante a maior parte do ano sem vários titulares importantes em todos os níveis do campo. Agora, entrando na semifinal do sorteio, o status do melhor running back Jeremiyah Love está no ar depois que ele pareceu agravar uma lesão no joelho contra a Geórgia.

No entanto, os irlandeses continuam a vencer e estão agora a apenas duas vitórias do primeiro título nacional em quase 40 anos. É assim que Notre Dame consegue chegar ao topo da montanha.

1. Domínio nas trincheiras

Marcus Freeman passou muito tempo construindo sua escalação do zero, e isso fica evidente. Apesar das lesões crescentes, Notre Dame ficou sem dois de seus principais atacantes defensivos e dois de seus atacantes titulares durante a maior parte do ano, e perdeu o principal artista de sack, Rylie Mills, devido a uma lesão no joelho no primeiro round. – Os irlandeses ainda vencem com mais frequência nas trincheiras.

Na verdade, eles venceram uma linha muito forte da Geórgia nas quartas de final. Os tackles ofensivos da Geórgia não tiveram resposta para Junior Tuihalamaka, que avançou com Mills de fora e terminou o jogo com um sack, dois tackles para derrota e uma série de pressões no quarterback. Ele foi um dos quatro jogadores do Notre Dame a terminar o jogo com um sack. Os irlandeses também sofreram nove entradas perdidas como equipe.

Mesmo com Trevor Etienne Jr. saudável, Georgia correu apenas para 62 jardas líquidas, com insignificantes 2,1 jardas por corrida. Em comparação, Notre Dame, atrás de sua linha ofensiva, teve 154 jardas em 4,2 jardas por corrida, e isso ficou sem Love durante a maior parte do jogo.

A vitória contra a Geórgia não foi um desempenho notável; Notre Dame tem desgastado as equipes durante todo o ano. Os irlandeses tiveram três sacks e 10 tackles por derrota no primeiro round contra o Indiana e carregaram a bola por 193 jardas contra uma defesa do Hoosiers que atualmente é a número 1 nacionalmente classificada contra rushes. Essa é uma receita vencedora.

O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, pode não ser o quarterback com mais características. Ele não tem um braço enorme e, embora seja um corredor eficaz, não é o sinalizador mais atlético no momento. Mas ele é um vencedor comprovado e, neste momento da pós-temporada, isso importa mais do que qualquer outra coisa.

Leonard nunca teve um histórico de derrotas como zagueiro titular universitário. Ele venceu nove jogos em seu primeiro ano liderando o ataque de Duke em 2022 e tem um recorde de 26-9 no geral. Embora tenha legitimidade Draft da NFL vantagens e um futuro para pensar, ele coloca seu corpo em risco para garantir que seu time saia com a vitória.

Com 23-10 faltando cerca de 6 minutos para o fim do jogo contra a Geórgia, Leonard correu para a vitória na terceira para 7. Ele se aproximou do marcador de primeira descida e encontrou a estrela da defesa da Geórgia, Malaki Starks. Em vez de deslizar, Leonard mergulhou em direção a Starks e rolou para a primeira descida, permitindo que Notre Dame perdesse mais tempo em sua eventual vitória.

Leonard tomou uma decisão de negócios e essa decisão colocou a equipe acima dele. Ele mostrou que está disposto a fazer isso ao longo de sua carreira. Quando um quarterback assume riscos como esse, inspira todo o time a jogar de acordo com esse padrão.

Sem falar no fato de que jogar contra Leonard pode ser um pesadelo. Ele pode realmente machucar outras equipes com as pernas, e é difícil planejar para ele com sua habilidade de fazer jogadas fora da estrutura. Seus arremessos fora da plataforma podem frustrar os oponentes, especialmente se esses arremessos forem feitos contra uma cobertura apertada. As defesas devem ser honestas e disciplinadas, mesmo que Leonard seja forçado a sair do bolso.

Ele é o quarterback modelo que pode levar seu time à terra prometida.

3. O secundário pode cobrir espaço

A secundária de Notre Dame teve que operar com sua própria mentalidade de “próximo homem”, graças a lesões e transferências no meio da temporada. O destacado cornerback Benjamin Morrison, amplamente considerado uma escolha potencial para o primeiro turno do Draft da NFL, está afastado desde outubro devido a uma lesão no quadril.

No entanto, como acontece com outras unidades, o secundário de Notre Dame não sofreu uma queda acentuada na qualidade. Ter um safety All-American como Xavier Watts na defesa ajuda; Ele pode preencher muitas lacunas sozinho com sua habilidade de correr no espaço e causar impacto em todo o campo.

Essa é uma característica notável de muitos dos defensores de Notre Dame. Os oponentes não conseguem muitas jardas extras contra os Fighting Irish, que são um time incrivelmente importante.

Além de Watts, Notre Dame tem o calouro redshirt Adon Shuler, que foi o safety com melhor classificação nas quartas de final do College Football Playoff, de acordo com o Pro Football Focus. O cornerback do segundo ano, Christian Grey, teve um bom desempenho devido à lesão de Morrison.

Notre Dame precisará de seus seguranças para estar no seu melhor contra a Penn State, onde enfrentará o tight end Tyler Warren. Ele é a principal arma em um ataque que carece de criadores de jogo de primeira linha no perímetro. Vencer o Nittany Lions e Notre Dame terá que enfrentar Ohio State ou Texas, ambos times que estão absolutamente abastecidos com wide receivers.

Os irlandeses têm o secundário à altura, mas vão ser testados.