Previsão DSG vs SEC Dream11 hoje partida 11 SA20 2025

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 11 da SA20 League 2025, que será disputada entre DSG x SEC em Durban.

Os bicampeões Sunrisers Eastern Cape lutam para abrir sua conta na terceira edição do SA20.

Os atuais campeões disputaram três partidas e perderam todas as três de forma abrangente, o que os empurrou para o final da tabela de pontos. Se perderem mais alguns jogos, enfrentarão a ameaça de eliminação precoce.

A equipe de Aiden Markram precisa dar um passo à frente no próximo jogo. Eles enfrentarão o Durban Super Giants em seu 11º jogo da temporada, na sexta-feira, em Kingsmead. Os Super Giants também tiveram desempenhos medianos, mas somam seis pontos no placar, com uma vitória, uma derrota e uma derrota.

DSG x SEC: detalhes da partida

Fósforo: Durban’s Super Giants (DSG) x Sunrisers Eastern Cape (SEC), partida 11, SA20 League 2025

Data da partida: 17 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Tempo: 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

Evento: Kingsmead, Durban

DSG vs SEC: Frente a frente: DSG (1) – SEC (4)

Até o momento, foram disputadas um total de cinco partidas entre as duas equipes. Os Sunrisers Eastern Cape têm um recorde brilhante com quatro vitórias em comparação com uma do Durban Super Giants.

DSG vs SEC: Boletim Meteorológico

A previsão para sexta-feira à noite em Durban é de tempo nublado com 10% de chuva. A temperatura deverá ficar em torno de 24°C com umidade de 70%.

DSG vs SEC: Relatório de Apresentação

Kingsmead em Durban é um dos melhores lugares para rebater na África do Sul. Tem limites curtos e o campo aqui oferece um bom salto, permitindo que os batedores alinhem seus arremessos cruzados. Algumas pontuações T20 realmente grandes foram registradas aqui nos últimos anos, e podemos esperar um jogo com pontuações altas.

DSG vs SEC: XI previsto:

Os Supergigantes de Durban: Brandon King, Matthew Breetzke, Wiaan Mulder, Quinton de Kock (sem), Heinrich Klaasen, Jason Smith, Chris Woakes, Keshav Maharaj (c), Prenelan Subrayen, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad

Nascer do sol do Cabo Oriental: Zak Crawley, David Bedingham, Aiden Markram (c), Tom Abell, Tristan Stubbs (sem), Patrick Kruger, Marco Jansen, Craig Overton, Simon Harmer, Ottneil Baartman, Richard Gleeson

Dream11 Fantasy Team No. 1 DSG vs SEC Dream11 sugerido:

DSG vs SEC SA20 2025 Dream11 Equipe 1

Porta-janelas: Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Tristan Stubbs

rebatedores: Aiden Markram, Zak Crawley

todo terreno: Wiaan Mulder, Marco Jansen

jogadores de boliche: Chris Woakes, Craig Overton, Richard Gleeson, Noor Ahmad

Capitão de primeira escolha: Aiden Markram || Capitão de segunda escolha: Quinton de Kock

Vice-capitão de primeira escolha: Chris acorda || Vice-capitão Segunda opção: Noor Ahmed

Dream11 Fantasy Team No. 2 DSG vs SEC Dream11 sugerido:

DSG vs SEC SA20 2025 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Tristan Stubbs

Massa: Aiden Markram

todo terreno: Wiaan Mulder, Marco Jansen

jogadores de boliche: Chris Woakes, Craig Overton, Richard Gleeson, Noor Ahmad, Keshav Maharaj

Capitão de primeira escolha:Marco Jansen || Capitão de segunda escolha: Heinrich Klaasen

Vice-capitão de primeira escolha: Wian Mulder || Vice-capitão Segunda opção: Tristan Stubbs

DSG vs SEC: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Foi um início de campanha horrível para os Sunrisers, já que foram eliminados duas vezes por menos de 120 anos. Os batedores, além de Aiden Markram e Tristan Stubbs, ainda não deixaram sua marca. Enquanto isso, os Super Giants tiveram contribuições de diferentes jogadores e se saíram melhor comparativamente.

Estamos torcendo para que os Durban Super Giants vençam aqui.

