Previsão, escalações, dicas de apostas e odds do Fenerbahçe x Lyon

Com as eliminatórias esquentando, o Fenerbahçe enfrentará os franceses do Lyon em uma competição emocionante. Este jogo terá lugar na sétima eliminatória da UEFA Europa League, no Şükrü Saracoğlu, na quinta-feira.

O Fenerbahçe chega a esta eliminatória em excelente forma, ao vencer os últimos quatro jogos consecutivos. José Mourinho parece finalmente ter encontrado o seu onze inicial que começa a dar-lhe resultados. Porém, a sua posição na classificação geral é preocupante, já que está na 21ª posição na tabela. Faltando dois jogos para o fim, é um jogo onde é preciso vencer para ter chances de avançar para a fase de qualificação.

Enquanto isso, o Lyon está passando por dificuldades no momento, já que a equipe não conseguiu vencer nenhum dos últimos três jogos. A sua posição no campeonato também não tem sido muito boa, já que está na sexta posição da Ligue 1. Porém, por enquanto, ainda está em uma posição sólida para se classificar para a próxima fase, já que está na quarta posição. fase da liga. Até o momento, conquistou quatro vitórias em seis, empatando uma vez e perdendo outro empate.

Começo:

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 17h45, Reino Unido; 23h15, horário do leste

Localização: Şükrü Saracoğlu

Forma:

Fenerbahçe (em todas as competições): DWWWW

Lyon (em todas as competições): WWLDD

Jogadores para assistir

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)

Youssef En-Nesyri tem estado em sua melhor forma ultimamente e o atacante marcou sete gols nas últimas cinco partidas. Nesta temporada ele já marcou 14 gols em todas as competições e continua sendo o artilheiro ao lado de Edin Dzeko. No último jogo do campeonato frente ao Demirspor, marcou dois excelentes gols que ajudaram a equipa a uma vitória dominante.

Georges Mikautadzee (Lyon)

A aquisição do Metz no verão teve um início lento em sua carreira no Lyon. Até agora, Mikautadzee conseguiu marcar oito gols em todas as competições em 25 partidas. No entanto, começa a atingir a melhor forma que o tornou num dos avançados mais interessantes da Europa na época passada. Nos últimos seis jogos pelo clube ele marcou três gols e espera ter um impacto semelhante aqui novamente.

Detalhes da partida

O Fenerbahçe sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Athletic Bilbao na última partida da fase de grupos.

O Lyon conquistou uma vitória emocionante por 3-2 sobre o Eintracht Frankfurt na última partida do grupo

Fenerbahçe vs Lyon: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Edin Dzeko marcará gol a qualquer momento: 6/4 com bet365

Dica 2: Fenerbahçe vencerá esta partida – 11/10 com William HILL

Dica 3: O jogo termina com gols abaixo de 3,5 – 15/08 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

O Fenerbahçe tem três problemas com lesões em seu elenco. O goleiro titular Dominik Livakovic e os zagueiros Jayden Oosterwolde e Rodrigo Becao estão lesionados. Além disso, Meet Mulder perderá este confronto devido a suspensão.

Enquanto isso, o Lyon perderá os serviços de Alexandre Lacazette devido a uma lesão muscular. Nicolás Tagliafico também estará ausente devido a suspensão.

Frente a frente

Fenerbahce e Lyon nunca se encontraram no passado. Será o primeiro encontro entre estas duas equipes.

Escalação planejada

⁠A escalação prevista do Fenerbahçe (3-4-1-2):

Egribayat (GK); Soyuncu, Osayi-Samuel, Mercan; Aydin, Fred, Szymanski, Kostic; Café; En-Nesyri, Dzeko

A escalação prevista do Lyon (4-3-3):

Perry (goleiro); Kumbedi, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Matic, Tolisso, Veretout; Cherki, Mikautadzee, Benhrema

Previsão de partida

A equipa da casa chega a este jogo em excelente forma em comparação com os visitantes. Tendo em conta a forma de ambas as equipas, esperamos que o Fenerbahçe consiga uma vitória por pouco com o factor casa a seu favor.

Previsão: Fenerbahçe 2-1 Lyon

Radiodifusão

Índia – SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido –TNT Esportes

NÓS – fuboTV, Paramount+

Nigéria – DStv agora

Nigéria – DStv agora