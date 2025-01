Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Bolonha x Borussia Dortmund

Os gigantes alemães procuram aceder às vagas de qualificação automática.

O Borussia Dortmund enfrentará o Bologna na sétima jornada da UEFA Champions League. A partida acontecerá no Estádio Renato Dall’Ara e terá grande importância para o futuro das duas equipes nesta competição. O Bologna está atualmente na 33ª posição da tabela e ainda não venceu nenhum jogo. Está quase fora da competição e precisa vencer os dois jogos que faltam para permanecer na competição.

O Dortmund, por sua vez, está na nona posição. A seleção alemã se esforçará para terminar entre os oito primeiros e evitar mais uma eliminatória. A equipe chega para esta partida depois de três derrotas consecutivas.

Ser visitante é sempre complicado, principalmente na Liga dos Campeões da UEFA. No entanto, o Dortmund ainda entra nesta partida como favorito.

Começo:

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: Estádio Renato Dall’Ara

Forma:

Bolonha (em todas as competições): WDDLW

Borussia Dortmund (em todas as competições): LLLWD

Jogadores a serem observados:

Riccardo Orsolini (Bolonha)

O italiano é o maior goleador do Bologna na atual campanha da Série A, com sete gols. Sua habilidade de encontrar atacantes na área com seus passes longos é uma grande ajuda para seu time desbloquear seus adversários. Ele também calcula de forma brilhante sua chegada à área e isso o ajuda a chegar em ótimas posições de gol.

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

O atacante está fazendo uma primeira temporada incrível no Borussia Dortmund. Atualmente, ele lidera a tabela de pontuação de seu time na Bundesliga e na UEFA Champions League. Guirassy tem um instinto natural de gol e está sempre nas posições certas na hora certa.

Detalhes da partida:

O último jogo entre estas duas equipas terminou com uma vitória do Bologna por 3-0.

O Bologna venceu o Monza por 3 a 1 na última partida.

O Borussia Dortmund perdeu por 2 a 0 para o Frankfurt em sua última partida.

Bolonha vs Borussia Dortmund: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Borrusia Dortmund vence – 2,07 por aposta

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – 1,63 de acordo com 1XBET

Dica 3: Metas Excetuadas – Mais de 2,5 – 1,84 por Dafabet

Lesões e notícias da equipe:

Nicolò Cambiaghi, Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi estão de fora devido às respectivas lesões pela equipa da casa.

O Borrusia Dortmund, por outro lado, não poderá contar com Niklas Süle devido a lesão e deverá retornar à ação no próximo mês. Ramy Bensebaini não estará disponível e cumprirá suspensão por cartão amarelo.

Frente a frente:

Total de partidas: 1

Bolonha venceu: 0

Borrusia Dortmund venceu: 1

Empates: 0

Escalação esperada:

Bolonha (4-2-3-1)

Ravaglia (GK); Miranda, Lucumí, Beukema, Posch; Freuler, Ferguson; Dominguez, Odgaard, Orsolini; Castro

Borussia Dortmund (3-4-2-1)

Kobel (GK); Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Grob, Couto; Brandt, Gittens; Guirassy

Previsão de partida:

Os jogos da UEFA Champions League são sempre difíceis de prever, pois apresentam algumas das melhores equipas da Europa. Porém, considerando a forma de ambas as equipes na competição até o momento, nossa previsão de jogo para esta será:

Previsão: Bolonha 1-2 Borussia Dortmund

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Sports Network

Estados Unidos: Paramount+

Reino Unido: TNT Sports TV

Nigéria: DS TV

