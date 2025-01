Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Brentford x Manchester City

O City precisa de uma vitória para ficar entre os quatro primeiros.

No coração de Brentford, onde o Rio Tâmisa serpenteia por uma tapeçaria de charme histórico e vibração moderna, a semana 21 dos jogos da Premier League nos leva ao Gtech Community Stadium, onde Brentford receberá o Manchester City.

O Brentford FC está em 11º lugar na tabela de pontos da Premier League após 20 partidas, com oito vitórias, mas nove derrotas. A campanha recente viu uma decepcionante eliminação na terceira rodada da FA Cup pelas mãos do Plymouth Argyle, um revés que eles tentarão superar rapidamente.

Enquanto se prepara para receber o Manchester City na próxima partida da Premier League, o Brentford estará ansioso para se recuperar e ter um desempenho louvável em casa. Enfrentando um adversário formidável, contará com resiliência e disciplina tática para desafiar o domínio do City e garantir um resultado positivo.

Depois de suportar uma série de contratempos, o Manchester City de Pep Guardiola voltou à vida com uma enfática vitória por 8 a 0 sobre o Salford City na partida da terceira rodada da FA Cup, um desempenho que demonstrou sua potente habilidade ofensiva. Atualmente em sexto lugar na classificação da Premier League, a busca do City para defender o título da liga parece precária, mas não completamente fora de alcance.

Determinado a reviver as esperanças de título, o Manchester City tentará melhorar sua forma recente enquanto se prepara para enfrentar o Brentford na próxima partida. Uma vitória pode servir de trampolim para construir uma sequência consistente de vitórias e se restabelecer entre os principais candidatos.

Começo:

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 1h IST

Local: Gtech Community Stadium, Brentford, Reino Unido

Forma:

Brentford (em todas as competições): LWLDL

Manchester City (em todas as competições): WWWDL

Jogadores a serem observados:

Bryan Mbeumo (Brentford)

Bryan Mbeumo, o dinâmico atacante de 25 anos, tem sido a peça central do Brentford desde suas excelentes atuações na temporada passada. Nascido na França, Mbeumo representou o país nas camadas jovens antes de prometer lealdade aos Camarões em 2022. Desde então, ele somou 20 partidas pelos Leões Indomáveis ​​e contribuiu com cinco gols cruciais.

Seu primeiro gol internacional veio em um emocionante amistoso de 2 a 2 contra o México, e ele recentemente demonstrou sua habilidade ao marcar durante um confronto de qualificação da AFCON contra o Quênia. Enquanto o Brentford se prepara para enfrentar o Manchester City, a boa forma de Mbeumo e a capacidade de entrega em momentos importantes serão fundamentais na busca por um bom resultado.

Bernardo Silva (Manchester City)

Bernardo Silva, o maestro português de 30 anos de Lisboa, tem sido uma figura chave do Manchester City desde que chegou em 2017 vindo do AS Monaco. Produto da prestigiada academia do Benfica, Silva demonstrou as suas excepcionais capacidades criativas, acumulando 253 jogos e marcando 41 golos pelos Cityzens. Sua versatilidade e inteligência tática o tornaram indispensável tanto para o clube quanto para a seleção.

Um defensor da selecção nacional de Portugal, Silva somou quase 100 internacionalizações e desempenhou um papel crucial no triunfo da UEFA Nations League em 2018-19. Enquanto o Manchester City procura sustentar o seu recente ressurgimento, o talento criativo de Silva, os passes precisos e a ética de trabalho incansável serão fundamentais para impulsionar a sua campanha.

Detalhes da partida:

A equipe da casa tem 36% de precisão de vitória sobre o adversário.

O Brentford venceu apenas um jogo nas últimas cinco partidas.

O City venceu três nos últimos cinco jogos.

Brentford vs Manchester City: dicas de apostas e probabilidades:

Manchester City vencerá a partida – 16/5 com bet365

Erling Haaland marca primeiro – 23/08 com vBet

Brentford 0-2 Manchester City – 1/10 com Paddypower

Lesões e notícias da equipe:

Para Brentford, Ben Mee e Rico Henry perderão a próxima partida.

Pelo Man City, Ederson, Rodri e Oscar Bobb estarão ausentes devido a problemas com lesões.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 11

Brentford venceu – 04

Manchester City venceu – 07

Jogos empatados – 00

Escalação esperada:

Escalação prevista de Brentford (4-3-3):

Flekken (GK); Roerslev, Collins, van der Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Jensen, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade

Escalação planejada do Manchester City (4-1-4-1)

Ortega (GK); Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, De Bruyne, Silva, Sávio; Haaland

Previsão de partida:

O Brentford vem de uma derrota para o Plymouth, enquanto o City venceu o Salford por 8 a 0 em sua partida recente. Olhando para as formas contrastantes de ambas as equipes, esperamos que o City conquiste os três pontos.

Previsão: Brentford 0-2 Manchester City

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

