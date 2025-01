Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Chelsea x Bournemouth

Os Blues enfrentarão os Cherries na 21ª rodada da Premier League.

O Chelsea recebe o AFC Bournemouth, da primeira divisão, na noite de terça-feira, em seu delicioso encontro da Premier League em Stamford Bridge. Os Blues buscarão consistência em seu desempenho enquanto buscam pressionar outras equipes na corrida pelo título. Eles têm um bom histórico em casa e estarão com fome de somar todos os pontos quando enfrentarem o Cherries.

Atualmente, está na quarta colocação com 36 pontos em 20 jogos. Eles estão 10 pontos atrás do líder Liverpool e terão que vencer os próximos jogos para diminuir a diferença.

Los Cerezos tiveram um início de temporada sensacional de 2024/25 e a equipe de Iraola ganhou a reputação de matadora de gigantes. Eles estarão confiantes para esta partida, apesar de terem perdido alguns jogadores importantes devido a lesões. Assim como derrotaram outras grandes equipes, tentarão fazer o mesmo com os Blues. O cenário está montado para um confronto de grande sucesso entre duas equipas ávidas pelos três pontos.

Começo:

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 19h30 Reino Unido

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 01h00 IST

Local: Stamford Bridge

Forma

Chelsea (em todas as competições): WDLLD

AFC Bournemouth (em todas as competições): WWDDW

Jogadores para assistir

Cole Palmer (Chelsea)

Palmer é conhecido por sua movimentação, sempre correndo para ajudar seus companheiros. Sua inteligência futebolística lhe permite encontrar e explorar espaços abertos, criando gols e assistências para o time. Embora goste de estar nos bolsos, às vezes ele desce para ajudar seus companheiros a entrar em campo.

Ele é imprevisível e difícil de proteger porque adora se mover. Palmer pode contribuir com sucesso tanto na formação do Chelsea quanto nas entrelinhas, sempre tornando-o uma ameaça ofensiva. Palmer pode pressionar com inteligência e duelar com agressividade.

Cole vence o gol do mês do Chelsea em dezembro! 🤩 -Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 de janeiro de 2025

Justin Kluivert (AFC Bournemouth)

O holandês é um atacante versátil, trabalhador e direto, com aceleração incrível, grande habilidade de drible e faro de gol. Sua velocidade o torna letal ao receber passes por trás e é um finalizador organizado. Sua capacidade de atuar como ala em ambos os lados ou como centroavante o torna um trunfo valioso.

Ele tem boas habilidades técnicas e um bom QI. Embora a sua execução seja um pouco inconsistente, o seu impacto geral é muito bom. Kluivert ainda precisa trabalhar mais para usar mais o corpo, principalmente a força para dominar os adversários. Em 19 jogos marcou seis gols e deu duas assistências.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o Chelsea FC.

O número médio de gols em encontros entre Chelsea e Bournemouth é 2

Quando o Chelsea vence por 1 a 0 em casa, vence 77% dos jogos

Chelsea x AFC Bournemouth: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1 – Este jogo terminará empatado – 16/5 pela bet365

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados abaixo de 2,5

Lesões e notícias da equipe

Os Blues sentirão falta de Wesley Fofana, Omari Kellyman, Mudryk, Hall e Badiashile, todos lesionados.

Julián Araujo, Marcus Tavernier, Enes Unal e Marcos Sensei estão de fora devido a lesões no Bournemouth.

Frente a frente

Partidas: 22

Chelsea: 15

Bournemouth: 5

Gravatas: 2

Escalações planejadas

Escalação prevista do Chelsea (4-2-3-1):

Sánchez (GK); Gusto, Acheampong, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Sancho; Jackson

Escalação prevista do AFC Bournemouth (4-2-3-1):

Travers (GK); Hill, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, cozinheira; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson

Previsão de partida

Será uma partida emocionante, sem dúvida. Ambas as equipes estão jogando um bom futebol e os torcedores podem esperar um jogo ofensivo fluido do Chelsea. Esta partida será disputada. Os blues, apesar de jogar em casa, terão que dar o seu melhor para somar os três pontos. Esta partida provavelmente terminará em empate.

Previsão: Chelsea 1-1 AFC Bournemouth

Radiodifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

