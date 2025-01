Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Everton x Peterborough United

A equipe de Sean Dyche é favorita para avançar para a próxima rodada contra o time da League One.

O Everton começa sua gestão na FA Cup recebendo o Peterborough United, da League One, na terceira rodada. Eles têm o fator casa ao seu lado, já que este confronto acontece em Goodison Park, na noite de quinta-feira.

O Everton tem tido uma campanha mista até agora na Premier League, permanecendo na 16ª posição. Os Toffees somaram 17 pontos nesta temporada em seus primeiros 19 jogos. Embora tenham sido inconsistentes em suas atuações, alcançaram resultados impressionantes contra Manchester City e Chelsea. Eles agora estão prontos para começar seu reinado na FA Cup quando enfrentarem o Peterborough United, já que Sean Dyche pretende dar alguns minutos aos seus jogadores marginais.

O Peterborough United, por outro lado, está lutando no momento para garantir resultados na League One. Não venceu nos últimos cinco jogos, perdeu quatro e empatou uma vez contra o Burton na 24ª rodada. até que Steven Fletcher se apresentou para garantir o vencedor para o Wrexham. Ao contrário dos seus rivais da Premier League, o Peterborough United teve de vencer o Notts County por 4-3 na última jornada para garantir o seu lugar.

Começo:

Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 19h45 Reino Unido

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 1h15 IST

Localização: Parque Goodison

Forma:

Everton (em todas as competições): DDDLL

Peterborough United (em todas as competições): LLLDL

Jogadores para assistir

Iliman Ndiaye (Everton)

A contratação de verão do Marselha teve um impacto instantâneo na equipe do Everton, marcando quatro gols em todas as competições. Ele mostrou seu brilhantismo algumas vezes nesta temporada, mas terá que ser mais consistente com seu desempenho no futuro. Foi o seu gol contra o Manchester City que deu aos Toffees um empate merecido depois de marcar um bom gol. Fique de olho nele, pois ele pode aterrorizar o time da League One com seus pés rápidos e habilidades de drible.

Kwame Poku (Peterborough United)

Kwame Poku está em boa forma pelo Peterborough United nesta temporada na League One. O internacional ganês marcou dez gols em 17 partidas e também deu cinco assistências. Esta campanha parece ser um grande ano para ele, já que marcou dez gols, sendo 12 o seu recorde anterior pelo clube. Nos últimos quatro jogos, Poku marcou três gols e uma assistência para se tornar o homem-chave do time.

Detalhes da partida

Everton sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Bournemouth na última partida

Eles não conseguiram vencer nenhum dos últimos cinco jogos.

O Peterborough United foi derrotado pelo Wrexham na última partida

Everton vs Peterborough United: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Beto para marcar gol a qualquer momento – 7/2 com bet365

Dica 2: Everton vai vencer este jogo – 15/08 com PADDYPOWER

Dica 3: A partida termina com gols abaixo de 3,5 – 2/1 com Betfair

Lesões e notícias da equipe

A equipe de Sean Dyche está sem vários jogadores devido a lesão no momento. A lista de feridos inclui James Garner, Seamus Coleman, Tim Iroegbunam e Youssef Chermiti. Além disso, Armando Broja continua em dúvida depois de ter saído mancando de lesão no último jogo contra o Bournemouth.

Já o Peterborough United ficará encantado por ter todos os jogadores à disposição para este importante confronto.

Frente a frente

Total de partidas: 1

Éverton – 1

Peterborough – 0

Empates – 0

Escalação planejada

A escalação prevista do Everton (4-2-3-1):

Begovic (GK); Patterson, O’Brien, Keane, Mykolenko; Mangala, Armstrong; Harrison, Lindstrom, Ndiaye; Beto

Escalação prevista do Peterborough United (3-4-1-2):

Bilocápico (GK); Wallin, Fernández, Katongo; Johnston, Kyprianou, Collins, Hayes; Conn-Clarke; Jones, Poku

Previsão de partida

O Everton será o franco favorito para este jogo, pois tem a vantagem de jogar em casa e ter qualidade na sua equipa. O mesmo não se pode dizer do Peterborough United, da League One, que atravessa um momento complicado neste momento. Esperamos que os Toffees saiam vitoriosos aqui.

Previsão: Everton 2-0 Peterborough United

Detalhes da transmissão

Índia – SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido –BBC Sport Web, BBC iPlayer

NÓS – ESPN+, aplicativo ESPN

Nigéria – DStv Now, SuperSport Maximo 1

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.