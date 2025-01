Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Everton x Tottenham Hotspur

Os Toffees estão há seis jogos sem vencer.

Um confronto de dar água na boca da Premier League nos espera no domingo, na 22ª rodada da Premier League. David Moyes, nomeado para mudar a sorte do Everton, receberá o Tottenham Hotspur em Goodison Park.

O Everton entra nesta eliminatória depois de uma derrota por 1-0 frente ao Aston Villa. Foi o primeiro jogo de David Moyes no comando ao voltar para casa e ele viu seu time desperdiçar algumas chances claras de somar um ponto. Há muito ânimo para ele por causa do desempenho de sua equipe no último jogo. Atualmente na 16ª colocação, ele tem uma grande tarefa pela frente, já que seu time está há seis jogos sem vencer.

O Tottenham Hotspur, por outro lado, está passando por dificuldades no momento devido a lesões. Ange Postecoglou, que teve azar nesta temporada, estará desesperado. Foram derrotas consecutivas na Premier League para eles, o que os fez cair para o 13º lugar na tabela. No entanto, eles têm se saído bem nas competições da copa, já que lideram na primeira mão da Copa EFL e também derrotaram o Tamworth na terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Começo:

Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 14h00 Reino Unido; às 19h30, horário do leste

Localização: Parque Goodison

Forma:

Everton (em todas as competições): DLLWL

Tottenham Hotspur (em todas as competições): DLWWL

Jogadores para assistir

Jordan Pickford (Everton)

Jordan Pickford tem sido um herói desconhecido para os Toffees nesta temporada, fazendo defesas importantes de forma consistente para mantê-los nos jogos. A lenda do Everton já tem sete jogos sem sofrer golos e também defendeu dois pênaltis. Pickford não é apenas bom em fazer defesas, mas também em sua distribuição para ajudar o time a atacar.

Son Heung Min (Tottenham Hotspur)

Foi um prazer assistir Son Heung-min recentemente, apesar de não aparecer regularmente na súmula. Em seus últimos dois jogos pelo Lilywhites ele deu uma assistência contra o Tamworth e um gol contra o Arsenal no último jogo. Nesta temporada ele já registrou 12 contribuições G/A em 18 jogos, tendo registrado seis gols e seis assistências.

Detalhes da partida

Everton sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Aston Villa na última partida do campeonato

O Tottenham Hotspur foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 1 na última partida do campeonato.

O Everton não conquistou uma vitória nos últimos oito jogos contra o Tottenham Hotspur.

Everton x Tottenham Hotspur: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Everton marcará o primeiro gol: 11/10 com Sky Bet

Dica 2: O jogo terminará empatado: 13/5 com William HILL

Dica 3: Dominic Solanke marcará a qualquer momento: 2/1 com bet365

Lesões e notícias da equipe

O Everton vai perder vários jogadores para esta partida devido a problemas de lesão. A lista de feridos inclui Armando Broja, Dwight McNeil, James Garner, Tim Iroegbunam e Youssef Chermiti.

As lesões desempenharam um papel importante no desempenho do Spurs nesta temporada, com vários jogadores importantes lesionados. Eles estão sem o goleiro titular Guglielmo Vicario e os principais zagueiros Destiny Udogie, Ben Davies, Cristian Romero e Micky van de Ven para este confronto. Para piorar, Wilson Odobert e Rodrigo Bentancur também ficarão de fora deste confronto.

Frente a frente

Total de partidas: 189

Éverton – 57

Tottenham Hotspur – 72

Gravatas – 60

Escalação planejada

A escalação prevista do Everton (4-2-3-1):

Pickford (GK); Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye; Harrison, Doucoure, Ndiaye; Calvert-Lewin

Escalação prevista do Tottenham Hotspur (4-2-3-1):

Kinsky (GK); Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Maddison; Johnson, Kulusevski Jr.; Solanke

Previsão de partida

Ambas as equipes estão lutando para vencer jogos agora. Esperamos que este jogo seja um empate tendo em conta a forma das duas equipas.

Previsão: Everton 1-1 Tottenham Hotspur

Radiodifusão

Índia – Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido – Sky Sports, TNT Sports

NÓS -NBC Esportes

Nigéria – SuperSport, NTA, TV esportiva

