Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Fulham x Watford

Marco Silva prevê uma grande vitória dos Cottagers contra os Hornets.

No coração de Londres, onde a grandeza histórica da Abadia de Westminster se encontra com a energia animada do Borough Market, os jogos da terceira eliminatória da FA Cup levam-nos ao estádio Craven Cottage, em Londres, onde o Fulham FC irá defrontar o Watford FC.

O Fulham está atualmente em nono lugar na classificação da Premier League e segue uma impressionante sequência de invencibilidade nos últimos cinco jogos. O último jogo contra o Ipswich Town foi emocionante, com o atacante mexicano Raúl Jiménez conseguindo um empate espetacular aos 91 minutos de pênalti, mostrando sua compostura sob pressão. A resiliência da equipe londrina tem sido um fator chave no seu desempenho consistente nesta temporada.

Olhando para o futuro, eles receberão o Watford, time do Campeonato EFL, na terceira rodada da FA Cup, em Craven Cottage. Aproveitando a vantagem de jogar em casa, os Cottagers tentarão prolongar a invencibilidade, mas o Watford estará ansioso para desafiar as probabilidades e conseguir uma reviravolta memorável. O confronto promete oferecer uma batalha emocionante entre um candidato no meio da tabela da Premier League e um azarão faminto.

O Watford FC ocupa atualmente a nona colocação na classificação do campeonato, com 37 pontos em 25 partidas, incluindo 11 vitórias. No entanto, a sua forma recente tem sido péssima, não conseguindo somar um único ponto nos últimos três jogos e conquistando apenas uma vitória nos últimos cinco. Derrotas esmagadoras para Sheffield United, QPR e Cardiff City destacaram suas lutas e levantaram preocupações sobre sua motivação e moral.

Enquanto se prepara para enfrentar um time da Premier League na terceira rodada da FA Cup, o Watford tentará reverter sua sorte e causar uma reviravolta improvável. A partida oferece uma oportunidade para o time do campeonato redescobrir seu espírito de luta, mas superar um time do Fulham em boa forma em Craven Cottage será um desafio difícil.

Começo:

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 01h15 IST

Local: Craven Cottage Stadium, Londres, Reino Unido

Forma:

Fulham (em todas as competições): DDWDD

Watford (em todas as competições): LLLWL

Jogadores para assistir

Timothy Castaña (Fulham):

Timothy Castagne, o lateral belga de 29 anos, ingressou no Fulham em 2023, após passagens pelo Atalanta e pelo Leicester City, onde desempenhou um papel fundamental no triunfo da FA Cup em 2021. Desde que ingressou no Fulham, Castagne disputou 43 partidas. , proporcionando sólidas atuações defensivas e marcando gols. Conhecido por sua versatilidade e ritmo de trabalho, ele se tornou uma parte vital da defesa do Fulham, que busca o título da FA Cup nesta temporada.

No cenário internacional, Castagne representou a Bélgica 53 vezes, marcando dois gols, incluindo uma estreia memorável contra o Cazaquistão nas eliminatórias da Euro 2020. Sua experiência e compostura serão cruciais para o Fulham na preparação para a Copa da Inglaterra, e a liderança e defesa de Castagne. espera-se que a perspicácia desempenhe um papel importante em sua campanha.

Eduard Kayembe (Watford)

Eduard Kayembe, o meio-campista congolês de 1,80 metro de altura, tem sido uma figura chave do Watford desde que chegou do Anderlecht em 2022. Com quase 100 partidas e 11 gols pelo clube, ele tem mostrado consistentemente sua capacidade de controlar o meio-campo e contribuir para o ataque. Antes de se mudar para o Watford, Kayembe aprimorou suas habilidades no Eupen e no Anderlecht, onde se tornou uma presença versátil e confiável em campo.

No cenário internacional, Kayembe representou a RD Congo 21 vezes, marcando dois gols, incluindo um recente contra a Guiné nas eliminatórias da AFCON 2025. Sua capacidade de ditar o ritmo e dominar o meio-campo será crucial para o Watford tentar surpreender o Fulham. seu próximo confronto da FA Cup. A experiência e a forma de Kayembe podem ser decisivas para ajudar a sua equipa a uma importante vitória.

Detalhes da partida

O Fulham tem quase 28% de precisão nas vitórias contra o Watford.

Eles venceram um dos últimos cinco jogos.

Watford perdeu quatro jogos nos últimos cinco jogos.

Dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Os donos da casa vencerão a partida – 3/10 com Bet365

Dica 2: Alex Iwobi será o artilheiro – 5/1 com William Hill

Dica 3: Fulham 2-0 Watford – 2/11 com Skybet

Lesões e notícias da equipe

O Fulham não poderá contar com os serviços de Kenny Tete e Sander Berge para a próxima partida.

Já o Watford provavelmente sentirá falta da presença de Tom Dele-Bashiru na próxima partida.

Frente a frente

Total de partidas: 21

Fulham venceu: 06

Watford venceu: 08

Sorteios: 07

Escalações planejadas

A escalação prevista do Fulham (3-4-3):

Leno (GK); Diop, Andersen, Bassey; Castanha, Lukic, Cairney, Robinson; Wilson, Jiménez, Iwobi

Escalação prevista do Watford (5-3-2):

Bachmann (GK); André. Pollock, Ogbonna, Sierralta, Ngakia; Kayembe, Chakvetadze, Louza; Vamos, Vata.

Previsão de partida

A forma recente do Watford tem sido um grande motivo de preocupação para Tom Cleverley. Olhando para a invencibilidade do Fulham, esperamos que o time londrino consiga uma vitória fácil sobre o time do Championship.

Previsão: Fulham 2-0 Watford

Detalhes da transmissão

Índia: Vocês

Reino Unido: BBC Radio 5, não.

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: futebol SuperSport GOtv

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.