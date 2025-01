Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Getafe x Barcelona

O Barça está seis pontos atrás do líder, Atlético de Madrid.

Depois de conquistar o primeiro título com Hansi Flick, o FC Barcelona viajará até a capital espanhola para enfrentar o Getafe. Os Blaugrana parecem ter redescoberto a sua magia e venceram os quatro jogos em 2025. Acabaram de vencer o Real Betis por 5-1 na Taça do Rei e tentarão manter a mesma forma no futuro. O Barça precisa trabalhar e mudar a sorte antes que o título da liga fique fora de alcance.

O Getafe, por sua vez, aproxima-se da zona de rebaixamento. Eles têm sido muito inconsistentes até agora, o que resultou em oito derrotas em 19 jogos do campeonato. No entanto, eles estão bem desde o início do ano e venceram as três partidas. A equipe chega para esta partida depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Pontevedra e fará questão de manter a invencibilidade contra o gigante catalão.

Começo

Domingo, 19 de janeiro, 1h30 IST

Localização: Coliseu

Forma

Getafe (em todas as competições): WWWLL

Barcelona (em todas as competições): WWWWL

Jogadores para assistir

Borja Mayoral (Getafe)

Borja Mayoral será o homem a ter em conta no Getafe antes deste jogo. Ele marcou três vezes nesta temporada em todas as competições, incluindo dois gols nos últimos três jogos. Mayoral é reconhecido por seu instinto letal de gol, finalização e alta pressão. O jogador de 27 anos é atacante de profissão, mas também pode atuar como segundo atacante ou ala, se necessário.

Laminado Yamal (Barcelona)

Lamine Yamal teve uma recuperação notável de lesão e levou o Barcelona ao gol em todos os jogos que disputou em 2025, incluindo uma masterclass no El Clásico contra o Real Madrid. Yamal marcou nove gols e onze assistências em todas as competições, incluindo três gols nos últimos três jogos. Ele é uma estrela em formação e se tornou o futuro do Barcelona e da Espanha.

Detalhes da partida

O Getafe não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos em casa frente ao Barça.

O Barça não marcou nenhum gol nas últimas quatro visitas ao Coliseu

O FC Barcelona não vence há três jogos da LaLiga

Getafe x Barcelona: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Barcelona vence – 1/2 pela bet365

Dica 2: Lamine Yamal marca a qualquer momento – 14/5 pela betway

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 1/1 pela betfair

Lesões e notícias da equipe

Viti Rozada ainda não está disponível para o Getafe, enquanto o Barça vai perder os serviços de Íñigo Martínez e Marc-André ter Stegen.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 43

Getafe vence – 4

Vitórias do Barcelona – 30

Empates – 9

Escalação planejada

Getafe (4-2-3-1)

Sória (GK); Rico, Alderete, Djene, Iglesias; Milla, Arambarri; Costa, Uche, Nyom; Capataz

Barcelona (4-2-3-1):

Szczęsny (GK); Coundé, Oraujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedro; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski

Previsão

O FC Barcelona é o favorito para vencer esta partida e regressar à corrida pelo título da LaLiga.

Previsão: Getafe 1-4 Barcelona

Detalhes da transmissão

Índia: Mundo GXR

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: Superesporte

