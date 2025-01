Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Ipswich Town x Manchester City

O City teve que se contentar com um ponto contra os Bees, apesar de ter uma vantagem de dois gols até os 80 minutos.

O penúltimo jogo da 22.ª jornada da Premier League 2024-25 leva-nos a Portman Road, onde o Ipswich Town receberá o Manchester City.

O Ipswich Town FC, actualmente em 18º lugar na classificação da Premier League, tornou-se numa das histórias de azarões mais intrigantes da competição. Apesar da sua posição, a equipa recém-promovida mostrou uma resiliência notável, conquistando vitórias contra pesos pesados ​​como Chelsea e Tottenham Hotspur, ao mesmo tempo que representa um difícil desafio para o Manchester United. Sua capacidade de superar suas capacidades fez deles uma equipe a ser observada.

Enquanto se prepara para receber o Manchester City, o Ipswich tentará causar outra reviravolta surpreendente. Apesar de vir de derrota para o Brighton, a equipe continua determinada a aproveitar a vantagem de jogar em casa e recuperar o ímpeto. Contra um time formidável do City, o Ipswich tentará replicar suas atuações de matar gigantes e manter vivas suas esperanças de sobrevivência.

O Manchester City se encontra em uma posição desafiadora depois de perder pontos cruciais no recente empate de 2 a 2 contra o Brentford. Apesar de ter vencido por 2 a 0 até os 80 minutos, a falha defensiva do City permitiu ao Brentford marcar dois gols consecutivos, forçando-o a se contentar com o empate. Este revés tornou cada vez mais difícil a busca pela manutenção da supremacia na Premier League, colocando em dúvida a defesa do título.

No entanto, dada a imprevisibilidade do Campeonato Inglês, o Manchester City continua esperançoso. Determinados a se recuperar, eles estão se concentrando em obter o máximo de pontos em cada partida restante para se restabelecerem como fortes candidatos ao campeonato. Os homens de Pep Guardiola sabem que uma campanha impecável pode virar a maré a seu favor nesta corrida altamente competitiva.

Começo:

Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 22h IST

Localização: Portman Road, Ipswich, Reino Unido

Forma:

Ipswich (em todas as competições): LWDLL

Man City (em todas as competições): DWWWD

Jogadores a serem observados:

Nathan Broadhead (Ipswich Town)

Nathan Broadhead, o atacante galês de 26 anos de Bangor, teve um impacto notável em sua carreira, tendo jogado em clubes como Everton, Burton Albion, Sunderland e Wigan Athletic antes de ingressar no Ipswich Town em 2023. Desde sua chegada , Broadhead Ele tem sido uma figura chave para o Ipswich, fazendo 60 partidas e marcando 21 gols, demonstrando sua constante habilidade de gol.

No cenário internacional, Broadhead representou a seleção galesa, somando 13 partidas pela seleção e marcando dois gols. Um momento de orgulho em sua carreira ocorreu durante sua passagem pelo Everton U23, onde contribuiu para o triunfo do time na Copa da Premier League durante a temporada 2019-21. Enquanto o Ipswich se prepara para o próximo desafio, Broadhead sem dúvida desempenhará um papel fundamental na sua escalação de ataque.

Phil Foden (Manchester City)

Phil Foden está em excelente forma, mostrando sua habilidade ofensiva no recente confronto do Manchester City contra o Brentford. O médio-ofensivo inglês de 24 anos marcou dois golos, tentou três remates e jogou 87 minutos de futebol excepcional, reafirmando o seu estatuto de peça-chave na equipa de Pep Guardiola.

Enquanto o City se prepara para enfrentar o Ipswich Town na próxima partida, Foden fará questão de ampliar sua seqüência de gols e contribuir significativamente para os esforços ofensivos do time. Com o Manchester City também procurando melhorar seu saldo de gols, a forma de Foden pode ser fundamental para desmantelar a defesa do Ipswich e manter vivas suas aspirações ao título.

PEP 💬 (Sobre Phil Foden) Na primeira parte do ano houve preocupações com problemas… ele é um jogador jovem, mas experiente. Você precisa respirar e voltar. Por mais que eu tenha dito na semana passada e no mês passado, seu talento natural fará o resto. pic.twitter.com/uXhlkTSG0M – Manchester City (@ManCity) 17 de janeiro de 2025

Detalhes da partida:

Ipswich possui uma precisão de vitória de 41% sobre seus oponentes.

O Ipswich perdeu três jogos nas últimas cinco partidas.

O City venceu três nos últimos cinco jogos.

Ipswich Town vs Man City – Dicas e probabilidades de apostas:

Man City vencerá a partida – 4/11 com bet365

Erling Haaland marcará primeiro – 12/5 com William Hill

Ipswich Town 0-2 Man City – 13/2 com Paddypower

Lesões e notícias da equipe:

A lista de ausentes de Ipswich inclui Conor Chaplin e Ogbene.

O City provavelmente sentirá falta da presença de Ruben Dias e John Stones na próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 60

Ipswich venceu – 25

Manchester City venceu – 21

Jogos empatados – 14

Escalação esperada:

Escalação prevista do Ipswich (4-2-3-1):

Walton (GK); O’Shea, Woolfenden, Greaves, Davis; Phillips, C Ajuste; Queimaduras, Hutchinson, Broadhead; Delap

Escalação prevista do Manchester City (4-2-3-1):

Ortega (GK); Nunes, Akanji, Ake, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Sávio; Haaland

Previsão de partida:

O City terá vontade de fazer tudo o que puder depois de se contentar com o empate contra o Brentford. Olhando para a forma recente do Ipswich, esperamos que o City conquiste os três pontos frente à equipa da casa.

Previsão: Ipswich Town 0-2 Man City

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

