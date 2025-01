Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Liverpool x Ipswich Town

Os filhos dos tratores enfrentam os líderes dominantes.

O Liverpool estará pronto para garantir mais três pontos no jogo contra o Ipswich Town, no dia 25 de janeiro, pela Premier League. Eles virão depois de garantir a vaga nas oitavas de final da UEFA Champions League. Os Reds derrotaram a Ligue 1 LIESC LILLE por 2-1.

O Ipswich Town estará com pouca confiança, já que enfrenta uma derrota por 0-6 para o atual campeão da Premier League, o Manchester City. Será um jogo em casa para os Reds onde terão todo o apoio dos adeptos e procurarão continuar em boa forma. Eles estão no topo da tabela de pontos da Premier League de 2024-25.

O Ipswich Town lutará para sair da posição de rebaixamento. Mesmo que consiga um ponto, poderá sair da posição de rebaixamento, mas será um desafio difícil. O Liverpool é uma equipa muito forte e com a atual forma do Ipswich Town será difícil para os visitantes conseguirem sequer um empate. Os Tractors perderam as últimas partidas da Premier League em que não conseguiram marcar um gol contra o adversário.

Começo:

Sábado, 25 de janeiro, 20h30 IST

Localização: Anfield

Forma:

Liverpool: Lwdww

Cidade de Ipswich: wdwll

Jogadores para assistir

Mohamed Salah (Liverpool)

O extremo egípcio está em sua melhor forma e recentemente ultrapassou Erling Haaland para se tornar o artilheiro da temporada 2024-25 da Premier League. Mohamed Salah marcou um total de 18 gols até agora. Salah também marcou no encontro do LOSC com o Lille UCL e levou os Reds a mais uma vitória.

Liam Delap (Ipswich Town)

Liam Delap é atualmente o artilheiro do Ipswich Town na liga. Em um total de 21 jogos, Delap marcou oito gols e também deu duas assistências. Delap tentará encontrar algum espaço para marcar um ou dois gols. Ele é um atacante capaz.

Fatos de coincidência

O Ipswich Town venceu dois dos últimos três jogos da Premier League contra o Liverpool.

O Liverpool permanece invicto nos últimos 17 jogos da Premier League 2024-25.

Os Reds conseguiram vencer os últimos três jogos do campeonato contra os Tractor Boys por um placar agregado de 13-0.

Liverpool vs Ipswich Town: dicas e probabilidades de apostas

Liverpool vencerá @1/8 William Hill

Metas abaixo de 5,5 @1/4 Bet365

Mohamed Salah marcará @3/1 Bet365

Lesões e notícias da equipe

Os Reds vão perder alguns grandes jogadores, nomeadamente Diogo Jota e Curtis Jones. Os serviços de Joe Gómez também serão perdidos.

O Ipswich City não poderá contar com Chiedozie Ogbene, Conor Chaplin, Kalvin Phillips e Samuel Szmodics. Devido a essa indisponibilidade, as crianças tratoras podem sofrer.

Cabeçalho

Total de partidas: 5

Liverpool venceu: 3

Ipswich Town venceu: 1

Desenhos: 1

Escalação planejada

Liverpool (4-3-3)

Alisson (GK); Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimics; Elliott, Gravenberry, Allister; Salah, Gakpo, Diaz

Cidade de Ipswich (5-4-1)

Walton (GK), Johnson, Godfrey, O’Shea, Burgess, Davis; Hutchinson, Morsy, Cayud, Clarke; Delabeque

Previsão de partida

O Liverpool provavelmente vai derrotar o Ipswich City em um confronto aparentemente unilateral da Premier League. Os Reds tentarão continuar sua seqüência de vitórias.

Previsão: Liverpool 4-1 Ipswich Town

Radiodifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, TV esportiva

