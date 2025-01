Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Liverpool x Lille

Os Reds atualmente lideram a classificação da fase da liga.

A temporada do Liverpool tem sido espetacular, com domínio em todas as competições. Agora receberá o Lille em Anfield depois de conseguir seis vitórias em seis jogos neste novo formato da Liga dos Campeões: a fase do campeonato.

Mas esta não é apenas uma questão europeia, já que os Reds sob o comando de Arne Slot conseguiram manter o primeiro lugar na Premier League e ampliaram a sua vantagem no topo com uma vitória por 2-0 sobre o Brentford no último jogo. Uma vitória sobre a seleção francesa permitir-lhes-ia manter a posição de líderes da UCL, mantendo-os na busca por vários troféus nesta temporada.

Enquanto isso, o Lille se manteve estável na Ligue 1, ocupando a terceira colocação. No entanto, os recentes empates frente ao Nantes e ao Auxerre levantaram preocupações sobre a consistência, com o treinador Bruno Genesio a pedir um maior empenho da sua equipa. No entanto, os resultados impressionantes do Lille frente ao Real Madrid, Atlético Madrid e Juventus realçam a sua capacidade de brilhar frente a adversários de topo.

Começo

Terça-feira, 21 de janeiro, 20h, horário do Reino Unido

Quarta-feira, 22 de janeiro, 1h30 IST

Localização: Anfield

Forma

Liverpool: WWWWW

Lille: WWDWW

Jogadores para assistir

Mohamed Salah (Liverpool)

É muito difícil ficar atento a qualquer outro jogador quando o rei egípcio entra em campo. Salah tem sido incrível esta temporada em todas as competições e o domínio do Liverpool só está a solidificar as suas hipóteses de ganhar a Bola de Ouro (embora ainda faltem muitos jogos). Até o momento nesta temporada ele já contribuiu com 38 gols.

📊 | Mohamed Salah criou SETE (7) chances contra o Brentford hoje. É o máximo que ele produziu em um jogo durante toda a temporada.🇪🇬🔴 pic.twitter.com/xKn1EKonbU – Sala de transferência LFC (@LFCTransferRoom) 18 de janeiro de 2025

Jonathan David (Lille)

Fique de olho em Jonathan David, a máquina de gols do Lille. Com 17 gols e cinco assistências nesta temporada, o atacante canadense é letal dentro da área. A defesa do Liverpool ficará muito ocupada se o Lille ficar nervoso. A finalização clínica de David pode abalar os Reds.

Assistência de Jonathan David! Ele dá um ótimo passe para Haraldsson, que finaliza e faz 1 a 1 para Lille x Nice. Sua sétima assistência na temporada. #CanMNT pic.twitter.com/Lg2pGjv1T3 — Entusiasta Ismael Koné🇨🇦🇱🇧 (@LFCYussef6) 17 de janeiro de 2025

Detalhes da partida

Este será apenas o terceiro encontro entre ambas as partes.

Apenas duas equipes francesas venceram fora o Liverpool em competições europeias

O Liverpool venceu cada uma das últimas 10 partidas da fase de grupos/fase da liga da UCL em Anfield.

Liverpool vs Lille: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Vitória do Liverpool – 1/3 QuinnBet

Dica 2: Salah marcará – 11/10 365bet

Dica 3: Mais de 3 gols – 8/11 betfair

Lesões e notícias da equipe.

Pelo Liverpool, Diogo Jota continua em dúvida devido a uma pancada e Joe Gómez continua afastado dos relvados devido a uma lesão num tendão.

O Lille vai sentir falta de Edon Zhegrova (músculo), Ethan Mbappé (coxa), Mathias Fernandez-Pardo (ligamento) e Nabil Bentaleb (problemas cardíacos), todos afastados dos gramados até o final de janeiro ou mais. Samuel Umtiti (joelho) também está ausente, mas poderá regressar em breve.

Frente a frente

Partidas: 2

Liverpool: 1

Lilás: 1

Empates: 0

Escalações planejadas

Liverpool (4-2-3-1)

Kelleher; Trent, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Nuñez

Lille (4-2-3-1)

Cavalheiro; Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily; André, Gomes; Baker, Haraldsson, Cabella; Davi

Previsão de partida

Os Reds são uma força a ter em conta em Anfield e, por outro lado, o Lille tem enfrentado dificuldades fora de casa. Prevemos uma vitória para os locais.

Previsão: Liverpool 3-1 Lille

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Sports Network, SonyLiv

Reino Unido: Amazon Prime Video, Discovery +

Estados Unidos – Paramount+

Nigéria – DStv agora

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.