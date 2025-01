Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Manchester United x Brighton

Os fãs de Old Trafford ficarão ansiosos para ver o que a estrela de três gols Amad Diallo fará desta vez.

O Manchester United tentará manter o ímpeto depois da nervosa vitória por 3 a 1 sobre o Southampton no meio da semana, com Amad Diallo roubando a cena com um histórico hat-trick. No entanto, os seus problemas defensivos persistem, já que estão há 11 jogos sem sofrer golos. É aí que o Brighton pode atacar forte.

Os Seagulls, por outro lado, estão voando novamente depois de encerrar uma seqüência de oito jogos sem vitórias na Premier League. Uma vitória confortável por 2 a 0 sobre o Ipswich e uma série de cinco jogos sem perder fora de casa devem deixar a equipe de Fabian Hurzeler cheia de confiança.

A história está a favor do Brighton, que venceu cinco dos últimos sete encontros com os Red Devils, incluindo vitórias consecutivas em Old Trafford. Com ambas as equipes marcando gols de forma consistente, este promete ser mais um confronto emocionante em Manchester.

Começo

Domingo, 19 de janeiro, 14h no Reino Unido (19h30 IST)

Localização: Old Trafford

Forma

Man United: LLLDW

Brighton: DDDDW

Jogadores para assistir

Amad Diallo (Manchester United)

Amad Diallo está prosperando sob o comando de Ruben Amorim, consolidando sua posição como um jogador importante do Manchester United. Com 12 gols em 19 jogos no campeonato e um recente hat-trick contra o Southampton, seu ritmo, habilidade e sensibilidade para o jogo fazem dele uma estrela em formação. O menino está pegando fogo!

Danny Welbeck (Brighton)

Danny Welbeck se tornou o talismã do Brighton nesta temporada, com seis gols e duas assistências em apenas cinco jogos. Avançado experiente desde que ingressou em 2020-21, sua experiência e forma fazem dele uma grande ameaça para a defesa dos Red Devils.

Detalhes da partida

Brighton marcou em todos os jogos fora de casa nesta temporada

Ambas as equipes somam uma vitória nos últimos cinco jogos, mas o Brighton está invicto (com quatro empates).

Os Seagulls têm a maior taxa de vitórias contra os Red Devils na história da competição

Manchester United x Brighton: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: A partida termina empatada – 11/4 Betfred

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – 13/8 Betfair

Dica 3: Mais de 1,5 gols – 2/9 betfair

Lesões e notícias da equipe

O Manchester United não poderá contar com Amad Diallo e Victor Lindelöf devido a lesões, enquanto Antony e Jadon Sancho permanecerão indisponíveis devido a problemas fora de campo. O técnico Ruben Amorim pode manter uma escalação semelhante à que venceu o Southampton, com Marcus Rashford e Bruno Fernandes atuantes no ataque.

Pelo Brighton, Kaoru Mitoma e Georginio Rutter devem começar depois de marcar na vitória no meio da semana em Ipswich. No entanto, Solly March e Evan Ferguson continuam em dúvida, enquanto Lewis Dunk ancora uma defesa que busca garantir outro forte desempenho fora de casa.

Frente a frente

Partidas: 18

Manchester United: 10

Brighton: 7

Laços: 1

Escalações planejadas

Manchester United (3-4-2-1)

Onana; De Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernández; Zirkzee

Brighton (4-2-3-1)

Consumir; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O’Riley; Adingra, Rutter, Mitoma; Welbeck

Previsão de partida

Ambas as equipes trazem formas contrastantes para este confronto, com a fluidez ofensiva do Brighton fora de casa e as recentes dificuldades do Man United em exibição. Embora os Red Devils voltem a contar com a magia de Diallo, a resiliência de Brighton sugere uma disputa acirrada, com o empate parecendo o resultado mais provável.

Previsão: Manchester United 1 x 1 Brighton

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.