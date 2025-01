Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Manchester United x Rangers

O perdedor desta partida poderá sair das posições de qualificação automática.

A UEFA Europa League regressará ao Theatre of Dreams quando o Manchester United receber o Rangers no seu sétimo jogo no campeonato. O United tem estado sólido na Liga Europa sob o comando do seu novo treinador e já conquistou duas vitórias em dois jogos. Além disso, se os Red Devils conseguirem vencer este jogo, Ruben Amorim tornar-se-á no terceiro treinador a vencer os três primeiros jogos nas principais competições europeias, juntamente com Sir Matt Busby e Sir Alex Ferguson.

O Rangers, por outro lado, buscará vingança depois de não ter conseguido uma única vitória sobre o United nos cinco jogos anteriores. Com 11 pontos em três vitórias e dois empates, está apenas um ponto atrás dos gigantes ingleses na classificação. Os Light Blues chegam a este jogo com três vitórias nas últimas cinco partidas. Marcaram 13 gols, o terceiro maior da competição, e tentarão aproveitar as oportunidades.

Começo

Sexta-feira, 24 de janeiro, 1h30 IST

Local: Old Trafford

Forma

Manchester United (em todas as competições): LWDDL

Rangers (em todas as competições): WWWDD

Jogadores para assistir

Amad Diallo (Manchester United)

Amad Diallo já é o assunto da cidade há algum tempo. Ele emergiu como o raio de esperança para os Red Devils e também se tornou seu modelo no processo. Diallo é um talento muito especial e tem tudo para ter sucesso na Europa.

O internacional da Costa do Marfim é conhecido por seu estilo e habilidade ofensiva. Ele tem nove gols e sete assistências, incluindo um hat-trick, em todas as competições. Diallo é o homem em boa forma do United.

Hamza Igamane (Rangers)

O avançado marroquino será o jogador a ter em conta pelo Rangers antes deste jogo. Eles estão em uma onda de gols e derrotaram muitas equipes no processo. Igamane é conhecido por sua habilidade de jogar em múltiplas posições e ter um desempenho eficaz.

Ele atua principalmente como atacante, mas pode jogar em qualquer lugar da linha de frente quando necessário. O jogador de 22 anos marcou 13 gols e duas assistências em todas as competições, incluindo sete gols nas últimas seis partidas.

Detalhes da partida

O Manchester United nunca perdeu um jogo contra o Rangers

O Rangers venceu apenas um dos oito jogos fora de casa contra equipas inglesas em todas as competições europeias.

Bruno Fernandes, do Manchester United, pode fazer o seu 50º jogo na UEFA Europa League se jogar

Manchester United vs Rangers: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: vitória do Manchester United – 21/10 pela vBet

Dica 2: Amad Diallo marca a qualquer momento – 7/4 pela bet365

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 4/5 pela skybet

Lesões e notícias da equipe

Luke Shaw, Jonny Evans, Mason Mount e Victor Lindelof vão perder o jogo com o Manchester United.

Enquanto isso, os Rangers ficarão sem Jack Butland e Neraysho Kasanwirjo.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 5

Vitórias do Manchester United – 4

vitória do Rangers – 0

Gravatas – 1

Escalação planejada

Manchester United (3-4-2-1)

Onana; De Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernández; Zirkzee

Arqueiro (4-1-3-2)

Kelly (goleiro); Tavernier, Sterling, Pröpper, Yılmaz; Raskins; Dowell, Diomandé, Cerny; Danilo, Igamane

Previsão

O Manchester United tem dado bons resultados na Liga Europa e espera continuar a sua boa sequência.

Previsão: Manchester United 3-1 Rangers

Detalhes da transmissão

Índia – SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido –TNT Esportes

NÓS – fuboTV, Paramount+

Nigéria – DStv agora

