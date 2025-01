Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Nottingham Forest x Liverpool

Este confronto entre os primeiros colocados da tabela pode decidir o destino do campeonato.

No coração de Nottingham, onde as lendas de Robin Hood ecoam pela Sherwood Forest e o histórico mercado de rendas conta histórias de inovação, a semana 21 dos jogos da Premier League leva-nos ao City Stadium, onde o Nottingham Forest receberá o Liverpool.

O Nottingham Forest está prestes a consolidar a sua posição entre os quatro primeiros da Premier League, com a oportunidade de chocar o líder da liga, o Liverpool. Uma vitória neste jogo de alto risco poderia permitir ao Forest ultrapassar o Arsenal e conquistar o segundo lugar, acrescentando uma reviravolta emocionante à classificação da liga. A subida inesperada da equipa ao terceiro lugar após a 20ª jornada foi extraordinária e demonstra a sua resiliência e determinação.

Enquanto se prepara para receber os formidáveis ​​​​Reds, o Nottingham Forest tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa e manter o bom momento. Manter-se forte e disciplinado será fundamental enquanto eles procuram escrever outro capítulo notável em sua temporada, derrotando o melhor time da liga.

Depois de uma derrota por pouco para o Tottenham Hotspur na primeira mão das meias-finais da Carabao Cup, o Liverpool FC recuperou-se fortemente com uma vitória sólida sobre o Accrington Stanley. Atualmente no topo da tabela da Premier League, os Reds estão determinados a consolidar seu domínio enquanto se preparam para enfrentar o terceiro colocado Nottingham Forest em um confronto muito aguardado.

O técnico Arne Slot tentará aproveitar o momento de vitórias da equipe, focando em ampliar sua seqüência e consolidar sua posição na liderança. Com uma abordagem agressiva e precisão tática, o Liverpool não poupará esforços na busca por dominar o time da casa e afirmar ainda mais sua supremacia no campeonato.

Começo:

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: City Stadium, Nottingham, Reino Unido

Forma:

Nottingham (em todas as competições): WWWWW

Liverpool (em todas as competições): WLDWW

Jogadores a serem observados:

Morgan Gibbs-White (Nottingham)

Morgan Gibbs-White, o meio-campista ofensivo de 24 anos de Staffordshire, tem sido uma figura chave para o Nottingham Forest desde sua transferência do Wolverhampton Wanderers em 2022. Com 88 partidas e 14 gols em seu nome, Gibbs-White se tornou uma peça-chave peça importante na impressionante campanha do Forest, desempenhando um papel vital na sua ascensão como forte candidato ao título da Premier League nesta temporada.

Tendo contribuído significativamente para a seleção inglesa, Gibbs-White continua mostrando sua versatilidade e estilo em campo. Enquanto o Forest se prepara para o confronto de alto risco contra o Liverpool, o jovem prodígio estará ansioso para deixar a sua marca, inspirando a sua equipa no que promete ser um encontro crucial no City Ground.

Andrew Robertson (Liverpool)

Andrew Robertson, o lateral-esquerdo escocês de 30 anos de Glasgow, tem sido uma pedra angular da defesa e do ataque do Liverpool desde que ingressou no clube em 2017. Antes de se mudar para Anfield, Robertson mostrou seu talento no Queen’s Park, Dundee United, e Hull City, onde fez quase 100 partidas. Durante sua ilustre passagem pelo Liverpool, Robertson tornou-se indispensável, somando 236 partidas e marcando 10 gols, além de se destacar como uma força criativa no flanco esquerdo.

Conhecido pelas suas implacáveis ​​corridas sobrepostas e cruzamentos precisos, Robertson continua a ser uma figura chave na configuração táctica do Liverpool, numa transição perfeita da era de Jürgen Klopp para o regime de Arne Slot. Enquanto os Reds se preparam para o próximo confronto, Robertson tentará orquestrar contra-ataques rápidos e fazer passes incisivos para a área, solidificando ainda mais sua reputação como um dos laterais mais dinâmicos da Premier League.

Detalhes da partida:

A equipe da casa tem um aproveitamento de 23% nas vitórias sobre o adversário.

O Liverpool perdeu apenas um jogo nos últimos cinco jogos.

O Forest venceu os últimos cinco jogos.

Nottingham Forest vs Liverpool: dicas de apostas e probabilidades:

A partida terminará empatada – 3/1 com bet365

Chris Wood marcará primeiro – 67/10 com vBet

Nottingham Forest 3-3 Liverpool – 40/1 com Paddypower

Lesões e notícias da equipe:

Pelo Forest, Danilo e Ibrahim Sangare ficarão de fora na próxima partida.

Pelo Liverpool, Joe Gómez estará ausente devido a problemas de lesão.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 105

Nottingham venceu – 25

Liverpool venceu – 53

Jogos empatados – 27

Escalação esperada:

Escalação prevista do Nottingham (4-2-3-1):

Sels (GK); Aina, Milenkovic, Murilo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Madeira

A escalação prevista do Liverpool (4-2-3-1)

Alisson (goleiro); Trent Alexander, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Díaz

Previsão de partida:

Ambas as equipes estariam ansiosas para dar um passo à frente e emergir como as mais fortes candidatas ao Troféu PL. Esperamos que este jogo culmine num festival de golos, num sorteio incrível e inspirador.

Previsão: Nottingham Forest 3-3 Liverpool

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

