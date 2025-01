Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Port Vale x Wrexham

Os visitantes chegam como favoritos.

Port Vale receberá o Wrexham na terceira rodada do Troféu EFL. É uma competição eliminatória anual em que equipes da EFL League One, EFL League Two e equipes sub-21 da Premier League e do EFL Championship competem entre si.

Port Vale é atualmente um dos times em melhor forma da EFL League Two. Está na terceira colocação após a 25ª rodada. Com 11 vitórias, oito empates e seis derrotas, o Port Vale acumula 41 pontos. Eles registraram uma vitória por 1 a 0 sobre o Doncaster na rodada anterior da competição.

O Wrexham, por outro lado, se encontra em posição semelhante na EFL League One. Depois de disputar 25 partidas, o clube soma 51 pontos e está em boa posição para garantir a promoção nesta temporada. Uma vitória sobre o Crewe Alexandra na segunda fase ajudou o time a chegar a esta fase da competição.

Começo:

Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 12h30 IST

Local: Parque Vale

Forma:

Port Vale (em todas as competições): WDLLD

Wrexham (em todas as competições): WLWWD

Jogadores a serem observados:

Ethan Chislett (Port Vale)

O atacante sul-africano é o artilheiro do clube na Liga Dois. Ele atua principalmente como meio-campista ofensivo ou segundo atacante e é igualmente eficaz em ambas as funções. Ele é um bom prensador de bola e ajuda seu time a ganhar bolas em posições avançadas. Seu posicionamento é excelente e ele está sempre presente no lugar certo na hora certa.

Max Cleworth (Wrexham)

O galês é possivelmente o jogador mais consistente da sua equipa nesta temporada. Zagueiro é uma posição que exige muita experiência e maturidade. Porém, apesar de ter apenas 22 anos, Max é um dos melhores zagueiros do campeonato nacional em que atua. Ele também é uma ameaça nas bolas paradas, tendo marcado cinco gols.

Detalhes da partida:

A última partida entre essas equipes terminou com vitória do Port Vale nos pênaltis.

Port Vale venceu o Doncaster por 2 a 1 em sua última partida.

O Wrexham venceu o Peterborough Utd por 1 a 0 em sua última partida.

Port Vale vs Wrexham: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: vitória do Wrexham – 1,59 por 1XBET

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – Não – 1,47 do Dafabet

Dica 3: Gols esperados: mais de 0,75 – 1,88 por aposta

Lesões e notícias da equipe:

Mitch Clark será a única baixa do time local.

O Wrexham, por outro lado, não poderá contar com Jack Marriott, Callum Burton e James Jones devido às respectivas lesões.

Frente a frente:

Total de partidas: 2

Puerto Vale venceu: 1

Wrexham venceu: 1

Empates: 0

Escalação esperada:

Porto Vale (3-5-2)

Amós (GK); Smith, Heneghan, Hall; Clark, Croasdale, Lowe, Garrity, Headley; Tolaj, Chislett

Wrexham (3-5-2)

Okonkwo (GK); O’Connor, Cleworth, Cleworth; Mendy, Rathbone, James, Cannon, Revan; Mullin, Palmer

Previsão de partida:

O Wrexham entra neste jogo como favorito. Eles competem consistentemente em um nível melhor em comparação com Port Vale. Portanto, nossa previsão de jogo para este é:

Previsão: Port Vale 0-1 Wrexham

Detalhes da transmissão

Índia: a ser determinado

Reino Unido: Sky Sports+

Estados Unidos: CBS Sports

Nigéria: TV esportiva

Índia: a ser determinado

Reino Unido: Sky Sports+

Estados Unidos: CBS Sports

Nigéria: TV esportiva