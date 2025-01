Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Portsmouth x Millwall

Pompeu enfrentará o Millwall a seguir no Campeonato EFL em casa.

O Portsmouth receberá o Millwall em sua próxima partida pelo Campeonato da Liga Inglesa, em 29 de janeiro. O Millwall está em 16º lugar na tabela do Campeonato EFL 2024-25, já que só conseguiu oito vitórias em 28 partidas disputadas até o momento. Por outro lado, o Portsmouth reside na 21ª posição.

Os anfitriões estarão lá depois de sofrer uma derrota crucial por 1 a 5 para o West Brom em sua última partida pelo Campeonato EFL. A derrota pode ter afetado os jogadores e por conta disso o time entrará com menos confiança. Com uma vitória no próximo jogo do Campeonato EFL, contra o Millwall, os donos da casa poderão saltar pelo menos três pontos na tabela.

O mesmo pode ser dito de Millwall. Uma vitória também pode levá-los a subir algumas posições na classificação do Campeonato EFL. O Millwall conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Luton Town em sua última partida do Campeonato da Liga Inglesa. Isso os manterá seguros no jogo fora de casa. O jogo poderia ser uma disputa equilibrada que analisasse os caminhos de ambos os lados.

Começo:

Quarta-feira, 29 de janeiro, 1h15 IST

Localização: Parque Fratton

Forma:

Portsmouth: lwwl

Millwall: dwldw

Jogadores para assistir

Callum Lang (Portsmouth)

Embora seja considerado o segundo atacante do Portsmouth, Callum Lang conseguiu marcar um total de 10 gols em 24 jogos por seu time no Campeonato EFL nesta temporada. Lang pode mais uma vez ser benéfico para sua equipe na partida entre Portsmouth e Millwall. O futebolista inglês será uma excelente opção para começar no Portsmouth.

Duncan Watmore (Millwall)

Com um total de cinco gols marcados até o momento, Duncan Watmore pode mudar o jogo do Millwall. O avançado inglês de 30 anos é capaz de encontrar espaços na defesa adversária. Isso certamente ajudará o Millwall a encontrar vantagem sobre o Portsmouth em sua próxima partida do Campeonato EFL. Watmore está pronto para um grande papel.

Fatos de coincidência

O Millwall só conseguiu vencer um dos últimos nove jogos fora de casa disputados na terça-feira.

O Portsmouth venceu seis dos últimos sete jogos em casa no campeonato.

O Millwall venceu apenas dois dos últimos 11 jogos do campeonato longe de times recém-promovidos.

Lesões e notícias da equipe

Ibane Bowat e Anthony Scully não estarão disponíveis para o Portsmouth em sua próxima partida do Campeonato EFL contra o Millwall.

Milwall entrará em campo com todos os seus jogadores aptos, bem e prontos para entrar em ação.

Cabeçalho

Total de partidas: 6

Portsmouth venceu: 1

Millwall venceu: 4

Desenhos: 1

Escalação planejada

Portsmouth (4-2-3-1)

Schmid (GK); Swanson, Pack, Towler, Ogilive; Hayden, Dozzell; Devlin, Saydee, Ritchie; Lang

Millwall (4-2-3-1)

Jensen (GK); Crama, Tanganga, Cooper, Bryan; De Norre, Saville; Watmore, Connolly, Scanlon; Ivanovic

Previsão de partida

Ambas as equipes estão desesperadas para somar pontos, mas será o Millwall quem garantirá os três pontos. Eles virão com uma mentalidade vencedora e será mais uma partida difícil para o Portsmouth. Olhando para a forma, o Millwall leva vantagem quando chega com uma vitória.

Previsão: Portsmouth 0-2 Millwall

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – Sky Sports Football

EUA – CBS Sports Network, Paramount+

Nigéria – Sem transmissão

