Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de PSG x St-Étienne

O Paris Saint Germain está invicto na Ligue 1 até o momento.

O Paris Saint-Germain (PSG) retornará à Ligue 1 quando receber o St-Étienne na 17ª rodada. Eles chegam a este confronto após a vitória por 1 a 0 sobre o AS Monaco no Trophée des Final. Os parisienses estão atualmente na liderança da Ligue 1.

Com 12 vitórias e quatro empates, a equipe de Luis Enrique acumula 40 pontos em 16 jogos. Eles estão em uma posição forte para reter o título da liga mais uma vez.

O St-Étienne, por sua vez, está em 15º lugar no campeonato. Está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e não pode cometer mais erros. Os Verdes já sofreram 10 derrotas devastadoras nesta temporada.

No entanto, uma vitória sobre os líderes da liga pode ser vital. Ambas as equipas chegam a este jogo com ambições muito diferentes e isso tornará este jogo ainda mais especial.

Começo:

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 1h15 IST

Local: Parque dos Príncipes

Forma:

PSG (em todas as competições): WWWWW

St-Étienne (em todas as competições): WLLLL

Jogadores a serem observados:

Ousmane Dembélé (PSG)

O ex-jogador do FC Barcelona está fazendo uma temporada fantástica no PSG. Ele é um dos jogadores mais produtivos desta temporada, com oito gols e quatro assistências. Os franceses também marcaram o gol da vitória na prorrogação contra o AS Monaco, dando ao Paris Saint Germain seu primeiro título nesta temporada.

Mickaël Nade (St-Étienne)

O zagueiro francês é um líder no campo do St-Étienne. Ele voltou de lesão e fez um jogo incrível contra o Reims na vitória do seu clube por 3-1. Ele tem uma média de mais de quatro recuperações de bola, liberações e vitórias em duelos terrestres por jogo nesta temporada. Considerando a ameaça ofensiva da equipa adversária, Mickael Nade terá um papel crucial no St-Étienne.

Detalhes da partida:

O último jogo entre estas duas equipas terminou com uma vitória do Paris Saint-Germain por 3-1.

O PSG venceu o AS Monaco por 1 a 0 na última partida.

O St-Étienne venceu o Reims por 3 a 1 em sua última partida.

PSG x St-Étienne: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: PSG vence – 1,08 da Dafabet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – Sim

Dica 3: Metas Esperadas – Mais de 3 – 1,66 por 1XBET

Lesões e notícias da equipe:

O Paris Saint Germain tem todo o seu elenco disponível para seleção.

O St-Étienne, por sua vez, não poderá contar com jogadores como Ben Old, Thomas Monconduit, Yvann Maçon, Ibrahima Wadji e Mathis Amougou devido às respetivas lesões.

Frente a frente:

Total de partidas: 43

PSG venceu: 26

St Étienne venceu: 5

Empates: 12

Escalação esperada:

PSG (4-3-3)

Donnarumma (GK); Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doué, Lee, Dembélé

Saint-Étienne (4-3-3)

Larsonneur(GK); Pétrot, Nade, Batubinsika, Appiah; Mouton, Ekwah, Bouchouari; Cafaro, Boakye, Stassin

Previsão de partida:

O Paris Saint Germain é o grande favorito para este jogo. Até o momento, eles estão invictos na campanha do campeonato 2024/25. Jogar contra times que enfrentam o rebaixamento pode ser difícil, mas nossa previsão de jogo para este é:

Previsão: PSG 3-1 St.

Detalhes da transmissão

Índia – GXR World

Reino Unido – beIN SPORTS, Ligue 1 Pass

EUA – fubo TV, beIN SPORTS

Nigéria – Canal+Sport 2 África

