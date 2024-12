Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de QPR x Watford

Onze pontos separam estes dois lados.

Depois do empate em 1 a 1 com o Norwich City, os locais estão de volta. Desta vez, eles enfrentarão o Watford na primeira partida de 2025. Esta partida acontecerá em Loftus Road, na quarta-feira, na 25ª rodada do Campeonato EFL.

O Queens Park Rangers teve um final forte em 2024, somando oito pontos nos últimos cinco jogos. Isso inclui vitórias sobre Preston e Oxford United. Graças à sua melhor forma, eles estão atualmente fora da zona de rebaixamento e ocupam o 17º lugar na classificação do Campeonato EFL.

No último jogo, empatou frente ao Norwich em 1-1 e ficou a poucos minutos de conquistar a vitória. Mas um empate tardio de Marcelino Núñez permitiu-lhes partilhar os pontos.

O Watford, por sua vez, está na sétima colocação na classificação geral. O Hornets acumulou 37 pontos nos primeiros 23 jogos. Atualmente, eles estão a um ponto de chegar à posição de playoff de promoção.

Uma boa forma pode trazê-los de volta com muitos jogos pela frente. Os últimos três jogos não foram bons para a equipa, pois perdeu dois e venceu apenas uma vez frente ao Portsmouth.

Começo:

Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, às 12h30 no Reino Unido; 18h, horário do leste

Localização: Estrada Loftus

Forma:

Queens Park Rangers (em todas as competições): WDWLD

Watford (em todas as competições): DWLWL

Jogadores para assistir

Jimmy Dunne (Queens Park Rangers)

Jimmy Dunne tem sido uma pedra no sapato da defesa do Queens Park Rangers nesta temporada. As suas qualidades de liderança e a capacidade de proteger a defesa permitiram-lhes alcançar bons resultados nos últimos jogos. Além de defender, Dunne também contribuiu para os gols sendo o artilheiro com três gols, apesar de ser zagueiro. Seu posicionamento, desarme duro e capacidade de fazer interceptações cruciais fazem dele um jogador de destaque nesta equipe.

Vakoun Issouf Bayo (Watford)

Vakoun Issouf Bayo atualmente lidera a tabela de artilheiros do Watford nesta temporada com nove gols marcados. Em seus últimos quatro jogos pelo clube, ele marcou duas vezes contra o West Brom na vitória por 2 a 1. Desde então, ele tem lutado para marcar por falta de apoio dos companheiros. Porém, ele não pode ser descartado, pois demonstrou capacidade de gol ao longo da temporada.

Detalhes da partida

Queens Park Rangers empatou em 1 a 1 com o Norwich City em sua última partida

Watford sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Cardiff City na última partida

O Queens Park Rangers não conseguiu manter o placar limpo nos últimos quatro jogos.

Queens Park Rangers x Watford: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Ambas as equipes marcarão nesta partida: 5/6 com a bet365

Dica 2: Queens Park Rangers vencerá este jogo – 12/5 com William HILL

Dica 3: A partida terminará com gols abaixo de 3,5 – 2/9 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

O Queens Park Rangers vai perder o trio Karamoko Dembele, Steve Cook e Zan Celar devido a lesões.

Enquanto isso, Watford vai perder a dupla Kevin Keben e Tom Dele-Bashiru devido a lesões nos joelhos.

Frente a frente

Total de partidas: 120

Queens Park Rangers – 53

Watford – 35

Gravatas – 32

Escalação planejada

Escalação prevista do Queens Park Rangers (4-2-3-1):

Nardi (GK); Ashby, Dunne, Fox, Paul; Campo, Varane; Smyth, Morgan, Saito; Colisão

A escalação esperada do Watford (4-1-4-1):

Bachmann (GK); Andrews, Porteous, Pollock, Larouci; Narração; Vata, Sissoko, Kayembe, Chakvetadze; Tchau

Previsão de partida

O Queens Park Rangers tem tido um desempenho muito bom nos últimos jogos em comparação com os visitantes. Esperamos que vençam aqui dada a vantagem de jogar em casa e considerando a forma de ambas as equipas.

Previsão: Queens Park Rangers 2-1 Watford

Detalhes da transmissão

Índia – Código do fã

Reino Unido – Sky Sports Futebol

NÓS – CBS Sports Network, Paramount +

Nigéria – Sem transmissão

