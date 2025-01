Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Sheffield United x Hull City

Os Blades chegam depois de conseguir uma vitória de retorno sobre o time galês.

Esta partida do Campeonato EFL 2024-25 nos levará a Bramall Lane, onde o Sheffield United receberá o Hull City FC.

O Sheffield United FC está em alta depois de uma reviravolta animada sobre o Swansea City no último jogo. Atualmente, eles lideram a classificação do Campeonato Inglês, com uma vantagem estreita de dois pontos sobre o Leeds United, e pretendem manter o domínio na liderança. O próximo jogo contra o Hull City oferece uma oportunidade para o Sheffield aproveitar o fator casa e solidificar sua vantagem.

O técnico Chris Wilder continua determinado a levar seu time ao topo do futebol inglês por meio da promoção direta e automática. Um bom desempenho contra o Hull City seria mais um passo crucial na busca do Sheffield United para retornar à Premier League.

O Hull City está passando por dificuldades no campeonato, atualmente em 21º lugar na tabela de pontos. Em 28 jogos, conquistou apenas seis vitórias e sofreu 14 derrotas, evidenciando uma temporada marcada por inconsistências. A sua defesa tem sido uma grande preocupação, sofrendo 38 golos, o que tem prejudicado a sua capacidade de competir de forma eficaz.

Enquanto se prepara para enfrentar o líder da liga, o Sheffield United, Hull fará questão de ter um desempenho resiliente. Conseguir um único ponto neste jogo pode dar um impulso muito necessário à sua campanha e ajudá-los a subir para uma posição mais respeitável na classificação.

Começo:

Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Localização: Bramall Lane, Sheffield, Reino Unido

Forma:

Sheffield (em todas as competições): WWLWL

Hull City (em todas as competições): LWLDLW

Jogadores a serem observados:

Jack Robinson (Sheffield)

Jack Robinson, o zagueiro inglês de 31 anos de Warrington, tem uma carreira experiente, tendo representado clubes como Liverpool, Wolverhampton Wanderers, Queen’s Park Rangers e Nottingham Forest antes de ingressar no Sheffield United em 2020. Desde que ingressou no Blades tem sido um confiável presença na linha defensiva, fazendo 122 partidas e contribuindo com sete gols. Sua versatilidade e experiência solidificaram seu papel como peça-chave da equipe.

Enquanto o Sheffield United se prepara para enfrentar o Hull City, Robinson se concentrará em fornecer fortes corridas sobrepostas para apoiar o ataque e, ao mesmo tempo, garantir a solidez defensiva. Sua liderança na defesa será crucial para ajudar a equipe a não sofrer golos e a manter sua posição no topo da tabela do campeonato.

João Pedro (Hull City)

João Pedro, o atacante brasileiro de Ipatinga, de 32 anos, teve uma carreira dinâmica, jogando em clubes como Atlético Mineiro e Palermo antes de ingressar no Hull City em 2024. Desde que chegou, fez 20 partidas e marcou cinco gols. provando ser uma figura chave em seu ataque. Notavelmente, Pedro representou a seleção brasileira sub-17 no início de sua carreira, mas depois mudou sua aliança para a Itália, fazendo uma aparição solitária pela seleção italiana em 2022, após se casar com uma cidadã italiana. Sua estreia aconteceu como substituto tardio de Domenico Berardi nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Macedônia do Norte.

Em meio a tempos difíceis para o Hull City, Pedro procurará ser um contribuidor crucial na busca para evitar o rebaixamento. Enquanto se preparam para enfrentar o líder Sheffield United, a sua capacidade goleadora será vital para as esperanças da equipa de garantir um resultado positivo no próximo jogo.

Detalhes da partida:

Sheffield tem uma precisão de vitória de 49% sobre seu oponente.

Sheffield perdeu dois jogos nas últimas cinco partidas.

O Hull City perdeu três nos últimos cinco jogos.

Sheffield United vs Hull City FC – Dicas e probabilidades de apostas:

Sheffield vencerá a partida – 3/5 com bet365

Gustavo Hamer marcará primeiro – 11/2 com William Hill

Sheffield 2-0 Hull City – 2/11 com Paddypower

Lesões e notícias da equipe:

A lista de ausentes do Sheffield United inclui Harry Souttar e Oliver Arblaster.

Hull provavelmente sentirá falta da presença de Liam Millar e Mohamed Belloumi na próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 35

Sheffield United venceu – 17

Cidade Casco venceu – 10

Jogos empatados – 08

Escalação esperada:

Escalação prevista do Sheffield United (4-2-3-1):

Cooper (GK); Gilchrist, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; Davies, Peck; Brewster, O’Hare, Hamer; Um

Escalação prevista do Hull City (4-2-3-1):

Rushworth (GK); Drameh, Burns, Jones, McLoughlin; Pizarrero, Alzate; Gelhardt, Gate, Vaughan; Peter

Previsão de partida:

O Sheffield chega com duas vitórias consecutivas e está muito bem disposto. Esperamos que a equipa da casa consiga uma vitória fácil sobre o Hull City no próximo jogo.

Previsão: Sheffield United 2-0 Hull City

Detalhes da transmissão:

Índia – Código de fãs

Reino Unido – Sky Sports Football

EUA – CBS Sports Network, Paramount+

Nigéria – Sem transmissão

