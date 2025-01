Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Sheffield United x Norwich City

Chris Wilder almeja o primeiro lugar com uma vitória sobre as Ilhas Canárias.

Esta partida do Campeonato EFL 2024-25 nos levará a Bramall Lane, onde o Sheffield United receberá o Norwich City FC.

O Sheffield United está atualmente em terceiro lugar na tabela de pontos do campeonato e tem uma oportunidade de ouro de somar os três pontos e ultrapassar Burnley e Leeds United para garantir a primeira posição. A forma recente do Sheffield tem sido um pouco preocupante, já que só conseguiu vencer um jogo nas últimas cinco partidas. Em sua última partida contra o Cardiff City, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, sofreu uma derrota por 3 a 0, encerrando suas esperanças de progredir ainda mais na competição.

No entanto, os Blades estarão ansiosos para se recuperar e reacender seu impulso de promoção enquanto se concentram na próxima partida do campeonato. Com muito em jogo e a chance de chegar ao topo da tabela, o Sheffield United tentará aproveitar este momento crucial da sua campanha.

O Norwich City FC receberá o Sheffield United, um dos mais fortes candidatos à promoção direta, na próxima partida do campeonato. O Norwich, atualmente classificado em 11º lugar na classificação do campeonato, disputou 26 partidas, conquistou nove vitórias e acumulou 36 pontos. Uma vitória nesta partida pode colocá-los entre os oito primeiros, aumentando significativamente suas chances de enfrentar um desafio de promoção.

No entanto, o Norwich vem de uma dura derrota por 4 a 0 para o Brighton na terceira rodada da FA Cup, um resultado que certamente o deixará em busca de se recuperar e recuperar o ímpeto no campeonato. Com as esperanças de promoção do Sheffield United à vista, o Norwich precisará ter um forte desempenho para capitalizar e voltar ao caminho certo.

Começo:

Sábado, 18 de janeiro de 2025 às 20h30 IST

Localização: Bramall Lane, Sheffield, Reino Unido

Forma:

Sheffield (em todas as competições): LWLDL

Norwich (em todas as competições): LWWDW

Jogadores a serem observados:

Rhian Brewster (Sheffield)

Rhian Brewster, o atacante inglês de 24 anos de Chadwell Heath, desenvolveu-se nas prestigiadas academias de juniores do Chelsea e do Liverpool. Após um período de empréstimo ao Swansea City em 2020, Brewster mudou-se definitivamente para o Sheffield United, onde acumulou quase um século de jogos, marcando cinco gols pelos Blades. Conhecido por seu olhar apurado para o gol e ética de trabalho, ele tem sido um jogador crucial na escalação ofensiva do clube.

O talento de Brewster ficou evidente desde o início, quando ele fez contribuições significativas para a formação juvenil da Inglaterra, fazendo 23 partidas pela seleção sub-17. Sua maior conquista veio em 2017, quando fez parte da seleção inglesa sub-17 que triunfou na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA. O sucesso individual de Brewster no torneio também foi marcado pela conquista da Chuteira de Ouro por ser o artilheiro. Sua promessa inicial continua a alimentar grandes expectativas enquanto ele busca deixar sua marca no nível sênior.

Amankwah Forson (Norwich)

Forson Amankwah, o meio-campista ganês de 22 anos, começou sua carreira profissional no Red Bull Salzburg antes de se mudar para o Norwich City em 2024. Desde que ingressou nas Canárias, ele rapidamente causou impacto, com 17 partidas e dois gols marcados. . nome. A habilidade e compostura de Amankwah no meio-campo atraíram a atenção e suas atuações foram fundamentais para que o Norwich alcançasse o sucesso no campeonato.

Recentemente, Amankwah também disputou sua primeira partida internacional pela seleção de Gana, fazendo sua estreia em amistoso contra a Nigéria. Enquanto o Norwich City se prepara para o jogo crucial contra o Sheffield United, o jovem meio-campista ganês tentará continuar em boa forma. Sua capacidade de controlar o ritmo de jogo e dominar o meio-campo será essencial para o Norwich conquistar os três pontos na tentativa de subir na tabela.

Detalhes da partida:

Sheffield tem 33% de precisão de vitória sobre seu oponente.

Sheffield perdeu dois jogos nas últimas cinco partidas.

O Norwich venceu três nos últimos cinco jogos.

Sheffield United vs Norwich City FC – Dicas e probabilidades de apostas:

Sheffield vencerá a partida – 11/10 com bet365

Gustavo Hamer marcará primeiro – 7/1 com William Hill

Sheffield 2-1 Norwich City FC – 8/1 com Paddypower

Lesões e notícias da equipe:

A lista de ausentes do Sheffield United inclui Harry Souttar e Oliver Arblaster.

Norwich provavelmente perderá Josh Sargent e Liam Gibbs na próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 59

Sheffield United venceu – 20

Norwich venceu – 25

Jogos empatados – 14

Escalação esperada:

Escalação prevista do Sheffield United (4-2-3-1):

Cooper (GK); Gilchrist, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; Davies, Peck; Brewster, O’Hare, Hamer; Um

Escalação prevista do Norwich (4-3-3):

Gunn (goleiro); Fisher, Duffy, Córdoba, Doyle; Slimane, Núñez, Marcondes; Crnac, Forson, Sainz

Previsão de partida:

O Sheffield, apesar da série irregular de derrotas, tem uma oportunidade de ouro de garantir o primeiro lugar com uma vitória sobre as Canárias. Esperamos que o time da casa conquiste uma vitória por pouco sobre o formidável time do Norwich.

Previsão: Sheffield United 2-1 Norwich City FC

Detalhes da transmissão:

Índia – Código de fãs

Reino Unido – Sky Sports Football

EUA – CBS Sports Network, Paramount+

Nigéria – Sem transmissão

