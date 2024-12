Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Sunderland x Sheffield United

Os Black Cats procuram diminuir a diferença de pontos com as equipes acima deles.

O Sunderland espera começar 2025 com a nota certa, ao receber o favorito da promoção, o Sheffield United, no dia de Ano Novo. Os Black Cats tiveram um ótimo desempenho em relação à temporada passada e nesta temporada ficaram entre os quatro primeiros. Eles têm sido inevitáveis ​​em casa e ainda não perderam nenhum jogo. Com 44 pontos em 24 jogos, o time tem mantido uma forma consistente nesta temporada.

O Sheffield United, por outro lado, tem sido um dos candidatos ao título nesta temporada. Eles têm sido uma força a ser reconhecida no Campeonato EFL e tiveram uma série de boas atuações. No entanto, eles perderam pontos nos últimos jogos, incluindo um empate em 1 a 1 contra o West Bromwich Albion. Os Blades têm sido incríveis na estrada, conseguindo seis vitórias.

Começo

Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, 1h30 IST

Local: Estádio da Luz

Forma

Sunderland (em todas as competições): LDWWD

Sheffield United (em todas as competições): DLWWW

Jogadores para assistir

Jobe Bellingham (Sunderland)

Jobe Bellingham tem sido uma figura influente para o Sunderland nesta temporada. Ele fez performances inspiradoras no meio do parque e ganhou muitos elogios no processo. Sua visão, criatividade e distribuição de bola fazem dele um dos melhores armadores do campeonato. Com quatro gols e três assistências, Bellingham é o que mais gols acumula pela sua equipe.

Kieffer Moore (Sheffield United)

O Sheffield United verá seu homem em boa forma, Kieffer Moore, entrando neste jogo. Moore tem sido um dos melhores jogadores do Sheffield United e desempenhou um papel importante na promoção de seus sonhos de promoção. O atacante é conhecido por suas habilidades aéreas e sua presença imponente na área. O jogador de 32 anos é vencedor garantido nos duelos aéreos e no posicionamento. Ele marcou quatro vezes e também conta com três assistências, incluindo dois gols nos últimos três jogos.

Detalhes da partida

O Sunderland perdeu os últimos cinco jogos do campeonato contra o Sheffield United

Eles não perderam nenhum dos primeiros jogos do ano na Liga nos últimos seis anos.

O Sheffield United não vence o primeiro jogo do ano na liga nos últimos cinco anos.

Sunderland vs Sheffield United: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: vitória do Sheffield United – 2/1 pela Betway

Dica 2: Kieffer Moore marcará a qualquer momento – 7/2 pela bet365

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 19/20 para CORAL

Lesões e notícias da equipe

Jenson Seelt e Salis Samed não estarão disponíveis para o Sunderland. Enquanto isso, o Sheffield United sentirá falta de Femi Seriki, Harry Souttar, Ollie Arblaster e Tyrese Campbell.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 12

Vitória do Sunderland – 5

vitória Sheffield United – 7

Empates – 0

Escalação planejada

Sunderland (4-2-3-1)

Patterson (GK); Hume, Meoham, Ballard, Cirkin; Neil, Bellingham; Roberts, Rigg, Mayenda; isidoro

Sheffield United (4-2-3-1)

Cooper (GK); Gilchrist, Souttar, Robinson, Burrows; Peck, Davies; O’Hare, Brewster, Hamer; Moura

Prognóstico para Sunderland x Sheffield United

O Sheffield United tem sido um dos melhores times para assistir nesta temporada e, portanto, é o favorito para sair vitorioso.

Previsão: Sunderland 1-3 Sheffield United

Transmissão de Sunderland x Sheffield United

Índia – Código do fã

Reino Unido – Sky Sports Futebol

NÓS – CBS Sports Network, Paramount +

Nigéria – Sem transmissão

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.