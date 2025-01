Previsão, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Tottenham x Leicester City

Os Spurs procuram garantir três pontos na próxima batalha contra o Leicester City.

O Tottenham Hotspur enfrentará o Leicester City em uma batalha da Premier League em 26 de janeiro. Os Spurs atualmente ocupam o 15º lugar na tabela de pontos da Premier League de 2024-25. Na temporada passada, eles terminaram entre os cinco primeiros depois de desempenhos decentes. O Leicester City está atualmente na zona de rebaixamento e tentará lutar contra isso.

O Spurs tem um bom time, mas as coisas não estão funcionando para eles na Premier League até o momento nesta temporada. O Tottenham de Ange Postecoglou está passando por dificuldades, mas tentará garantir três pontos contra o pobre Leicester City. Os Spurs estarão confiantes porque é um jogo em casa e conseguiram uma vitória sobre o Hoffenheim na Liga Europa.

O Leicester City terá pouca confiança porque está na zona de rebaixamento e foi vítima do Fulham em seu último confronto na Premier League. Este será um grande jogo tanto para os Foxes quanto para os Spurs. Ange Postecoglou e Tottenham Hotspur terão interesse em evitar a zona de despromoção e, por isso, têm que voltar às vitórias.

Começo:

Domingo, 26 de janeiro, 19h30 IST

Local: Estádio Tottenham Hotspur, Londres, Inglaterra

Forma:

Tottenham Hotspur: wwllw

Cidade de Leicester: LLWLW

Jogadores para assistir

Son Heung-Min (Tottenham Hotspur)

O atacante sul-coreano chega depois de marcar dois gols para o Spurs. Son Heung-Min sempre foi um trunfo importante para o Tottenham Hotspur. No próximo confronto da Premier League contra o Leicester City, Son pode desempenhar um papel importante no ataque do Spurs e levar à vitória marcando um ou dois gols.

Os Spurs em casa terão a vantagem dos torcedores da casa e os torcedores também ficarão maravilhados em ver Son em ação.

Jamie Vardy (Leicester City)

O veterano atacante inglês deve estar em ação mais uma vez, já que marcou seis gols até o momento e também deu três assistências. Jamie Vardy, com sua grande experiência, pode encontrar espaços na defesa lesionada do Tottenham. Os Foxes podem contar com Vardy para ir mais longe, já que o jogador de 38 anos pode ser uma ameaça. Ele também deve começar no Leicester devido à sua experiência.

Fatos de coincidência

Os Spurs conseguiram vitórias nos últimos cinco jogos em casa da Premier League contra os Foxes.

O Leicester City está em uma seqüência de sete derrotas consecutivas na Premier League.

Um total de 130 gols foram marcados em 35 jogos da Premier League entre Tottenham Hotspur e Leicester City.

Tottenham Hotspur x Leicester City: dicas e probabilidades de apostas

Jogo termina empatado @9/2 bet365

Metas acima de 2,5 @1/3 BET365

Son Heung-Min marcará @11/2 Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

Os Spurs estão desfalcados de um total de nove jogadores devido a lesões. Alguns deles são Timo Werner, Pape Sarr e outros.

O Leicester City vai sentir falta dos serviços de Mads Hermansen, Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu.

Cabeçalho

Total de partidas: 37

Tottenham Hotspur venceu: 16

Leicester City venceu: 14

Desenhos: 7

Escalação planejada

Tottenham (4-3-3)

Kinsky (GK), Gray, Romero, Dragusin, Davies; Porro, Bentancur, Spence; Kulusevski, Richarlison, são

Leicester City (4-2-3-1)

Stolaczyk (GR); Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Piscadelas, Soumare; Sim, El Khannous, Mavidi; Vardy

Previsão de partida

O confronto Tottenham x Leicester pode terminar empatado. Este não será um jogo sem gols, pois os dois times possuem um ataque feroz, mas o problema está na unidade defensiva. Com Bentancur e Romero na equipe, será interessante ver como os Spurs jogam em seu estádio.

Previsão: Tottenham Hotspur 2-2 Leicester City

Radiodifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, TV esportiva

