Previsão HEA vs HUR Dream11 hoje partida 36 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 36 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25) a ser disputada entre HEA x HUR em Brisbane.

O atual campeão Brisbane Heat ainda não se classificou para a próxima rodada da Big Bash League 2024-25. Eles estão em quinto lugar na tabela com sete pontos e duas partidas restantes.

O próximo jogo do Heat é contra o Hobart Hurricanes. Este confronto terá início às 14h IST de quinta-feira no The Gabba, em Brisbane. Este é um jogo obrigatório para a equipe de Colin Munro.

Enquanto isso, os Furacões seguem na liderança da tabela com 13 pontos. Eles têm um pé na próxima rodada, e uma vitória aqui selará a equipe de Matthew Wade entre os dois primeiros.

HEA x HUR: detalhes da partida

Fósforo: Brisbane Heat (HEA) x Hobart Hurricanes (HUR), partida 36, ​​BBL 2024-25

Data da partida: 16 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

Tempo: 14h IST / 08h30 GMT / 18h30 LOCAL

Evento: O Gabba, Brisbane

HEA vs HUR: Frente a frente: HEA (10) – HUR (13)

Um total de 23 partidas foram disputadas entre essas duas equipes da BBL. Hobart Hurricanes venceu 13 jogos, enquanto o Brisbane Heat venceu 10 partidas.

HEA vs HUR: boletim meteorológico

A previsão para quinta-feira à tarde em Hobart é clara, com temperatura de 21°C. À noite poderia haver nuvens e a umidade ficaria em torno de 52-55 por cento.

HEA vs HUR: Relatório de apresentação

A superfície do Gabba é uma excelente plataforma para jogadores de boliche. É um lançamento direto que produz um bom salto e carregamento. No entanto, a superfície se achatou um pouco nos últimos anos. As condições de rebatidas melhorarão à medida que o jogo avança, então jogar boliche primeiro pode ser ideal aqui.

HEA vs HUR: XI previsto:

Calor de Brisbane: Jack Wood, Colin Munro (c), Nathan McSweeney, Max Bryant, Matt Renshaw, Tom Alsop (sem), Michael Neser, Xavier Bartlett, Matthew Kuhnemann, Mitchell Swepson, Spencer Johnson

Furacões de Hobart: Mitchell Owen, Matthew Wade (sem), Nikhil Chaudhary, Charlie Wakim, Caleb Jewell, Tim David, Jake Doran, Nathan Ellis (c), Riley Meredith, Peter Hatzoglou, Billy Stanlake

Sugestão Dream11 No. 1 Fantasy Team HEA vs HUR Dream11:

HEA vs HUR BBL 2024-25 Dream11 Team 1

goleiro: Matthew Wade

rebatedores: Max Bryant, Tim David, Nathan McSweeney, Mitchell Owen

todo terreno: M Neser, Matt Renshaw, Nikhil Chaudhary

jogadores de boliche: Xavier Bartlett, R Meredith, Spencer Johnson

Capitão de primeira escolha:M Neser || Capitão de segunda escolha: Tim David

Vice-capitão de primeira escolha: X Bartlett || Vice-capitão Segunda opção: Spencer Johnson

Dream11 Fantasy Team No. 2 HEA vs HUR Dream11 sugerido:

HEA vs HUR BBL 2024-25 Dream11 Team 2

goleiro: Matthew Wade

rebatedores: Max Bryant, Tim David, Nathan McSweeney, Mitchell Owen

todo terreno: M Neser, Matt Renshaw, Nikhil Chaudhary

jogadores de boliche: Xavier Bartlett, R Meredith, Spencer Johnson

Capitão de primeira escolha: Mitchell Owen || Capitão de segunda escolha: Nathan McSweeney

Vice-capitão de primeira escolha: Max Bryant || Vice-capitão Segunda opção: Nikhil Chaudhary

HEA vs HUR: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Brisbane Heat faltou consistência nesta temporada. Por outro lado, os furacões de Hobart foram clínicos e o ímpeto está com eles. Por isso, torcemos para que o Furacão vença aqui.

