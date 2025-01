Previsão, probabilidades e tempo de UCLA x Rutgers: escolhas de basquete universitário de 2025, 13 de janeiro, melhores apostas por modelo comprovado

As equipes que buscam uma seqüência de três derrotas consecutivas terão dificuldades quando o UCLA Bruins enfrentar o Rutgers Scarlet Knights em um confronto da Big Ten Conference na noite de segunda-feira. UCLA vem de uma derrota por 79-61 em Maryland na noite de sexta-feira, enquanto Rutgers foi derrotado por Purdue por 68-50 na quinta-feira. Os Bruins (11-5, 2-3 Big Ten), que estão empatados em 10º lugar na liga, estão 1-2 fora de casa nesta temporada. Os Scarlet Knights (8-8, 1-4 Big Ten), que estão empatados em 16º lugar, estão 7-2 em sua quadra.

O pontapé inicial na Jersey Mike’s Arena em Piscataway, Nova Jersey, está agendado para as 18h30 horário do leste dos EUA. Os Bruins são favoritos de 3 pontos no último Rutgers vs. UCLA do consenso SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é 139. Antes de fazer qualquer UCLA vs. Rutgers, confira as previsões do basquete universitário no modelo de projeção SportsLine.

Diferença entre UCLA e Rutgers: UCLA -3

UCLA x Rutgers acima/abaixo: 139 pontos

Linha de dinheiro UCLA vs. Rutgers: UCLA -139, Rutgers +117

UCLA: Bruins estão 8-8 ATS nesta temporada

RUT: Os Scarlet Knights alcançaram Under em 11 dos últimos 19 jogos em casa (+3,30 unidades)

Por que você deveria apoiar a UCLA

O atacante júnior Tyler Bilodeau ajuda a impulsionar o ataque dos Bruins. Em 16 jogos, todos como titular, a transferência do Oregon State tem média de 14,9 pontos, 5,1 rebotes e 1,3 assistências em 28,1 minutos de ação. Na derrota de sexta-feira para os Terrapins, ele marcou 18 pontos e pegou quatro rebotes. Ele marcou 26 pontos e somou três rebotes na derrota por 76-74 para a Carolina do Norte em 21 de dezembro.

O guarda do segundo ano, Eric Dailey Jr., também é uma parte vital do ataque da UCLA. A transferência do estado de Oklahoma iniciou todos os 15 jogos que disputou e tem média de 11,3 pontos, 4,5 rebotes, 1,7 assistências e 1,3 roubadas de bola em 22,7 minutos. Na vitória por 65 a 62 sobre Gonzaga, 14º colocado, ele marcou 18 pontos, além de seis rebotes, quatro roubadas de bola e duas assistências. Ele fez 13 pontos, duas roubadas de bola e dois rebotes na derrota por 94-75 para o Michigan, 24º colocado, na terça-feira. Veja qual time escolher aqui.

Por que você deveria apoiar Rutgers

Os Cavaleiros Escarlates são impulsionados por dois calouros muito elogiados, Dylan Harper e Ace Bailey. Em 15 jogos, todos como titular, Harper tem média de 20,1 pontos, 5,3 rebotes, 4,4 assistências e um roubo de bola em 32,6 minutos. Ele está acertando 50,7% de seus arremessos de campo, incluindo 35,2% na faixa de 3 pontos e 74,7% de seus lances livres. Na vitória por 91-64 sobre o Columbia em 30 de dezembro, ele registrou um triplo-duplo com 16 pontos, 11 rebotes e 12 assistências.

Bailey, por sua vez, tem média de 18,9 pontos, 7,6 rebotes, 1,2 bloqueios e 1,1 roubos de bola em 33,3 minutos. Ele tem quatro duplas duplas na temporada, incluindo uma tentativa de 15 pontos e 15 rebotes na vitória por 80-76 sobre a Penn State em 10 de dezembro. Ele marcou 39 pontos, pegou oito rebotes e bloqueou quatro arremessos na derrota por 84 a 74 para o Indiana, em 2 de janeiro. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas entre UCLA e Rutgers

