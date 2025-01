Previsão, probabilidades, linha e spread de futebol de domingo à noite: escolhas de Vikings vs. Leões por especialista da NFL em uma sequência de 70-39

O título da NFC North e o primeiro lugar na NFC estarão em jogo quando o Minnesota Vikings enfrentar o Detroit Lions no Sunday Night Football na semana 18. Detroit derrotou Minnesota por 31-29, na semana 7. The Vikings (14-2) , buscando o título da primeira divisão desde 2022, está fora de casa por 6-1 nesta temporada. Os Leões (14-2), em busca de títulos consecutivos de divisão pela primeira vez desde 1953 e 1954, estão 6-2 em seu campo. Os Vikings lideram a série de todos os tempos por 80-44-2, mas Detroit venceu os últimos quatro encontros.

O pontapé inicial do Ford Field em Detroit está agendado para 20h20 horário do leste dos EUA. Os Leões são favoritos de três pontos no último Vikings vs. Leões, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 56,5.

White, editor de fantasia e jogos da CBS Sports, esmaga consistentemente as escolhas contra o spread e foi 643-543-34 em suas escolhas de apostas ATS de 2017-23, que gerou mais de US$ 4.600 a US$ 100 para os jogadores. Ele também foi 101-84-4 (+1366) em todos Escolhas de spread da NFL a última temporada. White também tem uma leitura forte sobre os Vikings. Ele tem um excelente 70-39-5 (+2.718) em suas últimas 114 escolhas em jogos envolvendo os Vikings.

Agora White percebeu Vikings contra leões e acaba de revelar suas cobiçadas escolhas e previsões da NFL. Aqui estão vários Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Vikings vs. Leões:

Diferença entre Vikings e leões: Detroit -3

Vikings vs. Leões acima/abaixo: 56,5 pontos

Vikings vs. linha de dinheiro Leões: Minnesota +130, Detroit -155

MIN: Os Vikings alcançaram a linha do dinheiro em 17 dos últimos 21 jogos (+14,20 unidades)

DET: Leones cobriu o spread em 16 dos últimos 21 jogos (+11,60 unidades)

Por que os Leões podem cobrir

O veterano quarterback Jared Goff comanda o ataque de Detroit. Em 16 partidas, ele completou 363 de 506 passes (71,7%) para 4.398 jardas e 36 touchdowns com 10 interceptações e um rating de 113,6. Ele arremessou 300 jardas ou mais em cada um dos últimos três jogos.

Seu principal alvo é o wide receiver Amon-Ra St. Brown. Em 16 jogos, ele pegou 109 passes para 1.186 jardas (média de 10,9) e 12 touchdowns. Ele teve 13 jogadas explosivas de 20 jardas ou mais, incluindo uma longa de 66, com 68 conversões de primeira descida. Na vitória em Minnesota em 20 de outubro, ele conseguiu oito passes para 112 jardas e um touchdown.

Por que os Vikings podem cobrir

O veterano quarterback Sam Darnold é a chave para o sucesso ofensivo do Minnesota. Ele disputou 16 jogos, o recorde de sua carreira, completando 343 de 504 passes (média de 68,1) para 4.153 jardas e 35 touchdowns com 12 interceptações para uma classificação de 106,4.

O wide receiver Justin Jefferson é seu principal alvo. Em 16 jogos, ele teve 100 recepções para 1.479 jardas e 10 touchdowns, incluindo 27 jogadas explosivas de 20 jardas ou mais, incluindo um longo de 97, com 466 jardas após a recepção e 61 conversões de primeira descida.

Como fazer escolhas de Leões vs. Vikings

