Previsão, probabilidades, spread e horário de início de Dolphins vs Jets: escolhas da NFL para 2024, previsões da semana 18 de um modelo comprovado

Apesar de um início de 2 a 6, o Miami Dolphins entra na última semana da temporada regular com chances de chegar aos playoffs e tudo começa com uma vitória fora de casa sobre o New York Jets no domingo. Miami também precisará de uma derrota do Denver para Kansas City para entrar e o jogo será disputado simultaneamente. Enquanto isso, os Jets estão saindo de sua maior derrota da temporada em Buffalo e parecem estar em uma encruzilhada organizacionalmente. O quarterback do Miami, Tua Tagovailoa (quadril), é questionável, enquanto os recebedores Tyreek Hill (pulso/doença) e Jaylen Waddle (joelho) são listados como questionáveis.

Diferença entre jatos e golfinhos: jatos -1,5

Jatos vs. Golfinhos acima/abaixo: 39,5 pontos

Jatos vs. Linha de Dinheiro Golfinhos: Golfinhos +101, Jatos -121

Por que os Jets podem cobrir

Com Aaron Rodgers saudável no início da temporada, os Jets tinham pós-temporada e até aspirações ao título, mas ficaram muito aquém. Eles estão com 4 a 12 anos na temporada e enfrentam grandes reviravoltas nesta entressafra, com uma vaga como treinador principal e dúvidas sobre o futuro de Rodgers com a equipe.

No entanto, os Jets ainda estão entre os cinco primeiros da NFL em defesa total e Rodgers, Breece Hall, Davante Adams e Garrett Wilson dão ao ataque um quarteto capaz de vencer confrontos um contra um. Nova York era um azarão de 6,5 pontos em Miami em 10 de dezembro, com uma derrota por 32-26 na prorrogação e este é um time que adoraria arruinar os sonhos de Miami nos playoffs. Veja qual time escolher aqui.

Por que os Golfinhos podem cobrir

Enquanto isso, os Dolphins venceram seis dos últimos oito jogos, embora o ataque tenha sido uma decepção durante toda a temporada e esteja lidando com vários problemas de lesões. Miami não registrou mais de 400 jardas de ataque total em um jogo durante toda a temporada, depois de fazê-lo seis vezes em 2023, rumo a uma temporada de 11-6.

Felizmente, a defesa compensou ao longo da temporada. Depois de ficar em 22º lugar na NFL em defesa de pontuação há uma temporada, a defesa de Miami ocupa o oitavo lugar em pontos permitidos e o terceiro em jardas permitidas em 2024. Os Dolphins também ocupam o quinto lugar na NFL em terceira tentativa de pontuação (35,0%) e o segundo em defesa de pontuação. vermelho. -Percentagem de aterragem da zona permitida (46,0%). Veja qual time escolher aqui.

