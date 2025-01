Previsão, probabilidades, spread e tempo de Saints vs. Buccaneers: escolhas da NFL para 2025, previsões da semana 18 de um modelo comprovado

O Tampa Bay Buccaneers (9-7) tentará garantir sua vaga nos playoffs quando receber o New Orleans Saints (5-11) na tarde de domingo. Tampa Bay venceu cinco de seus últimos seis jogos, criando uma situação ganha-ganha na semana 18. Os Bucs também conquistarão o título da NFC South com uma vitória sobre o New Orleans. O Saints perdeu quatro dos últimos cinco jogos, caindo para os Raiders na final por 25-10 na semana passada.

O pontapé inicial está agendado para 13h ET de domingo, no Raymond James Stadium. Tampa Bay é favorecido por 14,5 pontos no último Buccaneers vs. Santos, enquanto o acima/abaixo é de 45 pontos de acordo com o consenso da SportsLine. Antes de entrar em qualquer Saints vs. Bucaneiros, você quer Veja as previsões da NFL do modelo na SportsLine.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NFL para o jogo Bucs vs. Santos:

Diferença entre Buccaneers e Saints: Buccaneers -14,5

Bucaneiros vs. Santos acima/abaixo: 45 pontos

Bucaneiros vs. linha de dinheiro Santos: Bucaneiros -1111, Santos +705

Bucaneiros vs. linha de dinheiro Santos: Bucaneiros -1111, Santos +705

Transmissão de Buccaneers vs. Saints: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que os Buccaneers podem cobrir

Os Buccaneers encontraram sua melhor forma no momento perfeito, vencendo cinco dos últimos seis jogos e garantindo o primeiro lugar na NFC Sul. Eles venceram quatro desses jogos por pelo menos 15 pontos, demonstrando sua capacidade de cobrir um spread deste tamanho. Seu último desempenho foi uma vitória por 48-14 sobre os Panthers na semana passada, quando o quarterback Baker Mayfield completou 27 de 32 passes para 359 jardas e cinco touchdowns.

O running back Bucky Irving proporcionou equilíbrio ao ataque ao correr 113 jardas em 20 corridas, com média de 5,7 jardas por corrida. Os Buccaneers já derrotaram o Saints uma vez nesta temporada, obtendo uma vitória fora de casa por 51-27 na semana 6. Mayfield teve 325 jardas de passe e quatro touchdowns, levando os Buccaneers à quarta vitória nos últimos cinco jogos contra o Saints.

Por que os santos podem cobrir

Embora Tampa Bay tenha vencido quatro dos últimos cinco encontros entre essas equipes, New Orleans cobriu a diferença em nove dos últimos 13 encontros. O Saints fez seis viagens consecutivas a Tampa Bay e só foi azarão por mais de 8 pontos uma vez nesta temporada. Espera-se que o quarterback novato Spencer Rattler faça sua terceira partida consecutiva esta semana, já que Derek Carr foi afastado dos gramados devido a uma lesão na mão e foi descartado para esta também.

Rattler correu para 46 jardas, o recorde de sua carreira, na semana passada, proporcionando alguma versatilidade ao ataque. O astro do running back Alvin Kamara está lidando com uma lesão na virilha e é dúvida para o final da temporada regular. Jamaal Williams, Jordan Mims e Clyde Edwards-Helaire são os running backs saudáveis ​​do elenco. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas de corsários vs. Santos

